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«Атлетик» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 12 марта 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетик» — «Барселона» 12 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Гави.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 12 марта, «Атлетик» Бильбао и «Барселона» сыграют в 25-м туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Начало матча запланировано на 23.00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире с 22.55 мск покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр поединка — Хесус Хиль Мансано.

Испания. Ла Лига. 25-й тур
12 мар, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Барселона

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Барселону» фаворитом встречи. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.23, что приблизительно 43% вероятности успеха. Ничья предложена за 3.38 (29%), а триумф «Атлетика» — за 3.49 (28%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3380 рублей в случае благоприятного исхода.

В четырех из пяти предыдущих поединков «Барселоны» и в трех матчах «Атлетика» из четырех забивала только одна команда. На обмен голами можно поставить за 1.93. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.88.

В последних пяти очных встречах команды четыре раза забивали не менее четырех голов. ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 2.21, ТМ 2.5 — за 1.72.

«Блауграна» — вторая самая забивающая команда примеры (46 голов), «Атлетик» — пятая (33). На то, что команды оформят два-три мяча, доступен коэффициент 1.78.

Каталонцы отличились в первом тайме четырех из последних пяти встреч. Гол «Барсы» в первой половине игры оценен в 2.06.

Три самых вероятных результата встречи, по версии ОЛИМПБЕТ:

  • 1:1 — за 6.19;

  • 1:0 в пользу «Барсы» — за 7.02;

  • 0:0 — за 7.08.

Павел Кудрявцев. «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ 12 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Атлетик» — «Барселона»

В 2023 году «Барса» провела 17 встреч: выиграла 13, а проиграла всего две — «Альмерии» (0:1) и «МЮ» (1:2). При этом сейчас у команды непростой период, потому что есть серьезные проблемы с травмированными и дисквалифицированными: Рональд Араухо не сыграет из-за красной карточки, а Усман Дембеле, Педри и Роберт Левандовски — на больничном. Поляк — лучший бомбардир клуба и чемпионата с 15 мячами — это 30% всех голов «Барсы».

Роберт получил травму бедра в игре с «Альмерией», после чего результативность каталонцев упала: они всухую проиграли красно-белым (0:1), а единственный мяч в ворота «Реала» оказался автоголом мадридцев. «Валенсии» забили лишь раз.

«Барселона» не проиграла пять из семи матчей против «Атлетика» и забила в девяти последних очных поединках. Но на поле басков дела идут не так гладко: у каталонцев всего две победы в семи последних матчах на «Сан-Мамес».

История встреч в Бильбао, бодрая атака «Атлетика» в этом сезоне (33 мяча) и критические потери блауграны помогут баскам набрать очки.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.62.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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«Динамо» Москва — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 12 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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