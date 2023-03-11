«Северсталь» — ЦСКА: Григоренко и Петунин продолжат бомбить вратарей
12 марта «Северсталь» и ЦСКА проведут шестой матч серии 1/4 финала Западной конференции FONBET КХЛ. Игра пройдет в Череповце в Ледовом дворце, начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 16.50 мск. После пяти встреч армейцы лидируют в противостоянии с минимальным отрывом — 3:2.
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 12 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за чуть большие 4.10 (22%).
Также вы можете поставить на победу любой команды с учетом овертайма, тем более «Северсталь» в этой серии уже выигрывала в дополнительное время. Итоговый успех хозяев можно взять за 2.80, гостей — за 1.45.
Если верите в проход команды из Череповца в следующий раунд, тогда хватайте рисковый, но потенциально прибыльный коэффициент 10.0. Успех москвичей оценен в 1.05.
В матче предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(+1.5) идет за 1.55, Ф2(-1.5) — за 2.40.
• Ф1(0) можно взять за 2.90, Ф2(0) — за 1.40.
Команды выдают результативную серию: лишь в одной из пяти игр на пару они забросили меньше пяти шайб в основное время. В остальных встречах соперники заколачивали минимум семь голов на двоих. Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.
«Северсталь» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 12 марта 2023 года
Команды выдают одно из самых ярких противостояний первого раунда плей-офф FONBET КХЛ. После пяти матчей армейцы ведут 3:2, а каждая игра дарила огромное количество голов. Соперники лишь раз за пять встреч забросили на двоих меньше пяти шайб: в остальных играх заколачивали минимум семь голов, а в самой результативной вонзили 12 (ЦСКА выиграл 9:3).
Каждая команда забрасывала минимум по две шайбы во всех матчах. При этом соперники результативно играли друг с другом еще в регулярном чемпионате, где во всех четырех очных встречах пробили отметку в пять голов. Причем «Северсталь» трижды обыграла армейцев.
Один из лучших бомбардиров плей-офф Михаил Григоренко выступает как раз за ЦСКА: нападающий выбил уже семь баллов по системе «гол+пас». Ждете еще один яркий матч от москвичей? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.72, ИТМ2 (2.5) — за 2.05.
За «Северсталь» же выступает Александр Петунин, который оформил пять результативных действий в плей-офф. Причем все они уместились в два матча.
Прогноз и ставка на матч FONBET КХЛ «Северсталь» — ЦСКА
Команды показывали яркую игру еще в регулярном чемпионате, где входили в топ-8 лиги по результативности. В плей-офф они действуют еще более дерзко: ЦСКА отличается чаще всех — в среднем забрасывает 4.6 шайбы за матч. «Северсталь» заколачивает в среднем 3.2 гола за игру — это шестой показатель.
В предстоящей встрече армейцы могут оформить выход в следующий раунд. Тогда как команде из Череповца необходимо победить, чтобы продолжить борьбу в Кубке Гагарина. Родные трибуны могут сильно помочь коллективу Андрея Разина: в регулярке «Северсталь» в домашних матчах забрасывала в среднем 2.97 шайбы за матч.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 гола за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3