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«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 27 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Кристофер Нкунку («Челси»).
Фото Global Look Press

27 декабря «Челси» в 19-м туре АПЛ примет «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Солсбери. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
27 дек, 22:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Кристал Пэлас

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET склоняются к победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.77, это около 53% вероятности. Успех «орлов» оценили в 4.68 (21%). Ничья идет за 3.88 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за те же 1.91.

Синие одолели «Пэлас» на «Стэмфорд Бридж» всухую пять раз подряд. «Обе забьют» дали за 1.87, обратный рынок доступен за 1.94.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению экспертов, 1:1 или 1:0 в пользу «Челси». Оба результата представили с коэффициентом 7.14.

Маурисио Почеттино (&laquo;Челси&raquo;). За последний месяц поражений в АПЛ у «Челси» больше, чем побед. Выправить баланс на «Кристал Пэлас» будет сложно

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

В последних 11 турах АПЛ синие не пропустили только от прозябающего в подвале таблицы «Шеффилда» (2:0). «Орлы» на этом же отрезке не отличились лишь трижды — против «Ноттингем Форест» (0:0), «Ньюкасла» (0:4) и «Борнмута» (0:2). Зато достойно бились с командами из топ-6: на своем поле огорчили «Тоттенхэм» с «Ливерпулем» (оба раза 1:2), а у «Вест Хэма» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2) и вовсе отобрали очки на выезде. Переживающему перестройку «Челси» устоять будет еще сложнее.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.87.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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