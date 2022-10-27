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Сегодня, 10:15

Андердоги покоряют The International 11

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Team Secret.
Фото Getty Images
Их не ждали в финале, но они прошли.

Приближается развязка главного чемпионата по Dota 2. В битве за трофей и победные миллионы осталось всего четыре участника: Team Secret, Tundra Esports, Team Aster и Team Liquid.

Это уникальный состав финалистов. Все команды начинали турнир в статусе аутсайдеров с коэффициентами на победу 35.0, 20.0, 11.0 и 50.0, но смогли продвинуться дальше лидеров сезона. Ранее подобное удавалось максимум одной темной лошадке, но сразу четверым — никогда.

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Ключевую роль в таком исходе сыграла самоуверенность фаворитов и выборочная подготовка только к топовым составам.

Что ждать в ближайших матчах?

Team Secret — Tundra Esports

ТБ 2.5 за 2.13

Последние личные встречи предвещают конкурентную борьбу. Предыдущий матч выиграла Tundra, игра до нее осталась за Secret. В обоих случаях команды разошлись 2:0. Более ранний поединок включил все три карты, длительность и графики которых свидетельствуют о равенстве сил.

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В борьбе за гранд-финал оба состава выложатся на максимум, что повышает вероятность долгих сражений и отсутствия сухого счета в конце матча.

Team Aster — Team Liquid

ТБ 2.5 за 2.15

В этом матче также высок шанс на 2:1, несмотря на то что в нынешнем году составы сталкивались лишь единожды и встреча закончилась 2:0 в пользу китайского Aster.

Статистика показывает, что на обеих картах вплоть до поздней игры команды шли наравне. Однако и в первом, и во втором случае Liquid подобрали не подходящих для поздней игры героев, которые по истечении времени не смогли конкурировать с персонажами противников.

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Чтобы не повторить ошибку, шведам достаточно взять пик с расчетом на затяжной поединок либо приложить больше усилий, чтобы задавить противника до 30-й минуты. Оба варианта шведам по силам.

Финальные матчи The International стартуют 29 октября в 7.00.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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