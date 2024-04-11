Но соперник сейчас достаточно слаб.

13 апреля на юге России состоится матч 24-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком». Игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер», онлайн-сервисе «Кинопоиск» и в букмекерской компании Winline.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 13 апреля 2024 года

Аналитики Winline считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Взять успех «Спартака» или «Сочи» можно за одинаковый коэффициент 2.65, вероятность обоих исходов — по 38%. Ничья котируется за 3.55 (24%).

Варианты 1Х и Х2 доступны за 1.52. При этом ставки на Ф2(0) принимаются за 1.89, а на Ф1(0) — за 1.91.

В четырех последних матчах с участием «Сочи» состоялся обмен голами. Условие «обе забьют» оценено в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.19.

Тотал больше 2.5 гола идет в линии за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.94.

Эксперты убеждены, что в этой встрече стоит ждать ничью 1:1. Коэффициент на этот результат — 5.80.

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«Сочи» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 24-го тура ла лиги 13 апреля 2024 года

«Сочи» после зимнего перерыва демонстрирует феноменальную стабильность: пять матчей — пять ничьих. Причем только одна из них была безголевой, три завершились со счетом 2:2, а оставшаяся принесла печаль — «СКА Хабаровск» оказался сильнее в серии пенальти и выбил южан из Кубка России.

В РПЛ у «Сочи» всего 15 очков после 22 туров и очень печальные перспективы. Клуб замыкает таблицу, отставая от спасительного 12-го места на восемь очков, а от зоны стыковых матчей — на пять. У южан 15-я в РПЛ разница мячей (-14, хуже только у «Урала»), притом что они занимают десятое место по результативности (23 гола). Подводит оборона: 37 пропущенных — худший показатель в турнире.

В «Спартаке» все стабильно. Клуб уже несколько недель подряд не может выгнать Гильермо Абаскаля, который из последних сил цепляется за кресло. На прошлых выходных москвичи рисковали не выиграть четвертый матч РПЛ подряд, но вратарь «Динамо» Лещук подсобил — он дважды выпустил мяч после ударов с дистанции и позволил Соболеву сделать дубль (2:1).

Победа над бело-голубыми стала для спартаковцев лишь второй в шести играх после зимнего перерыва. Ранее они обыграли в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» (3:1), но проиграли «Факелу» (0:2) и сыграли вничью с «Уралом» (0:0) в РПЛ, а также дважды не справились с «Зенитом» — 0:0 в чемпионате и 1:2 в Кубке.

В чемпионате «Спартак» идет только шестым и, пожалуй, может рассчитывать лишь на бронзу: отставание от «Зенита» — девять очков, от «Краснодара» — восемь, от «Динамо» — три. Для топ-клуба у красно-белых совсем не идет игра в атаке (29 голов) — седьмой показатель в топ-8 РПЛ, хуже только «Рубин» (20). Пропущено 27 мячей, а разница — лишь +2 (тоже седьмые в восьмерке сильнейших).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Сочи» — «Спартак»

У «Сочи» лишь одна потеря — вернувшийся из аренды в Бельгию малийский защитник Мусса Сиссако по-прежнему травмирован и пока не провел за южан в РПЛ в нынешнем сезоне ни одного матча.

У «Спартака» тоже свежих отсутствующих нет. Последние три матча из-за травмы пропустил Виктор Мозес — к игре на «Фиште» он восстановиться не успех. По-прежнему непонятна судьба Квинси Промеса — он до сих пор даже не вернулся в Россию.

«Сочи» — «Спартак»: статистика личных встреч

Вы удивитесь, но «Спартак» никогда не побеждал «Сочи» в гостях: три поражения и ничья во втором круге прошлого сезона. Причем на счету москвичей в этих четырех матчах всего один забитый мяч. Последняя же встреча команд в сентябре прошлого года в Москве завершилась непростой победой хозяев — Бабич вырвал три очка для своей команды на 91-й минуте.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

Красно-белые плохо играют в гостях у «Сочи» и неважно выглядят в последние недели, но у южан дела еще хуже. Они не победили ни в одном из девяти последних матчей в РПЛ и в семи предыдущих в рамках турнира дома. Несмотря на это, стоит отметить, что после перерыва команда Роберто Морено слегка ожила: добыла четыре ничьи в чемпионате и в трех последних играх забила шесть мячей в ворота «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» (все — 2:2).

«Спартак» без Квинси в атаке потух, но все-таки у москвичей есть кому создавать моменты и забивать. Тем более в ворота откровенно слабого соперника, пусть там и не будет Лещука.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.99.

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