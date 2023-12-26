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26 декабря, 23:45

ЦСКА проиграл четыре матча подряд и застрял в середине таблицы. У команды охапка тревожных проблем перед встречей со СКА

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — СКА 27 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Антон Слепышев.
Фото Официальный телеграм-канал ХК ЦСКА
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27 декабря в КХЛ состоится второе за неделю армейское дерби — ЦСКА сыграет со СКА. 21-го числа команды встречались в Санкт-Петербурге, а теперь сойдутся на «ЦСКА Арене» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 27 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у команд практически равные шансы на победу. Взять триумф СКА в основное время можно за 2.48, это примерно 40% вероятности исхода. Успех ЦСКА идет за очень близкие 2.50 (также 40%), ничья — за 3.99 (20%).

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Армейцы Питера выиграли три последних очных матча. Вариант Х2 оценен в 1.52.

В четырех предыдущих встречах в Москве соперники не забрасывали больше пяти шайб: ТБ 5.5 идет за 2.21, ТМ 5.5 — за 1.62.

На то, что счет в матче откроет ЦСКА, котировка — 1.89. На СКА — 1.88. Если же команды ни разу не поразят ворота друг друга, сыграет пари за 30.0.

Выигрыш команды Федорова с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.91, Ротенберга — в 1.88.

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ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 27 декабря 2023 года

ЦСКА настигла черная полоса: команда Сергея Федорова проиграла четыре матча подряд и идет лишь шестой на «Западе». Причем к победе армейцы были близки разве что в последней встрече с «Салаватом Юлаевым», но упустили ее за 39 секунд до финальной сирены (3:4ОТ). Остальные соперники были ощутимо сильнее армейцев Москвы: «Динамо» в дерби выиграло 4:1, СКА — 6:2. «Локомотив» взял верх в овертайме, но имел преимущество над соперником. В итоге отставание красно-синих от лидеров теперь весьма приличное — 14 очков.

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«Сейчас такой период времени, когда не хватает концентрации или понимания, насколько хорошо другая команда играет с шайбой», — печально резюмировал игру с «Салаватом» Федоров. Оценка вратаря Ивана Федотова оказалась более конструктивной. «Мы старались сыграть надежно, но в микромоментах сыграли неуверенно. Допустили малейшую ошибку в ключевом моменте, и вот к чему это привело. Победы даются нам тяжело, каждая заброшенная шайба нужна нам, как глоток воздуха. Каждому из нас нужно прибавлять в самоотдаче. Статистика по блокированным броскам, единоборствам и всему остальному оставляет желать лучшего», — заявил он.

У армейцев случился очевидный спад, который отразился на всех аспектах игры: и в обороне, и в атаке. По сути, показатели команды идеально отражают ее положение в таблице «Запада» — она везде абсолютный середняк.

СКА, напротив, лишь прибавляет. В 20 последних матчах на счету санктпетербуржцев всего четыре поражения. До вершины таблицы рукой подать — всего шесть очков при двух играх в запасе перед «Спартаком». Статистика забитых и пропущенных тоже отличная — 134 на 97. У ЦСКА, для сравнения, — 123 на 100.

Но самое важное, что команда Романа Ротенберга выглядела увереннее и лучше в последних очных матчах с ЦСКА. Все три встречи, прошедшие с октября по декабрь, завершились победами парней из Северной столицы. Причем крайняя, которая состоялась всего пару дней назад, завершилась с их огромным преимуществом.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

СКА сейчас играет значительно убедительнее принципиального соперника из Москвы. Это видно и на льду, это отражено и в результатах — у команды Ротенберга если и случаются плохие матчи, то крайне редко. А вот ЦСКА откровенно слаб и находится в ожидании собственного перерождения, которое зависит от эмоционального и физического состояния хоккеистов. А они сами понимают, что выглядят неважно, но пока ничего не могут с этим поделать.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.88.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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