Франция с Мбаппе снова в топе, у России почти нет шансов. Кто фаворит ЧМ-2026?

Следующего мундиаля осталось ждать всего три с половиной года.

18 декабря в Катаре завершился 22-й чемпионат мира по футболу, а мы с нетерпением уже ждем следующий турнир. В 2026-м мундиаль примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Спустя 3.5 года претендовать на победу будут все те же сборные, что и прежде. При этом чемпион — Аргентина — идет только третьим фаворитом.

Главным претендентом на титул аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали Бразилию. На успех пентакампеонов уже сейчас можно поставить за 5.50. Неймар и компания возглавляли топ в Катаре и получили замечательную сетку, чтобы пробиться минимум в полуфинал: в группе они играли с Сербией, Швейцарией и Камеруном, а в плей-офф попали сначала на Южную Корею, а затем на Хорватию. На последних сенсационно оступились в серии пенальти, хотя за 120 минут создали огромное количество моментов и вели в счете.

На следующем чемпионате мира Неймару будет уже 34 года — идеальный возраст, чтобы вести за собой команду в стиле Месси. Но в случае необходимости его подстрахуют новые звезды: Родриго, Винисиусу и Антони будет слегка за 25, а Рафинье, Ришарлисону и Габи Жезусу — под 30. Плюс нельзя забывать, как быстро в Бразилии растут таланты — кто-то из несовершеннолетних ребят вполне может подняться на высокий уровень.

За 7.00 предложено взять успех Франции, которая приедет на турнир с еще более опытным и психологически сильным Килианом Мбаппе. Нападающий стал одним из творцов успеха сборной на ЧМ в России, а в Катаре сделал все возможное для камбека в финале, но победить еще раз не получилось. В 2026-м Килиан будет охотиться не только за Кубком мира, но и за званием лучшего бомбардира в истории турнира — от рекорда Мирослава Клозе его отделяют всего четыре гола.

Третьим фаворитом считается Аргентина (8.00). Положение «Альбиселесте» обусловлено неопределенностью с будущим Лео Месси. Во время следующего турнира ему будет уже 39 лет, но он, вполне возможно, завершит карьеру в национальной команде задолго до этой даты. Хотя Скалони после финала заявил, что в сборной готовы оставить для Лео место в заявке. И все-таки, как южноамериканцы будут выглядеть без своего лидера — большой вопрос.

За чуть большие 9.00 доступен триумф Англии. У «Трех львов», как и у Бразилии, очень много молодых и талантливых ребят, которые через 3.5 года выйдут на пик или максимально приблизятся к нему. Рэшфорд, Беллингем, Сака и другие подтолкнут родоначальников футбола к заветному трофею.

Испания — пятая в списке (10.0). Эту сборную к победе поведут современные Хави и Иньеста — Гави и Педри. Впрочем, ла лига ежегодно дарит футболу новых юных талантов, поэтому проблем набрать боевой состав у тренеров «Красной фурии» не будет.

Одинаковый коэффициент 11.0 предложен на двух неудачников — Германию и Италию. Первые не вышли в Катаре из группы, а вторые вовсе не отобрались на турнир. Получится ли у них квалифицироваться на мундиаль через 3.5 года?

За 15.0 идут Нидерланды и Португалия без Криштиану (ему будет уже за 40), но с Леау и Пепе (кто-то верит, что он закончит с футболом?). За 17.0 доступен успех Бельгии, которой предстоит в недрах страны откопать новое золотое поколение.

Одинаковые шансы на титул у трех хозяев ЧМ — США, Канады и Мексики (100). На сборную России можно поставить за 300. Правда, ей для участия в турнире необходимо проявить себя не только на поле, но и дождаться допуска к соревнованиям от УЕФА и ФИФА.