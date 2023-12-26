«Арсенал» — рождественский чемпион АПЛ. Сохранят ли Жезус и Сака лидерство после игры с «Вест Хэмом»
27 декабря в 19-м туре АПЛ встретятся два лондонских клуба — «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра состоится на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23.15 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 28 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех парней Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.33, это примерно 71% вероятности. Победу «Вест Хэма» оценили в 8.75 (11%), ничью — в 5.54 (18%).
В ноябре «молотобойцы» выбили «Арсенал» из Кубка лиги (3:1). Считаете, что и теперь гости как минимум не уступят? Опция Х2 доступна за 3.42.
Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, обратный вариант — за 2.37.
Рынок на обмен голами представлен за 1.91, «обе забьют — нет» дали за 1.88.
Самый ожидаемый, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу «канониров». Финиш встречи с таким счетом можно взять за 6.83.
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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 28 декабря 2023 года
Парни Микеля Артеты устояли на «Энфилде» против «Ливерпуля» (1:1) и встретили Рождество на первой строчке таблицы. Правда, статус рождественского чемпиона приводил «канониров» к титулу лишь один раз — в сезоне-1947/48. В семи других случаях клуб упустил чемпионство: в 1952 году финишировал третьим, в 1987-м и 1990-м — четвертым, в 2003-м — вторым, в 2008-м — третьим, в прошлой кампании — вторым.
Лишиться лидерства «Арсенал» может уже по итогам ближайшего тура — если потеряет очки с «Вест Хэмом», «Астон Вилла» одолеет «МЮ», а «Ливерпуль» расправится с предпоследней командой АПЛ «Бернли». В таком случае «канониры» скатятся на третье место.
Сценарий видится отнюдь не фантастическим — тем более в этом сезоне «молотобойцы» успели огорчить Мартина Эдегора и компанию. Почти два месяца назад коллектив Дэвида Мойеса выбил «Арсенал» из Кубка лиги (3:1). Это поражение стало крупнейшим в эпоху АПЛ — в последний раз «Вест Хэм» победил «канониров» с разницей в два гола больше 36 лет назад, в апреле 1987 года. А еще «молотобойцы» прервали серию из восьми безвыигрышных очных поединков — было шесть успехов «Арсенала» при двух ничьих.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»
Соперники приучили к тому, что их разборки получаются результативными — за последний год провели друг с другом три поединка, в каждом из которых оформили четыре гола на двоих. А в семи из 12 встреч с участием «молотобойцев» влетело минимум три мяча за 90 минут — и это только со времен ноябрьской игры с «канонирами» в Кубке лиги. Стоит ждать продолжения.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.03 (если забьют ровно три мяча, будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5