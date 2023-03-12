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«Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ 12 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» 12 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Павел Кудрявцев.
Фото Официальный сайт ХК «Динамо»

12 марта московское «Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ сыграет с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Трансляция стартует в 16.50 мск. Счет в серии — 3:2 в пользу «Торпедо».

 
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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «Динамо» абсолютным фаворитом. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.96 (24%), успех «Торпедо» — за чуть меньшие 3.75 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3750 рублей, а чистая прибыль составит 2750 рублей.

Последние два матча завершились в овертайме. На то, что команды не выявят сильнейшего по итогам 60 минут, котировка — 3.96.

Вариант «Торпедо» не проиграет в основное время» предложен за 1.83.

В пяти из шести последних очных играх динамовцы оформляли в ворота нижегородцев не менее трех шайб. ИТБ1 (2.5) оценен в 1.94.

В трех из четырех предыдущих встреч команды забрасывали по семь и более шайб. ТБ 4.5 идет за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.82.

 
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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Торпедо»

«Динамо» само себе создало проблемы: бело-голубые вели 2:1 в серии и лидировали в обоих последующих матчах, но оба проиграли в овертайме. В результате «Торпедо» остается сделать всего один шаг для выхода в 1/4 финала плей-офф КХЛ, но оформить путевку в шестой встрече будет непросто.

Матч пройдет в Москве, где «Динамо» играет достаточно уверенно. На домашней арене команда Алексея Кудашова обыграла «Торпедо» восемь раз в десяти последних встречах. В девяти из них бело-голубые забросили три и более шайбы. Учитывая, как сильно им нужна победа на этот раз, они снова пробьют отметку.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.94.

 
 
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КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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«Зенит» — «Химки»: где смотреть матч РПЛ 12 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

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 14
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Зенит

 14
П
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Спартак

 8
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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