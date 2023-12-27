«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2023 года
27 декабря «Манчестер Сити» проведет первый матч в статусе лучшего клуба мира — соперником небесно-голубых станет «Эвертон». Поединок 19-го тура чемпионата Англии пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток судьи Джона Брукса прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET назвали «Ман Сити» фаворитом: успех гостей оценили коэффициентом 1.59, это около 60% вероятности. На триумф «Эвертона» предложили котировку 5.79 (17%). На ничью — 4.30 (23%).
Предыдущая встреча соперников на «Гудисон Парк» закончилась уверенной победой небесно-голубых (3:0). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.
Обмен меткими выстрелами дали за 1.82, обратный рынок — за 1.99.
На прошлой неделе парни Пепа Гвардиолы зажгли на КЧМ — оформили разгромы в полуфинале (3:0) и финале (4:0). Индивидуальный тотал манкунианцев больше двух голов доступен за 2.16.
Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»
Небесно-голубые стали клубными чемпионами мира даже не вспотев — «Урава» и «Флуминенсе» в сумме получили от парней Гвардиолы семь безответных мячей. Правда, без неприятностей не обошлось: травму получил важнейший для баланса в построениях Пепа полузащитник Родри. В нынешнем сезоне «горожане» уступили во всех трех матчах премьер-лиги без испанца — с «Вулверхэмптоном» (1:2), «Арсеналом» (0:1) и «Астон Виллой» (0:1). Плюс не стоит забывать, что лазарет до сих пор не покинул Эрлин Холанн.
«Эвертон» месяц назад крупно влетел кризисному «МЮ» (0:3) на «Гудисон Парк», а на прошлых выходных навестил «Тоттенхэм» (1:2) и прервал победную серию, которая насчитывала четыре тура. «Сити» должно хватить ресурса на разборку с нестабильными «ирисками». Но триумф манкунианцев вряд ли получится крупным.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5