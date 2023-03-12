Фантастический комедийный боевик «Все везде и сразу» — фаворит «Оскара». А кто еще претендует на статуэтки?
В ночь с 12 на 13 марта в зале Dolby в Лос-Анджелесе состоится ежегодная кинопремия «Оскар». В этом году награды лучшим кинолентам и актерам будут вручены в юбилейный 95-й раз. Начало мероприятия состоится в 3.00 по московскому времени. В России легально церемония показана не будет.
Статуэтки получат лучшие из лучших в 23 категориях, а борьбу между собой поведут 15 кинолент. Самая яростная борьба традиционно развернется за приз лучшему фильму года — на него претендуют сразу 10 картин. Букмекеры считают, что наилучшие шансы получить статуэтку у ленты «Все везде и сразу» продюсеров Дэниела Квана, Дэниела Шайнерта и Джонатана Ванга (коэффициент — 1.10). Этот американский фантастический комедийный боевик участвует в наибольшем количестве номинаций — 11.
Вторым фаворитом с котировкой 10.0 считается черная трагикомедия «Банши Инишерина» (в главных ролях Колин Фаррелл и Брендан Глисон), а третьим — «На Западном фронте без перемен». Экранизация по известному роману Эриха Марии Ремарка оценена коэффициентом 12.0. Не самые последние шансы завоевать награду есть у фильмов «Топ Ган: Мэверик» и «Фабельманы» (по 25.0), а также у ленты «Тар» (66.0).
Как считают эксперты, борьбу за награду лучшему актеру поведут звезда фильмов «Мумия» Брендан Фрейзер (1.61), сыгравший главную роль в фильме «Кит», а также американец Остин Батлер — он исполнил Элвиса Пресли в одноименном фильме (2.25). 46-летний Колин Фаррелл, известный по ролям Александра в картине «Александр» и тренера в ленте «Джентльмены», может получить приз за игру в «Банши Инишерина» (16.0).
Вторую награду картине «Все везде и сразу», вероятно, принесет исполнившая главную роль Мишель Йео — на ее победу в номинации «Лучшая актриса» выставлен коэффициент 1.66. За статуэтку с ней поспорит небезызвестная Кейт Бланшетт за роль Лидии Тар в фильме «Тар» (2.10).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3