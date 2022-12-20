Обе армейские команды в этом сезоне очень результативны.

21 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится третье армейское дерби этого сезона. На этот раз СКА и ЦСКА встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.05, что составляет примерно 47% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за близкие 3.70 (25%).

Поставить на победу петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.57, этот рынок на ЦСКА оценен в 2.42.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.48;

• Ф1(0) идет за 1.53, Ф2(0) — за 2.50.

Две предыдущие встречи команд в этом сезоне закончились победами петербуржцев — 3:2 и 6:2. Правда, в первой игре команда Романа Ротенберга сломила оппонента из Москвы только в овертайме. Считаете, что коллектив Сергея Федорова как минимум не уступит в предстоящей встрече? Этот рынок предложен за 1.72.

Аналитики ждут результативный матч: в прошлой игре команды на двоих забросили восемь шайб. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28.

СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 21 декабря 2022 года

СКА — убедительный лидер сезона КХЛ. Петербуржцы идут первыми не только на «Западе», но и в общей таблице лиги: отрыв от «Автомобилиста» составляет уже 12 очков. ЦСКА тоже показывает неплохие результаты: расположился третьим в конференции и четвертым в тотале.

Команда Романа Ротенберга — самая результативная в КХЛ: за 42 матча армейцы настреляли уже 143 гола, в среднем это 3.4 шайбы за матч. Отличный сезон проводит нападающий петербуржцев Марат Хайруллин: с 37 набранными очками идет четвертым в списке бомбардиров КХЛ. Также в огне Дмитрий Яшкин — забросил уже 22 шайбы (второй показатель в лиге).

В шести из последних семи игр петербуржцы забрасывали минимум три шайбы. Всего же за сезон СКА лишь в 10 матчах отличился меньше трех раз. Ждете еще одну яркую вспышку от коллектива Ротенберга? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ИТМ1 (2.5) — за 2.13.

ЦСКА — вторая по результативности команда КХЛ после СКА. В 39 матчах московские армейцы забросили 123 шайбы, 3.15 гола в среднем за матч. В шести встречах из последних десяти команда Федорова оформляла минимум три гола и лишь однажды отличилась меньше двух раз.

В хорошей форме лучший бомбардир ЦСКА Константин Окулов (27 набранных очков): он отметился результативными действиями в шести матчах подряд.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года

СКА после кризисного ноября подходит к дерби в отличном состоянии: команда Ротенберга выиграла семь матчей подряд (четыре из них — в основное время), в которых пробила отметку в четыре заброшенные шайбы. ЦСКА же подкатил к матчу не в лучшем состоянии: уступил в трех играх из последних пяти.

Команды много забивают — лидируют в КХЛ по этому показателю. СКА за последние семь игр лишь раз забросил меньше трех шайб, ЦСКА за такое же количество матчей — трижды.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.58.