«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2023 года
27 декабря «Челси» в 19-м туре АПЛ примет «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Солсбери. Игру в России не покажут.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET склоняются к победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.77, это около 53% вероятности. Успех «орлов» оценили в 4.68 (21%). Ничья идет за 3.88 (26%).
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за те же 1.91.
Синие одолели «Пэлас» на «Стэмфорд Бридж» всухую пять раз подряд. «Обе забьют» дали за 1.87, обратный рынок доступен за 1.94.
Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению экспертов, 1:1 или 1:0 в пользу «Челси». Оба результата представили с коэффициентом 7.14.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»
В последних 11 турах АПЛ синие не пропустили только от прозябающего в подвале таблицы «Шеффилда» (2:0). «Орлы» на этом же отрезке не отличились лишь трижды — против «Ноттингем Форест» (0:0), «Ньюкасла» (0:4) и «Борнмута» (0:2). Зато достойно бились с командами из топ-6: на своем поле огорчили «Тоттенхэм» с «Ливерпулем» (оба раза 1:2), а у «Вест Хэма» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2) и вовсе отобрали очки на выезде. Переживающему перестройку «Челси» устоять будет еще сложнее.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.87.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5