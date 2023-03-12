12 марта московское «Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ сыграет с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Трансляция стартует в 16.50 мск. Счет в серии — 3:2 в пользу «Торпедо».

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «Динамо» абсолютным фаворитом. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.96 (24%), успех «Торпедо» — за чуть меньшие 3.75 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3750 рублей, а чистая прибыль составит 2750 рублей.

Последние два матча завершились в овертайме. На то, что команды не выявят сильнейшего по итогам 60 минут, котировка — 3.96.

Вариант «Торпедо» не проиграет в основное время» предложен за 1.83.

В пяти из шести последних очных играх динамовцы оформляли в ворота нижегородцев не менее трех шайб. ИТБ1 (2.5) оценен в 1.94.

В трех из четырех предыдущих встреч команды забрасывали по семь и более шайб. ТБ 4.5 идет за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.82.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Торпедо»

«Динамо» само себе создало проблемы: бело-голубые вели 2:1 в серии и лидировали в обоих последующих матчах, но оба проиграли в овертайме. В результате «Торпедо» остается сделать всего один шаг для выхода в 1/4 финала плей-офф КХЛ, но оформить путевку в шестой встрече будет непросто.

Матч пройдет в Москве, где «Динамо» играет достаточно уверенно. На домашней арене команда Алексея Кудашова обыграла «Торпедо» восемь раз в десяти последних встречах. В девяти из них бело-голубые забросили три и более шайбы. Учитывая, как сильно им нужна победа на этот раз, они снова пробьют отметку.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.94.