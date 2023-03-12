«Атлетик» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 12 марта 2023 года
В воскресенье, 12 марта, «Атлетик» Бильбао и «Барселона» сыграют в 25-м туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Начало матча запланировано на 23.00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире с 22.55 мск покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр поединка — Хесус Хиль Мансано.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Барселону» фаворитом встречи. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.23, что приблизительно 43% вероятности успеха. Ничья предложена за 3.38 (29%), а триумф «Атлетика» — за 3.49 (28%).
Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3380 рублей в случае благоприятного исхода.
В четырех из пяти предыдущих поединков «Барселоны» и в трех матчах «Атлетика» из четырех забивала только одна команда. На обмен голами можно поставить за 1.93. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.88.
В последних пяти очных встречах команды четыре раза забивали не менее четырех голов. ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 2.21, ТМ 2.5 — за 1.72.
«Блауграна» — вторая самая забивающая команда примеры (46 голов), «Атлетик» — пятая (33). На то, что команды оформят два-три мяча, доступен коэффициент 1.78.
Каталонцы отличились в первом тайме четырех из последних пяти встреч. Гол «Барсы» в первой половине игры оценен в 2.06.
Три самых вероятных результата встречи, по версии ОЛИМПБЕТ:
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Атлетик» — «Барселона»
В 2023 году «Барса» провела 17 встреч: выиграла 13, а проиграла всего две — «Альмерии» (0:1) и «МЮ» (1:2). При этом сейчас у команды непростой период, потому что есть серьезные проблемы с травмированными и дисквалифицированными: Рональд Араухо не сыграет из-за красной карточки, а Усман Дембеле, Педри и Роберт Левандовски — на больничном. Поляк — лучший бомбардир клуба и чемпионата с 15 мячами — это 30% всех голов «Барсы».
Роберт получил травму бедра в игре с «Альмерией», после чего результативность каталонцев упала: они всухую проиграли красно-белым (0:1), а единственный мяч в ворота «Реала» оказался автоголом мадридцев. «Валенсии» забили лишь раз.
«Барселона» не проиграла пять из семи матчей против «Атлетика» и забила в девяти последних очных поединках. Но на поле басков дела идут не так гладко: у каталонцев всего две победы в семи последних матчах на «Сан-Мамес».
История встреч в Бильбао, бодрая атака «Атлетика» в этом сезоне (33 мяча) и критические потери блауграны помогут баскам набрать очки.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3