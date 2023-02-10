Махачев победит Волкановски в борьбе или упадет в нокаут? Как закончится схватка лучших бойцов UFC

Ислам и Александр — лучшие бойцы UFC вне зависимости от весовых категорий.

12 февраля в австралийском городе Перт состоится турнир UFC 284. На площадке RAC Arena пройдет множество привлекательных поединков, а в главном из них сойдутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в легком весе, который сейчас принадлежит россиянину.

При этом Алекс — сильнейший боец полулегкого дивизиона и лучший вне зависимости от весовых категорий. В случае пораежний австралиец не потеряет титул в полулегкой категории. Главное событие турнира начнется ориентировочно в 07.30 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на бой Махачев — Волкановски

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают россиянина абсолютным фаворитом: поставить на победу друга Хабиба Нурмагомедова можно с коэффициентом 1.15, это примерно 82% вероятности. При этом для Ислама сражение с Волкановски — дебютная защита пояса. Котировка на триумф австралийца заметно выше — 6.00 (16%). Ничья доступна за 65.0 (2%).

Где смотреть бой UFC Махачев — Волкановски 12 февраля 2023 года в прямом эфире

Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Эфир стартует в 06.00 по московскому времени.

Сколько продлится поединок?

Волкановски подобрался к бою с Махачевым на безумной серии из 22 побед, а в UFC австралиец остается непобежденным. За карьеру Великий семь раз финишировал соперников в первом раунде, но в промоушене Дэйны Уайта превратился в чересчур расчетливого бойца. Алекс ни разу не победил в первой пятиминутке, а в принципе досрочно закончил лишь четыре поединка из 12.

Волкановски провел пять чемпионских пятиминутных боев, четыре из которых продлились всю дистанцию. Единственный 25-минутный поединок Махачева закончился уже во втором раунде: Ислам задушил Чарльза Оливейру и забрал чемпионский пояс в легком весе. В остальных боях россиянин в октагоне надолго также не задерживался: из 13 поединков только четыре прошли всю дистанцию.

Эксперты считают, что встреча двух лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий не закончится в стартовых раундах, но и вряд ли дойдет до решения судей. Тотал больше 2.5 раунда можно взять за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.24. А вот тотал больше 3.5 уже идет за 2.08, тогда как ТМ 3.5 — за 1.75.

Остальные варианты выглядят следующим образом:

• тотал больше 0.5 доступен за 1.08, ТМ 0.5 — за 8.00;

• тотал больше 1.5 — за 1.35, ТМ 1.5 — за 3.20;

• тотал больше 4.5 — за 2.91, ТМ 4.5 — за 1.41.

Как определится чемпион?

Волкановски и Махачев — бойцы разных стилей. Австралиец делает упор на ударную технику, он один из лучших боксеров UFC. Ровно половину (12) боев в карьере Великий выиграл нокаутами либо ТКО. Последний успех техническим нокаутом произошел недавно — 9 апреля он забил Корейского Зомби в четвертом раунде.

Поставить на то, что один из бойцов выиграет КО/ТКО или дисквалификацией соперника, можно за 5.10.

Махачев предпочитает сражаться с соперниками в партере: большинство побед (48%) россиянин одержал сабмишенами. Даже чемпионский пояс Ислам завоевал, задушив Оливейру. Самого же файтера очень сложно перевести в борьбу: он имеет элитные 89% защиты от тейкдаунов.

Рынок на завершение поединка болевым/удушающим либо добровольной сдачей любого из бойцов доступен с котировкой 1.73.

Возможно ли судейское решение?

Четыре из пяти пятираундовых поединков Волкановски прошли всю дистанцию, а австралиец победил в них судейским решением. Махачев провел лишь один чемпионский бой, в котором управился уже по ходу второго раунда. Вот и предстоящий поединок, по мнению аналитиков, вряд ли дойдет до просмотра судейских карточек.

Коэффициент на то, что любой из бойцов оформит досрочную победу, доступен за 1.23. Обратный рынок можно взять за 3.91.

Специальные ставки

Также на бой предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что Махачев оформить тейкдаун в первые 60 секунд первого раунда, доступен за 2.85. Поставить на то, что файтеры обнимутся после боя, можно за 1.05, а на то, что у одного из них во время поединка вылетит каппа, — за 3.50. Самые маловероятные рынки выглядят следующим образом:

• один из бойцов плюнет в соперника во время боя — за 25.0;

• бой закончится ничьей из-за двойного нокаута — за 500.