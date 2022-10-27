«Лестер» — «Манчестер Сити»: без Холанна у гостей нет шансов?
29 октября в 14-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Лестером». Встреча состоится на «Кинг Пауэр Стэдиум» и начнется в 14.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит матч арбитр Роберт Джонс.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 29 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.00 (16%), триумф «Лестера» — за 9.80 (9%).
«Лисы» не проигрывают три матча подряд. Получится ли у них отобрать очки у действующего чемпиона? Вариант 1Х идет за 3.60.
Тотал больше 2.5 мяча оценен всего в 1.42, хотя в трех из последних пяти очных встреч эти команды оформляли «низ». За 2.10 можно взять ТБ 3.5, за 1.78 — ТМ 3.5.
Эксперты считают, что у соперников есть потенциал обменяться голами: «обе забьют» предложено оформить за 1.78, обратный исход — за 2.04.
В последних двух матчах во всех турнирах «Сити» бил пенальти. На очередной 11-метровый котировка — 2.30.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Ман Сити»:
«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 14-го тура АПЛ 29 октября 2022 года
«Манчестер Сити» в последние недели ударил по тормозам. После серии из шести побед с начала сентября по начало октября команда Пепа Гвардиолы неожиданно поделила очки с «Копенгагеном», затем проиграла «Ливерпулю», а в последней встрече не победила дортмундскую «Боруссию». Что важно, в этих выездных встречах «горожане» не забили ни разу, суммарно нанеся в створ ворот соперников лишь 13 ударов.
Промолчал и лучший бомбардир Европы Эрлинг Холанн. Правда, в этих трех играх норвежец провел на поле всего 135 из 270 минут — с «Копенгагеном» Пеп поберег лидера, с «Ливерпулем» выпустил на все полтора часа, а с «Боруссией» — всего на тайм. Одна из причин последней замены форварда — микротравма. Сообщается, что Эрлинг повредил ногу и с большой долей вероятности пропустит игру с «Лестером». Возможно, даже если он и восстановится, Гвардиола предпочтет поберечь его, чтобы не усугубить ситуацию.
Отсутствие Холанна — неприятный момент, ведь он забил почти половину мячей команды в АПЛ (17 из 36). Вместе с ним «Сити» отличается 3.27 раза за 90 минут — абсолютно лучший показатель в чемпионате с отрывом в целый гол от «Арсенала» (2.27). Получится ли у гостей заместить потерю лидера? ИТБ2 (1.5) идет за 1.30, ИТБ2 (2.5) — за 1.96.
«Лестер» в начале сезона не блистал в обороне, тяжело переживая расставание с Каспером Шмейхелем и Уэсли Фофана, но в последних матчах выправил ситуацию. В четырех из пяти последних матчах команда Брендана Роджерса отыграла на ноль и набрала 10 очков из 15 возможных.
Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Манчестер Сити»
В Лиге чемпионов у «Сити» есть запас по очкам, а значит, можно было позволить себе не выиграть в последних матчах. В АПЛ же ситуация другая — «Арсенал» норовит ускользнуть подальше. «Горожанам» необходимо цепляться за соперника, чтобы не дать ему почувствовать уверенность. Для этого нужны три очка против «Лестера».
Сделать это будет непросто, потому что «Лестер» неплох в последних матчах, а сам «Сити» не выигрывает в гостях уже на протяжении трех встреч. Что касается выездов на «Кинг Пауэр», то здесь последние четыре игры между командами завершились «низом» по голам. Без Холанна чего-то похожего стоит ждать и в этот раз.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 4.5 за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2