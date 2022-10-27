Эрлинг травмировался в Лиге чемпионов.

29 октября в 14-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Лестером». Встреча состоится на «Кинг Пауэр Стэдиум» и начнется в 14.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит матч арбитр Роберт Джонс.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 29 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.00 (16%), триумф «Лестера» — за 9.80 (9%).

«Лисы» не проигрывают три матча подряд. Получится ли у них отобрать очки у действующего чемпиона? Вариант 1Х идет за 3.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен всего в 1.42, хотя в трех из последних пяти очных встреч эти команды оформляли «низ». За 2.10 можно взять ТБ 3.5, за 1.78 — ТМ 3.5.

Эксперты считают, что у соперников есть потенциал обменяться голами: «обе забьют» предложено оформить за 1.78, обратный исход — за 2.04.

В последних двух матчах во всех турнирах «Сити» бил пенальти. На очередной 11-метровый котировка — 2.30.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Ман Сити»:

победа гостей 2:0 идет за 7.40;

2:1 — за 8.50;

1:0 — за 9.50.

«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 14-го тура АПЛ 29 октября 2022 года

«Манчестер Сити» в последние недели ударил по тормозам. После серии из шести побед с начала сентября по начало октября команда Пепа Гвардиолы неожиданно поделила очки с «Копенгагеном», затем проиграла «Ливерпулю», а в последней встрече не победила дортмундскую «Боруссию». Что важно, в этих выездных встречах «горожане» не забили ни разу, суммарно нанеся в створ ворот соперников лишь 13 ударов.

Промолчал и лучший бомбардир Европы Эрлинг Холанн. Правда, в этих трех играх норвежец провел на поле всего 135 из 270 минут — с «Копенгагеном» Пеп поберег лидера, с «Ливерпулем» выпустил на все полтора часа, а с «Боруссией» — всего на тайм. Одна из причин последней замены форварда — микротравма. Сообщается, что Эрлинг повредил ногу и с большой долей вероятности пропустит игру с «Лестером». Возможно, даже если он и восстановится, Гвардиола предпочтет поберечь его, чтобы не усугубить ситуацию.

Отсутствие Холанна — неприятный момент, ведь он забил почти половину мячей команды в АПЛ (17 из 36). Вместе с ним «Сити» отличается 3.27 раза за 90 минут — абсолютно лучший показатель в чемпионате с отрывом в целый гол от «Арсенала» (2.27). Получится ли у гостей заместить потерю лидера? ИТБ2 (1.5) идет за 1.30, ИТБ2 (2.5) — за 1.96.

«Лестер» в начале сезона не блистал в обороне, тяжело переживая расставание с Каспером Шмейхелем и Уэсли Фофана, но в последних матчах выправил ситуацию. В четырех из пяти последних матчах команда Брендана Роджерса отыграла на ноль и набрала 10 очков из 15 возможных.

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Манчестер Сити»

В Лиге чемпионов у «Сити» есть запас по очкам, а значит, можно было позволить себе не выиграть в последних матчах. В АПЛ же ситуация другая — «Арсенал» норовит ускользнуть подальше. «Горожанам» необходимо цепляться за соперника, чтобы не дать ему почувствовать уверенность. Для этого нужны три очка против «Лестера».

Сделать это будет непросто, потому что «Лестер» неплох в последних матчах, а сам «Сити» не выигрывает в гостях уже на протяжении трех встреч. Что касается выездов на «Кинг Пауэр», то здесь последние четыре игры между командами завершились «низом» по голам. Без Холанна чего-то похожего стоит ждать и в этот раз.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 4.5 за 1.73.