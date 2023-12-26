ЦСКА проиграл четыре матча подряд и застрял в середине таблицы. У команды охапка тревожных проблем перед встречей со СКА
27 декабря в КХЛ состоится второе за неделю армейское дерби — ЦСКА сыграет со СКА. 21-го числа команды встречались в Санкт-Петербурге, а теперь сойдутся на «ЦСКА Арене» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 27 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у команд практически равные шансы на победу. Взять триумф СКА в основное время можно за 2.48, это примерно 40% вероятности исхода. Успех ЦСКА идет за очень близкие 2.50 (также 40%), ничья — за 3.99 (20%).
Армейцы Питера выиграли три последних очных матча. Вариант Х2 оценен в 1.52.
В четырех предыдущих встречах в Москве соперники не забрасывали больше пяти шайб: ТБ 5.5 идет за 2.21, ТМ 5.5 — за 1.62.
На то, что счет в матче откроет ЦСКА, котировка — 1.89. На СКА — 1.88. Если же команды ни разу не поразят ворота друг друга, сыграет пари за 30.0.
Выигрыш команды Федорова с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.91, Ротенберга — в 1.88.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 27 декабря 2023 года
ЦСКА настигла черная полоса: команда Сергея Федорова проиграла четыре матча подряд и идет лишь шестой на «Западе». Причем к победе армейцы были близки разве что в последней встрече с «Салаватом Юлаевым», но упустили ее за 39 секунд до финальной сирены (3:4ОТ). Остальные соперники были ощутимо сильнее армейцев Москвы: «Динамо» в дерби выиграло 4:1, СКА — 6:2. «Локомотив» взял верх в овертайме, но имел преимущество над соперником. В итоге отставание красно-синих от лидеров теперь весьма приличное — 14 очков.
«Сейчас такой период времени, когда не хватает концентрации или понимания, насколько хорошо другая команда играет с шайбой», — печально резюмировал игру с «Салаватом» Федоров. Оценка вратаря Ивана Федотова оказалась более конструктивной. «Мы старались сыграть надежно, но в микромоментах сыграли неуверенно. Допустили малейшую ошибку в ключевом моменте, и вот к чему это привело. Победы даются нам тяжело, каждая заброшенная шайба нужна нам, как глоток воздуха. Каждому из нас нужно прибавлять в самоотдаче. Статистика по блокированным броскам, единоборствам и всему остальному оставляет желать лучшего», — заявил он.
У армейцев случился очевидный спад, который отразился на всех аспектах игры: и в обороне, и в атаке. По сути, показатели команды идеально отражают ее положение в таблице «Запада» — она везде абсолютный середняк.
СКА, напротив, лишь прибавляет. В 20 последних матчах на счету санктпетербуржцев всего четыре поражения. До вершины таблицы рукой подать — всего шесть очков при двух играх в запасе перед «Спартаком». Статистика забитых и пропущенных тоже отличная — 134 на 97. У ЦСКА, для сравнения, — 123 на 100.
Но самое важное, что команда Романа Ротенберга выглядела увереннее и лучше в последних очных матчах с ЦСКА. Все три встречи, прошедшие с октября по декабрь, завершились победами парней из Северной столицы. Причем крайняя, которая состоялась всего пару дней назад, завершилась с их огромным преимуществом.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА
СКА сейчас играет значительно убедительнее принципиального соперника из Москвы. Это видно и на льду, это отражено и в результатах — у команды Ротенберга если и случаются плохие матчи, то крайне редко. А вот ЦСКА откровенно слаб и находится в ожидании собственного перерождения, которое зависит от эмоционального и физического состояния хоккеистов. А они сами понимают, что выглядят неважно, но пока ничего не могут с этим поделать.
Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.88.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5