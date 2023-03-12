Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Салернитана» 13 марта 2023 года

«Россонери» воспрянули после провала на старте 2023-го.

13 марта в рамках 26-го тура чемпионата Италии «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» примет «Салернитану». Главный судья Федерико Ла Пенна даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир поединка можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Салернитана» 13 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Милан» фаворитом встречи. На победу «россонери» можно поставить за 1.27 — это примерно 77% вероятности. Ничья доступна за 6.15 (16%), успех «Салернитаны» — за 12.0 (7%)

В двух последних очных матчах команд из трех было забито не менее трех голов. На ТБ 2.5 доступен коэффициент 1.68, на ТМ 2.5 — 2.28.

За всю историю встреч «Милана» и «Салернитаны» лишь два поединка завершились без голов от обеих команд. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.66.

«Милан» не пропустил в пяти встречах из шести последних во всех турнирах. Ставка на то, что гости не забьют, доступна за 1.78.

В двух из трех предыдущих матчей миланцы забивали в последние 15 минут или в компенсированное время. На это событие предложена котировка 1.76.

Три самых вероятных исхода, по версии ОЛИМПБЕТ:

«Милан» — «Салернитана»: прогноз и анализ матча 26-го тура серии А 13 марта 2023 года

«Милан» борется в двух турнирах. В чемпионате Италии «россонери» конкурируют за место в Лиге чемпионов: команда Стефано Пиоли идет на пятой строчке, но от второго места ее отделяет всего три очка. А в Лиге чемпионов футболисты из Милана высадили «Тоттенхэм» (1:0, 0:0) на стадии 1/8 финала.

У черно-красных одно из лучших нападений в лиге: забито 42 мяча — больше только у «Интера» (47) и «Наполи» (60). А вот оборона хромает: 32 пропущенных гола — в первой десятке хуже дела только у «Болоньи» (34).

«Россонери» неудачно начали вторую половину сезона. С 8 января по 5 февраля они проиграли пять матчей из семи и дважды сыграли вничью, вылетели из Кубка Италии и уступили в Суперкубке «Интеру» (0:3). Но ближе ко Дню всех влюбленных пришли в себя: выиграли четыре из последних шести матчей при ничьей и одном поражении.

Успех обеспечили Рафаэл Леау и Оливье Жиру. Лучшие бомбардиры клуба на двоих забили уже 15 мячей и отдали 10 голевых передач. Это 35% всех результативных действий команды в этом сезоне.

Еще один яркий игрок «Милана» Жуниор Мессиас, забивший четыре гола и отдавший две ассиста, не поможет в игре против «Салернитаны» из-за травмы. Зато наконец исцелился Златан Ибрагимович. Всемогущий швед постепенно набирает форму: вышел против «Аталанты» и «Фиорентины» и в общей сложности провел на поле 40 минут.

«Салернитана» борется за сохранение места в серии А. Команда набрала 25 очков и занимает 16-е место в таблице. В последних играх «гранатовые» победили «Монцу» (3:0), но всухую проиграли «Лацио» (0:2), «Вероне» (0:1) и «Ювентусу» (0:3), а еще сыграли вничью с «Сампдорией» (0:0). «Салернитана» забила 28 мячей и пропустила 44 за 25 матчей. Больше в Италии забивают лишь в ворота «Кремонезе» (46).

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Салернитана»

«Милан» вернул победную форму после зимнего провала. Клуб выиграл четыре из шести последних матчей и не пропустил в пяти из них. При этом результативность команды Пиоли оставляет желать лучшего — на этом отрезке она забивает всего один мяч за 90 минут.

«Салернитана» очень много пропускает (44 мяча в 25 играх) и ничтожно мало забивает (0.6 мяча за пять встреч). Но из 12 гостевых матчей в этом сезоне клуб проиграл лишь шесть, причем аутсайдер зацепил очки на выездах к «Ювентусу» (2:2) и «Лацио» (3:1). «Салернитана» знает, как играть с большими клубами, и поборется за очки, но разница в классе и неплохая форма говорят за «Милан».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.90.