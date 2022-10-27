«Оренбург» — «Факел»: Сычевой обгонит Промеса и Малкома в гонке бомбардиров?
28 октября в матче 15-го тура РПЛ встретятся команды из нижней половины таблицы — «Оренбург» и «Факел». Игра пройдет на стадионе «Газовик», начало намечено на 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» в 16.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года
По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты матча: поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 1.93, что составляет примерно 51% вероятности. Успех «Факела» доступен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за 3.80 (25%).
Три наиболее ожидаемых аналитиками результата выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 доступна за 6.80;
• победа хозяев 1:0 — за 7.50;
• успех 2:1 — за 8.10.
Воронежцы не проигрывают в РПЛ уже на протяжении шести туров, в которых сдержали «Зенит» (1:1) и «Ростов» (1:1). Верите, что гости не уступят и в предстоящей игре? Этот рынок предложен с котировкой 1.93.
Команды забивали почти в каждом матче чемпионата: у обеих за 14 сыгранных туров набралось всего по две встречи без голов. Поставить на то, что и в очной игре отличатся оба коллектива, можно с коэффициентом 1.75. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.
«Оренбург» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 октября 2022 года
Соперники набрали неплохую форму: «Факел» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. Даже «Зенит» и «Ростов» не смогли одолеть дебютанта РПЛ. Правда, удачная серия включила лишь одну победу — 2:0 над «Локомотивом». Это единственный успех воронежцев в этом сезоне, все остальные очки команда Дмитрия Пятибратова заработала благодаря ничьим.
При этом воронежцы неплохо атакуют: забивают в РПЛ в среднем 1.2 гола за игру. Это немного, но «Факел» отличился практически в каждом туре — без голов прошли лишь две встречи, которые закончились нулевыми ничьими. Коллектив из Воронежа не может похвастаться надежной обороной: всухую провел лишь три матча — те две ничьи по 0:0 и победа над «Локо» (2:0). «Факел» получает в свои ворота в среднем 1.7 гола за игру, а ровно в половине туров пропустил минимум два мяча.
«Оренбург» тоже выступает солидно: проиграл лишь раз за пять последних матчей в РПЛ, три — выиграл. Благодаря рывку команда Марцела Лички выпрыгнула на девятое место в таблице и оторвалась от зоны вылета на семь баллов. Причем за эти пять туров оренбуржцы забили столько же, сколько за девять предыдущих, — 12 мячей.
В шикарной форме находится Владимир Сычевой: страйкер наколотил уже 11 голов в РПЛ и делит первую строчку в гонке бомбардиров с Квинси Промесом и Малкомом. Владимир забивал в четырех турах подряд, в которых оформил шесть мячей.
Ждете еще одного результативного матча от хозяев? Индивидуальный тотал «Оренбурга» больше 1.5 гола можно оформить за 1.88, ИТМ1 (1.5) — за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года
Оренбуржцы сейчас очень результативны: в последних пяти турах забивали минимум по два мяча. При этом соперники слабо обороняются и оформили одинаковое количество сухих игр — всего по три. «Факел» семь раз в сезоне пропускал минимум два мяча, «Оренбург» — восемь раз. Хозяева вообще самая пропускающая команда РПЛ (33 мяча за 14 туров).
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2