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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 27 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Родри («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

27 декабря «Манчестер Сити» проведет первый матч в статусе лучшего клуба мира — соперником небесно-голубых станет «Эвертон». Поединок 19-го тура чемпионата Англии пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток судьи Джона Брукса прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
27 дек, 23:15. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET назвали «Ман Сити» фаворитом: успех гостей оценили коэффициентом 1.59, это около 60% вероятности. На триумф «Эвертона» предложили котировку 5.79 (17%). На ничью — 4.30 (23%).

Предыдущая встреча соперников на «Гудисон Парк» закончилась уверенной победой небесно-голубых (3:0). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.82, обратный рынок — за 1.99.

На прошлой неделе парни Пепа Гвардиолы зажгли на КЧМ — оформили разгромы в полуфинале (3:0) и финале (4:0). Индивидуальный тотал манкунианцев больше двух голов доступен за 2.16.

Маурисио Почеттино (&laquo;Челси&raquo;). За последний месяц поражений в АПЛ у «Челси» больше, чем побед. Выправить баланс на «Кристал Пэлас» будет сложно

Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Небесно-голубые стали клубными чемпионами мира даже не вспотев — «Урава» и «Флуминенсе» в сумме получили от парней Гвардиолы семь безответных мячей. Правда, без неприятностей не обошлось: травму получил важнейший для баланса в построениях Пепа полузащитник Родри. В нынешнем сезоне «горожане» уступили во всех трех матчах премьер-лиги без испанца — с «Вулверхэмптоном» (1:2), «Арсеналом» (0:1) и «Астон Виллой» (0:1). Плюс не стоит забывать, что лазарет до сих пор не покинул Эрлин Холанн.

«Эвертон» месяц назад крупно влетел кризисному «МЮ» (0:3) на «Гудисон Парк», а на прошлых выходных навестил «Тоттенхэм» (1:2) и прервал победную серию, которая насчитывала четыре тура. «Сити» должно хватить ресурса на разборку с нестабильными «ирисками». Но триумф манкунианцев вряд ли получится крупным.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.94.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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