«Милан» — «Салернитана»: Леау и Жиру растерзают худшую оборону Италии
13 марта в рамках 26-го тура чемпионата Италии «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» примет «Салернитану». Главный судья Федерико Ла Пенна даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир поединка можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Салернитана» 13 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Милан» фаворитом встречи. На победу «россонери» можно поставить за 1.27 — это примерно 77% вероятности. Ничья доступна за 6.15 (16%), успех «Салернитаны» — за 12.0 (7%)
В двух последних очных матчах команд из трех было забито не менее трех голов. На ТБ 2.5 доступен коэффициент 1.68, на ТМ 2.5 — 2.28.
За всю историю встреч «Милана» и «Салернитаны» лишь два поединка завершились без голов от обеих команд. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.66.
«Милан» не пропустил в пяти встречах из шести последних во всех турнирах. Ставка на то, что гости не забьют, доступна за 1.78.
В двух из трех предыдущих матчей миланцы забивали в последние 15 минут или в компенсированное время. На это событие предложена котировка 1.76.
Три самых вероятных исхода, по версии ОЛИМПБЕТ:
«Милан» — «Салернитана»: прогноз и анализ матча 26-го тура серии А 13 марта 2023 года
«Милан» борется в двух турнирах. В чемпионате Италии «россонери» конкурируют за место в Лиге чемпионов: команда Стефано Пиоли идет на пятой строчке, но от второго места ее отделяет всего три очка. А в Лиге чемпионов футболисты из Милана высадили «Тоттенхэм» (1:0, 0:0) на стадии 1/8 финала.
У черно-красных одно из лучших нападений в лиге: забито 42 мяча — больше только у «Интера» (47) и «Наполи» (60). А вот оборона хромает: 32 пропущенных гола — в первой десятке хуже дела только у «Болоньи» (34).
«Россонери» неудачно начали вторую половину сезона. С 8 января по 5 февраля они проиграли пять матчей из семи и дважды сыграли вничью, вылетели из Кубка Италии и уступили в Суперкубке «Интеру» (0:3). Но ближе ко Дню всех влюбленных пришли в себя: выиграли четыре из последних шести матчей при ничьей и одном поражении.
Успех обеспечили Рафаэл Леау и Оливье Жиру. Лучшие бомбардиры клуба на двоих забили уже 15 мячей и отдали 10 голевых передач. Это 35% всех результативных действий команды в этом сезоне.
Еще один яркий игрок «Милана» Жуниор Мессиас, забивший четыре гола и отдавший две ассиста, не поможет в игре против «Салернитаны» из-за травмы. Зато наконец исцелился Златан Ибрагимович. Всемогущий швед постепенно набирает форму: вышел против «Аталанты» и «Фиорентины» и в общей сложности провел на поле 40 минут.
«Салернитана» борется за сохранение места в серии А. Команда набрала 25 очков и занимает 16-е место в таблице. В последних играх «гранатовые» победили «Монцу» (3:0), но всухую проиграли «Лацио» (0:2), «Вероне» (0:1) и «Ювентусу» (0:3), а еще сыграли вничью с «Сампдорией» (0:0). «Салернитана» забила 28 мячей и пропустила 44 за 25 матчей. Больше в Италии забивают лишь в ворота «Кремонезе» (46).
Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Салернитана»
«Милан» вернул победную форму после зимнего провала. Клуб выиграл четыре из шести последних матчей и не пропустил в пяти из них. При этом результативность команды Пиоли оставляет желать лучшего — на этом отрезке она забивает всего один мяч за 90 минут.
«Салернитана» очень много пропускает (44 мяча в 25 играх) и ничтожно мало забивает (0.6 мяча за пять встреч). Но из 12 гостевых матчей в этом сезоне клуб проиграл лишь шесть, причем аутсайдер зацепил очки на выездах к «Ювентусу» (2:2) и «Лацио» (3:1). «Салернитана» знает, как играть с большими клубами, и поборется за очки, но разница в классе и неплохая форма говорят за «Милан».
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3