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Сегодня, 19:30

Фантастический комедийный боевик «Все везде и сразу» — фаворит «Оскара». А кто еще претендует на статуэтки?

Евгений Коростелев
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«Оскар».
Фото Global Look Press
Сильно округлившаяся звезда «Мумии» тоже может стать победителем премии.

В ночь с 12 на 13 марта в зале Dolby в Лос-Анджелесе состоится ежегодная кинопремия «Оскар». В этом году награды лучшим кинолентам и актерам будут вручены в юбилейный 95-й раз. Начало мероприятия состоится в 3.00 по московскому времени. В России легально церемония показана не будет.

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Статуэтки получат лучшие из лучших в 23 категориях, а борьбу между собой поведут 15 кинолент. Самая яростная борьба традиционно развернется за приз лучшему фильму года — на него претендуют сразу 10 картин. Букмекеры считают, что наилучшие шансы получить статуэтку у ленты «Все везде и сразу» продюсеров Дэниела Квана, Дэниела Шайнерта и Джонатана Ванга (коэффициент — 1.10). Этот американский фантастический комедийный боевик участвует в наибольшем количестве номинаций — 11.

Вторым фаворитом с котировкой 10.0 считается черная трагикомедия «Банши Инишерина» (в главных ролях Колин Фаррелл и Брендан Глисон), а третьим — «На Западном фронте без перемен». Экранизация по известному роману Эриха Марии Ремарка оценена коэффициентом 12.0. Не самые последние шансы завоевать награду есть у фильмов «Топ Ган: Мэверик» и «Фабельманы» (по 25.0), а также у ленты «Тар» (66.0).

Как считают эксперты, борьбу за награду лучшему актеру поведут звезда фильмов «Мумия» Брендан Фрейзер (1.61), сыгравший главную роль в фильме «Кит», а также американец Остин Батлер — он исполнил Элвиса Пресли в одноименном фильме (2.25). 46-летний Колин Фаррелл, известный по ролям Александра в картине «Александр» и тренера в ленте «Джентльмены», может получить приз за игру в «Банши Инишерина» (16.0).

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Вторую награду картине «Все везде и сразу», вероятно, принесет исполнившая главную роль Мишель Йео — на ее победу в номинации «Лучшая актриса» выставлен коэффициент 1.66. За статуэтку с ней поспорит небезызвестная Кейт Бланшетт за роль Лидии Тар в фильме «Тар» (2.10).

Прогнозы на спорт
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«Милан» — «Салернитана»: Леау и Жиру растерзают худшую оборону Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 8
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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