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«Арсенал» — рождественский чемпион АПЛ. Сохранят ли Жезус и Сака лидерство после игры с «Вест Хэмом»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 28 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Арсенал» — «Вест Хэм».
Фото Global Look Press
«Канониры» уже страдали от «молотобойцев» в этом сезоне.

27 декабря в 19-м туре АПЛ встретятся два лондонских клуба — «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра состоится на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23.15 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
28 дек, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Вест Хэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 28 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех парней Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.33, это примерно 71% вероятности. Победу «Вест Хэма» оценили в 8.75 (11%), ничью — в 5.54 (18%).

В ноябре «молотобойцы» выбили «Арсенал» из Кубка лиги (3:1). Считаете, что и теперь гости как минимум не уступят? Опция Х2 доступна за 3.42.

Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, обратный вариант — за 2.37.

Рынок на обмен голами представлен за 1.91, «обе забьют — нет» дали за 1.88.

Маурисио Почеттино (&laquo;Челси&raquo;). За последний месяц поражений в АПЛ у «Челси» больше, чем побед. Выправить баланс на «Кристал Пэлас» будет сложно

Самый ожидаемый, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу «канониров». Финиш встречи с таким счетом можно взять за 6.83.

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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 28 декабря 2023 года

Парни Микеля Артеты устояли на «Энфилде» против «Ливерпуля» (1:1) и встретили Рождество на первой строчке таблицы. Правда, статус рождественского чемпиона приводил «канониров» к титулу лишь один раз — в сезоне-1947/48. В семи других случаях клуб упустил чемпионство: в 1952 году финишировал третьим, в 1987-м и 1990-м — четвертым, в 2003-м — вторым, в 2008-м — третьим, в прошлой кампании — вторым.

Лишиться лидерства «Арсенал» может уже по итогам ближайшего тура — если потеряет очки с «Вест Хэмом», «Астон Вилла» одолеет «МЮ», а «Ливерпуль» расправится с предпоследней командой АПЛ «Бернли». В таком случае «канониры» скатятся на третье место.

Сценарий видится отнюдь не фантастическим — тем более в этом сезоне «молотобойцы» успели огорчить Мартина Эдегора и компанию. Почти два месяца назад коллектив Дэвида Мойеса выбил «Арсенал» из Кубка лиги (3:1). Это поражение стало крупнейшим в эпоху АПЛ — в последний раз «Вест Хэм» победил «канониров» с разницей в два гола больше 36 лет назад, в апреле 1987 года. А еще «молотобойцы» прервали серию из восьми безвыигрышных очных поединков — было шесть успехов «Арсенала» при двух ничьих.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»

Соперники приучили к тому, что их разборки получаются результативными — за последний год провели друг с другом три поединка, в каждом из которых оформили четыре гола на двоих. А в семи из 12 встреч с участием «молотобойцев» влетело минимум три мяча за 90 минут — и это только со времен ноябрьской игры с «канонирами» в Кубке лиги. Стоит ждать продолжения.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.03 (если забьют ровно три мяча, будет возврат).

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Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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