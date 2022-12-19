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Сегодня, 19:35

Франция с Мбаппе снова в топе, у России почти нет шансов. Кто фаворит ЧМ-2026?

Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе и Кубок мира.
Фото Global Look Press
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Следующего мундиаля осталось ждать всего три с половиной года.

18 декабря в Катаре завершился 22-й чемпионат мира по футболу, а мы с нетерпением уже ждем следующий турнир. В 2026-м мундиаль примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Спустя 3.5 года претендовать на победу будут все те же сборные, что и прежде. При этом чемпион — Аргентина — идет только третьим фаворитом.

Главным претендентом на титул аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали Бразилию. На успех пентакампеонов уже сейчас можно поставить за 5.50. Неймар и компания возглавляли топ в Катаре и получили замечательную сетку, чтобы пробиться минимум в полуфинал: в группе они играли с Сербией, Швейцарией и Камеруном, а в плей-офф попали сначала на Южную Корею, а затем на Хорватию. На последних сенсационно оступились в серии пенальти, хотя за 120 минут создали огромное количество моментов и вели в счете.

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На следующем чемпионате мира Неймару будет уже 34 года — идеальный возраст, чтобы вести за собой команду в стиле Месси. Но в случае необходимости его подстрахуют новые звезды: Родриго, Винисиусу и Антони будет слегка за 25, а Рафинье, Ришарлисону и Габи Жезусу — под 30. Плюс нельзя забывать, как быстро в Бразилии растут таланты — кто-то из несовершеннолетних ребят вполне может подняться на высокий уровень.

За 7.00 предложено взять успех Франции, которая приедет на турнир с еще более опытным и психологически сильным Килианом Мбаппе. Нападающий стал одним из творцов успеха сборной на ЧМ в России, а в Катаре сделал все возможное для камбека в финале, но победить еще раз не получилось. В 2026-м Килиан будет охотиться не только за Кубком мира, но и за званием лучшего бомбардира в истории турнира — от рекорда Мирослава Клозе его отделяют всего четыре гола.

Третьим фаворитом считается Аргентина (8.00). Положение «Альбиселесте» обусловлено неопределенностью с будущим Лео Месси. Во время следующего турнира ему будет уже 39 лет, но он, вполне возможно, завершит карьеру в национальной команде задолго до этой даты. Хотя Скалони после финала заявил, что в сборной готовы оставить для Лео место в заявке. И все-таки, как южноамериканцы будут выглядеть без своего лидера — большой вопрос.

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За чуть большие 9.00 доступен триумф Англии. У «Трех львов», как и у Бразилии, очень много молодых и талантливых ребят, которые через 3.5 года выйдут на пик или максимально приблизятся к нему. Рэшфорд, Беллингем, Сака и другие подтолкнут родоначальников футбола к заветному трофею.

Испания — пятая в списке (10.0). Эту сборную к победе поведут современные Хави и Иньеста — Гави и Педри. Впрочем, ла лига ежегодно дарит футболу новых юных талантов, поэтому проблем набрать боевой состав у тренеров «Красной фурии» не будет.

Одинаковый коэффициент 11.0 предложен на двух неудачников — Германию и Италию. Первые не вышли в Катаре из группы, а вторые вовсе не отобрались на турнир. Получится ли у них квалифицироваться на мундиаль через 3.5 года?

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За 15.0 идут Нидерланды и Португалия без Криштиану (ему будет уже за 40), но с Леау и Пепе (кто-то верит, что он закончит с футболом?). За 17.0 доступен успех Бельгии, которой предстоит в недрах страны откопать новое золотое поколение.

Одинаковые шансы на титул у трех хозяев ЧМ — США, Канады и Мексики (100). На сборную России можно поставить за 300. Правда, ей для участия в турнире необходимо проявить себя не только на поле, но и дождаться допуска к соревнованиям от УЕФА и ФИФА.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
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3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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