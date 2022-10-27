Андердоги покоряют The International 11

Их не ждали в финале, но они прошли.

Приближается развязка главного чемпионата по Dota 2. В битве за трофей и победные миллионы осталось всего четыре участника: Team Secret, Tundra Esports, Team Aster и Team Liquid.

Это уникальный состав финалистов. Все команды начинали турнир в статусе аутсайдеров с коэффициентами на победу 35.0, 20.0, 11.0 и 50.0, но смогли продвинуться дальше лидеров сезона. Ранее подобное удавалось максимум одной темной лошадке, но сразу четверым — никогда.

Ключевую роль в таком исходе сыграла самоуверенность фаворитов и выборочная подготовка только к топовым составам.

Что ждать в ближайших матчах?

Team Secret — Tundra Esports

ТБ 2.5 за 2.13

Последние личные встречи предвещают конкурентную борьбу. Предыдущий матч выиграла Tundra, игра до нее осталась за Secret. В обоих случаях команды разошлись 2:0. Более ранний поединок включил все три карты, длительность и графики которых свидетельствуют о равенстве сил.

В борьбе за гранд-финал оба состава выложатся на максимум, что повышает вероятность долгих сражений и отсутствия сухого счета в конце матча.

Team Aster — Team Liquid

ТБ 2.5 за 2.15

В этом матче также высок шанс на 2:1, несмотря на то что в нынешнем году составы сталкивались лишь единожды и встреча закончилась 2:0 в пользу китайского Aster.

Статистика показывает, что на обеих картах вплоть до поздней игры команды шли наравне. Однако и в первом, и во втором случае Liquid подобрали не подходящих для поздней игры героев, которые по истечении времени не смогли конкурировать с персонажами противников.

Чтобы не повторить ошибку, шведам достаточно взять пик с расчетом на затяжной поединок либо приложить больше усилий, чтобы задавить противника до 30-й минуты. Оба варианта шведам по силам.

Финальные матчи The International стартуют 29 октября в 7.00.