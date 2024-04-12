С «Кадисом» «Барселоне» будет не легче, чем с «ПСЖ». Тем более команда лишилась Левандовского
«Барселона» в 31-м туре чемпионата Испании отправится на выезд к осевшему в зоне вылета «Кадису». Игра пройдет 13 апреля на стадионе «Нуэво Мирандилья», начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Кадис» — «Барселона» 13 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают каталонцев серьезными фаворитами: победа сине-гранатовых доступна с котировкой 1.77, вероятность — приблизительно 55%. Выигрыш «желтой подлодки» идет за 4.90 (19%), даже ничья дана с более низким коэффициентом 3.70 (26%).
Последние три встречи команд закончились сухими победами «Барсы». Поставить на то, что в предстоящем поединке «Кадис» все же не уступит, можно за 2.11.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают серьезное превосходство подопечных Хави:
• 1:1 — за 6.00;
• 1:0 — за 6.20;
• 2:0 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.86.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.84, обратная опция дана за 1.96.
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«Кадис» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 13 апреля 2024 года
Хозяева ведут борьбу за выживание: перед встречей с «Барселоной» занимают 18-е место с отставанием в три балла от спасительной 17-й строчки, где сейчас находится «Сельта». При этом в последнее время коллектив Маурисио Пеллегрино выглядел неплохо: в предыдущих пяти турах допустил всего одно поражение и оформил сразу две победы — столько же было на отрезке с середины августа по середину февраля. Один из этих весенних триумфов — над «Атлетико» (2:0).
«Кадис» стал выглядеть лучше под руководством Пеллегрино: за девять игр чемпионата под руководством аргентинца самая дешевая, по данным Transfermarkt (62,1 млн евро), команда ла лиги потерпела всего три неудачи и регулярно отбирала очки у соперников из верхней половины таблицы — «Атлетика» (0:0), «Вильярреала» (0:0), «Атлетико» (2:0). Прежде всего андалусийцы улучшили игру в обороне: при новом тренере пропустили в среднем ровно по голу за матч примеры, до этого получали 1,47.
«Барса» идет второй, но уже очень вряд ли поборется за чемпионство — отставание от «Реала» восемь очков. К разборке с андердогом парни Хави подошли к неплохой форме: не проигрывали в 12 матчах подряд во всех турнирах, а в чемпионате не пропускала уже на протяжении пяти поединков. Правда, встреча с «Кадисом» станет для каталонцев второй за четыре дня — 13 апреля они рубились с «ПСЖ» (3:2) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Кадис» — «Барселона»
Хозяева уже давно обходятся без номинального капитана Хосе Мари, центрального защитника Луиса Эрнандеса и хавбека Феде Сан Эметерио — никто из них не считался безусловно основным и до травм. Практически прямо перед «Барсой» вылетел нападающий Макси Гомес, но у него ноль голов в сезоне, и в основном уругваец выходит на замены в конце игр.
У «Барселоны» также уже продолжительное время нездоровы Алекс Бальде и Гави. При этом у клуба трое дисквалифицированных — из-за перебора желтых игру пропустят Жоау Канселу, Иньиго Мартинес и Роберт Левандовски.
«Кадис» — «Барселона»: статистика личных встреч
Сине-гранатовые в трех последних встречах с «Кадисом» оформили три сухих триумфа, закрыв серию из четырех безвыигрышных поединков с андалусийцами. Всего в истории противостояния на стороне «Барсы» огромное преимущество — 22 победы в 31 матче и лишь четыре поражения.
Прогноз и ставка на матч «Кадис» — «Барселона»
Игра вряд ли получится результативной: в пяти из семи встреч команд после возвращения «Кадиса» в ла лигу зашел ТМ 2.5, лишь одна команда тоже отличилась в пяти поединках. Андалусийцы стали нечасто пропускать дома (1,13 гола за 90 минут), а мало забивают на любой поляне — 21 точный удар в 30 турах, это худший показатель в ла лиге. «Барселона» же осталась без лучшего бомбардира Левандовского (20 мячей во всех турнирах), а также имела всего два дня отдыха после триллера с «ПСЖ» в ЛЧ.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» и ТМ 2.5 гола за 2.18.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5