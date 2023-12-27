Митрович и Малком забили 25 мячей в про-лиге и тащат «Аль-Хиляль» к чемпионству. «Аль-Фейха» не остановить фаворита
29 декабря лидер саудовской про-лиги «Аль-Хиляль» навестит «Аль-Фейху» в 19-м туре чемпионата. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Маджмаа Спорт Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. В России поединок не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч саудовской про-лиги «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль» 29 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET назвали безоговорочным фаворитом «Аль-Хиляль»: поставить на победу лидера про-лиги можно с коэффициентом 1.22, что составляет примерно 77% вероятности. Триумф хозяев оценили в 11.00 (9%). Ничью — в 7.02 (14%).
В трех последних турах «Аль-Фейха» влетела с общим счетом 1:11. Считаете, что серия поражений оранжевых прервется? Опция 1Х доступна за 4.27.
Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше трех мячей идет за 1.55, ТМ 3 — за 2.36.
Рынок на обмен голами предложили за 1.84, обратный вариант дали за 1.91.
В прошлом сезоне «голубые волны» выиграли на «Аль-Маджмаа Спорт Сити» всухую (2:0). Сыграть на то, что «Аль-Хиляль» не пропустит, можно за 2.05.
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«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: прогноз и анализ матча саудовской про-лиги 29 декабря 2023 года
«Голубые волны» проводят выдающийся сезон: за 18 туров не проиграли ни разу и уверенно возглавляют чемпионат Саудовской Аравии. Клуб из Эр-Рияда потерял очки всего дважды и является лучшим в лиге по забитым (57) и пропущенным (9) мячам.
Главный тащер «Аль-Хиляля» — Александар Митрович, который отличился уже 16 раз. Также на счету серба четыре ассиста. Прекрасно проявляет себя Малком — экс-игрок «Зенита» второй в команде по «гол+пас» (9+5). Топ-3 по баллам за результативность замыкает Сергей Милинкович-Савич (8+4). Но в спину сербу дышит Салем Аль-Досари (9+2).
«Аль-Фейху» повезло чуть меньше: коллектив из Эль-Маджмаа не может похвастаться наличием громких имен и обитает в середине таблицы. Зато именно «мельницы Судаира» — один из двух клубов, которые отобрали у «Аль-Хиляля» очки. В первом круге оранжевые увезли из Эр-Рияда ничью (1:1). А в январе одолели «голубых волн» в Суперкубке (1:0).
Лидер «Аль-Фейха» — Фэшн Сакала, который когда-то числился в «Спартаке» — 2, но за главную команду красно-белых так и не дебютировал. Правда, в Саудовскую Аравию нападающий попал не поэтому: в двух предыдущих сезонах замбиец ярко зажег в «Рейнджерс» и даже дошел с шотландским клубом до финала Лиги Европы-2022, где в серии пенальти уступил «Айнтрахту». За 18 туров саудовской про-лиги Сакала оформил семь мячей и три ассиста.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»
Несмотря на относительно удачные результаты в поединках с «голубыми волнами», в последнее время коллектив из Эль-Маджмаа выступает ужасно. В четырех турах подряд оранжевые влетели с общим счетом 3:15. Гости напротив набрали отличный ход — например, в предыдущей встрече разнесли «Абху» (7:0). Лучшей возможности, чтобы поквитаться за потерю очков в первом круге, и придумать нельзя.
Рекомендуемая ставка: «Аль-Хиляль» забьет больше трех мячей за 2.08 (если будет ровно три гола, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5