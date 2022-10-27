Андердоги покоряют The International 11
Приближается развязка главного чемпионата по Dota 2. В битве за трофей и победные миллионы осталось всего четыре участника: Team Secret, Tundra Esports, Team Aster и Team Liquid.
Это уникальный состав финалистов. Все команды начинали турнир в статусе аутсайдеров с коэффициентами на победу 35.0, 20.0, 11.0 и 50.0, но смогли продвинуться дальше лидеров сезона. Ранее подобное удавалось максимум одной темной лошадке, но сразу четверым — никогда.
Ключевую роль в таком исходе сыграла самоуверенность фаворитов и выборочная подготовка только к топовым составам.
Что ждать в ближайших матчах?
Team Secret — Tundra Esports
ТБ 2.5 за 2.13
Последние личные встречи предвещают конкурентную борьбу. Предыдущий матч выиграла Tundra, игра до нее осталась за Secret. В обоих случаях команды разошлись 2:0. Более ранний поединок включил все три карты, длительность и графики которых свидетельствуют о равенстве сил.
В борьбе за гранд-финал оба состава выложатся на максимум, что повышает вероятность долгих сражений и отсутствия сухого счета в конце матча.
Team Aster — Team Liquid
ТБ 2.5 за 2.15
В этом матче также высок шанс на 2:1, несмотря на то что в нынешнем году составы сталкивались лишь единожды и встреча закончилась 2:0 в пользу китайского Aster.
Статистика показывает, что на обеих картах вплоть до поздней игры команды шли наравне. Однако и в первом, и во втором случае Liquid подобрали не подходящих для поздней игры героев, которые по истечении времени не смогли конкурировать с персонажами противников.
Чтобы не повторить ошибку, шведам достаточно взять пик с расчетом на затяжной поединок либо приложить больше усилий, чтобы задавить противника до 30-й минуты. Оба варианта шведам по силам.
Финальные матчи The International стартуют 29 октября в 7.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2