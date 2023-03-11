Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Северсталь» — ЦСКА: Григоренко и Петунин продолжат бомбить вратарей

Прогноз и ставка на матч FONBET КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 12 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки ЦСКА в матче с «Северсталью».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Команды выдают одно из самых ярких противостояний плей-офф.

12 марта «Северсталь» и ЦСКА проведут шестой матч серии 1/4 финала Западной конференции FONBET КХЛ. Игра пройдет в Череповце в Ледовом дворце, начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 16.50 мск. После пяти встреч армейцы лидируют в противостоянии с минимальным отрывом — 3:2.

Петр Ян. Петр Ян — Мераб Двалишвили: Беспощадному нужна досрочная победа, чтобы не оставить шансов судьям

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 12 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за чуть большие 4.10 (22%).

Также вы можете поставить на победу любой команды с учетом овертайма, тем более «Северсталь» в этой серии уже выигрывала в дополнительное время. Итоговый успех хозяев можно взять за 2.80, гостей — за 1.45.

Если верите в проход команды из Череповца в следующий раунд, тогда хватайте рисковый, но потенциально прибыльный коэффициент 10.0. Успех москвичей оценен в 1.05.

В матче предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(+1.5) идет за 1.55, Ф2(-1.5) — за 2.40.

• Ф1(0) можно взять за 2.90, Ф2(0) — за 1.40.

Команды выдают результативную серию: лишь в одной из пяти игр на пару они забросили меньше пяти шайб в основное время. В остальных встречах соперники заколачивали минимум семь голов на двоих. Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.

Александр Волков. Александр Волков — Александр Романов: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года

«Северсталь» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 12 марта 2023 года

Команды выдают одно из самых ярких противостояний первого раунда плей-офф FONBET КХЛ. После пяти матчей армейцы ведут 3:2, а каждая игра дарила огромное количество голов. Соперники лишь раз за пять встреч забросили на двоих меньше пяти шайб: в остальных играх заколачивали минимум семь голов, а в самой результативной вонзили 12 (ЦСКА выиграл 9:3).

Каждая команда забрасывала минимум по две шайбы во всех матчах. При этом соперники результативно играли друг с другом еще в регулярном чемпионате, где во всех четырех очных встречах пробили отметку в пять голов. Причем «Северсталь» трижды обыграла армейцев.

Один из лучших бомбардиров плей-офф Михаил Григоренко выступает как раз за ЦСКА: нападающий выбил уже семь баллов по системе «гол+пас». Ждете еще один яркий матч от москвичей? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.72, ИТМ2 (2.5) — за 2.05.

За «Северсталь» же выступает Александр Петунин, который оформил пять результативных действий в плей-офф. Причем все они уместились в два матча.

Малком. «Зенит» — «Химки»: гражданин Малком сделает больно еще одному аутсайдеру РПЛ

Прогноз и ставка на матч FONBET КХЛ «Северсталь» — ЦСКА

Команды показывали яркую игру еще в регулярном чемпионате, где входили в топ-8 лиги по результативности. В плей-офф они действуют еще более дерзко: ЦСКА отличается чаще всех — в среднем забрасывает 4.6 шайбы за матч. «Северсталь» заколачивает в среднем 3.2 гола за игру — это шестой показатель.

В предстоящей встрече армейцы могут оформить выход в следующий раунд. Тогда как команде из Череповца необходимо победить, чтобы продолжить борьбу в Кубке Гагарина. Родные трибуны могут сильно помочь коллективу Андрея Разина: в регулярке «Северсталь» в домашних матчах забрасывала в среднем 2.97 шайбы за матч.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 гола за 1.77.

1
0
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» завершила сезон
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Химки»: гражданин Малком сделает больно еще одному аутсайдеру РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости