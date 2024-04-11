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11 апреля, 23:55

Клиент FONBET предсказал голевой фейерверк в матчах ЛЧ и выиграл 1,26 млн рублей со ставки в 50 000

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Леандро Троссар.
Фото Getty Images
В Мадриде и Лондоне было очень горячо и результативно.

9 апреля в Лиге чемпионов состоялись два матча 1/4 финала. В одном из них «Реал» сошелся с «Манчестер Сити», а в другом «Арсенал» принимал «Баварию». Мало кто ожидал, что игры с участием солидно обороняющихся команд на позднем этапе турнира получатся суперрезультативными, но это случилось — суммарно команды забили 10 мячей.

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Клиент букмекерской компании FONBET оказался одним из тех, кто верил в превосходство атаки над обороной. В обоих матчах он выбрал одинаковое условие «обе команды забьют больше 1.5 гола». При перемножении общий коэффициент мини-экспресса составил 25.2. В результате ставка в 50 000 рублей принесла автору выигрыш в размере 1 260 000 рублей.

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  • «Реал» — «Манчестер Сити», каждая команда забьет больше 1.5 мяча за 4.50 (3:3);

  • «Арсенал» — «Бавария», каждая команда забьет больше 1.5 мяча за 5.60 (2:2).

Итоговый коэффициент: 4.50 х 5.60 = 25.2.

Игры шли параллельно, и в обеих события развивались стремительно, поэтому расстраиваться клиенту букмекера было некогда. «Сити» уже на второй минуте открыл счет в матче с «Реалом», но почти тут же пропустил дважды. Помогли рикошеты после ударов Камавинга и Родриго — одно из четырех условий сыграло.

В Лондоне игра складывалась по схожему сценарию, но голы были забиты несколько позже: на точный удар Сака «Бавария», которая шла явным аутсайдером, ответила результативной атакой Гнабри и мячом Кейна с пенальти — здравствуй, второе сошедшееся условие.

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Оставалось дождаться еще по одному голу в исполнении голодных и озлобленных англичан. Случились они не так уж поздно, но все-таки немного понервничать теперь уже обладателю 1,26 млн рублей пришлось. «Сити» отыгрался на 66-й, а на 71-й даже вышел вперед, но все-таки сыграл вничью с мадридцами. «Арсеналу» тоже удалось отквитать отставание, но на 76-й вышедшие на поле за 10 минут до этого Жезус и Троссар соорудили ответный мяч, который оставил «Арсеналу» отличные шансы на проход в следующий раунд.

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«Локо» удержал Галактионова — и команда прервала провальную серию. Дальше — ЦСКА, который после зимней паузы еще не проигрывал
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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