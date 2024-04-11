Клиент FONBET предсказал голевой фейерверк в матчах ЛЧ и выиграл 1,26 млн рублей со ставки в 50 000
9 апреля в Лиге чемпионов состоялись два матча 1/4 финала. В одном из них «Реал» сошелся с «Манчестер Сити», а в другом «Арсенал» принимал «Баварию». Мало кто ожидал, что игры с участием солидно обороняющихся команд на позднем этапе турнира получатся суперрезультативными, но это случилось — суммарно команды забили 10 мячей.
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Клиент букмекерской компании FONBET оказался одним из тех, кто верил в превосходство атаки над обороной. В обоих матчах он выбрал одинаковое условие «обе команды забьют больше 1.5 гола». При перемножении общий коэффициент мини-экспресса составил 25.2. В результате ставка в 50 000 рублей принесла автору выигрыш в размере 1 260 000 рублей.
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«Реал» — «Манчестер Сити», каждая команда забьет больше 1.5 мяча за 4.50 (3:3);
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«Арсенал» — «Бавария», каждая команда забьет больше 1.5 мяча за 5.60 (2:2).
Итоговый коэффициент: 4.50 х 5.60 = 25.2.
Игры шли параллельно, и в обеих события развивались стремительно, поэтому расстраиваться клиенту букмекера было некогда. «Сити» уже на второй минуте открыл счет в матче с «Реалом», но почти тут же пропустил дважды. Помогли рикошеты после ударов Камавинга и Родриго — одно из четырех условий сыграло.
В Лондоне игра складывалась по схожему сценарию, но голы были забиты несколько позже: на точный удар Сака «Бавария», которая шла явным аутсайдером, ответила результативной атакой Гнабри и мячом Кейна с пенальти — здравствуй, второе сошедшееся условие.
Оставалось дождаться еще по одному голу в исполнении голодных и озлобленных англичан. Случились они не так уж поздно, но все-таки немного понервничать теперь уже обладателю 1,26 млн рублей пришлось. «Сити» отыгрался на 66-й, а на 71-й даже вышел вперед, но все-таки сыграл вничью с мадридцами. «Арсеналу» тоже удалось отквитать отставание, но на 76-й вышедшие на поле за 10 минут до этого Жезус и Троссар соорудили ответный мяч, который оставил «Арсеналу» отличные шансы на проход в следующий раунд.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5