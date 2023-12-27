Овечкин против одного из лучших снайперов сезона в НХЛ. Останется ли Алекс в тени Панарина в матче с «Рейнджерс»?
28 декабря лидер Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с командой Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально заокеанскую лигу не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 28 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.80 (25%), ничья оценена в 4.59 (20%).
Победа «Рейнджерс» с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложена за 1.45, этот рынок на «Вашингтон» идет с котировкой 2.75.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.40, Ф2(0) — за 2.89;
• Ф1(-1) — за 1.93, Ф2(+1) — за 1.87.
Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.83, ТМ 5.5 — за 1.97.
Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.59. Поставить на то, что дополнительного времени не будет, можно за 1.20.
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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз и анализ матча НХЛ 28 декабря 2023 года
Хозяева лидируют в Восточной конференции, но к предстоящей встрече подошли не в лучшей форме: за последние девять матчей всего трижды победили в основное время и потерпели четыре поражения. При этом за 23 игры до этого «Рейнджерс» проиграли всего на один раз больше. Стоит отметить оборону команды: в среднем за три периода «Нью-Йорк» пропускает 2.75 шайбы — это восьмой показатель в НХЛ.
За «синерубашечников» выступает один из лучших игроков лиги — Артемий Панарин. Россиянин в этом сезоне забросил уже 18 шайб, это восьмой результат в регулярном чемпионате. В списке бомбардиров Панарин с 44 результативными действиями (18+26) занимает шестое место. При этом вся команда забивает не так уж много: 3.34 гола в среднем за игру — это 12-й показатель в НХЛ.
«Вашингтон» идет седьмым на «Востоке». При этом команда не побеждала в основное время на протяжении шести матчей — из всех них в основное время закончилась только встреча с «Нэшвиллом» (1:3). При этом команда выделяется надежной игрой в обороне: в среднем за матч «Кэпс» допускают всего 2.68 пропущенных шайб, меньше только у пяти клубов. В атаке столичного коллектива выступает другой россиянин — Александр Овечкин. Он лучший бомбардир «Кэпиталз» с 20 результативными действиями, при этом в последние месяцы он крайне мало забивает — в предыдущих 16 матчах забросил лишь одну шайбу.
Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»
Гости испытывают проблемы в атаке: в среднем за игру «Кэпс» отличаются всего 2.39 раза — реже в НХЛ забивает только «Сан-Хосе Шаркс». В последних пяти поединках регулярки «Вашингтон» выжимал не более двух шайб в основное время. «Нью-Йорк» же обладает хорошей обороной: пропускает в среднем 2.75 гола за матч, это восьмой показатель в лиге.
Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (2.5) за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5