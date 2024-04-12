С «Кадисом» «Барселоне» будет не легче, чем с «ПСЖ». Тем более команда лишилась Левандовского

Поляк — лучший бомбардир сине-гранатовых в этом сезоне.

«Барселона» в 31-м туре чемпионата Испании отправится на выезд к осевшему в зоне вылета «Кадису». Игра пройдет 13 апреля на стадионе «Нуэво Мирандилья», начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Кадис» — «Барселона» 13 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают каталонцев серьезными фаворитами: победа сине-гранатовых доступна с котировкой 1.77, вероятность — приблизительно 55%. Выигрыш «желтой подлодки» идет за 4.90 (19%), даже ничья дана с более низким коэффициентом 3.70 (26%).

Последние три встречи команд закончились сухими победами «Барсы». Поставить на то, что в предстоящем поединке «Кадис» все же не уступит, можно за 2.11.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают серьезное превосходство подопечных Хави:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.86.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.84, обратная опция дана за 1.96.

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«Кадис» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 13 апреля 2024 года

Хозяева ведут борьбу за выживание: перед встречей с «Барселоной» занимают 18-е место с отставанием в три балла от спасительной 17-й строчки, где сейчас находится «Сельта». При этом в последнее время коллектив Маурисио Пеллегрино выглядел неплохо: в предыдущих пяти турах допустил всего одно поражение и оформил сразу две победы — столько же было на отрезке с середины августа по середину февраля. Один из этих весенних триумфов — над «Атлетико» (2:0).

«Кадис» стал выглядеть лучше под руководством Пеллегрино: за девять игр чемпионата под руководством аргентинца самая дешевая, по данным Transfermarkt (62,1 млн евро), команда ла лиги потерпела всего три неудачи и регулярно отбирала очки у соперников из верхней половины таблицы — «Атлетика» (0:0), «Вильярреала» (0:0), «Атлетико» (2:0). Прежде всего андалусийцы улучшили игру в обороне: при новом тренере пропустили в среднем ровно по голу за матч примеры, до этого получали 1,47.

«Барса» идет второй, но уже очень вряд ли поборется за чемпионство — отставание от «Реала» восемь очков. К разборке с андердогом парни Хави подошли к неплохой форме: не проигрывали в 12 матчах подряд во всех турнирах, а в чемпионате не пропускала уже на протяжении пяти поединков. Правда, встреча с «Кадисом» станет для каталонцев второй за четыре дня — 13 апреля они рубились с «ПСЖ» (3:2) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Кадис» — «Барселона»

Хозяева уже давно обходятся без номинального капитана Хосе Мари, центрального защитника Луиса Эрнандеса и хавбека Феде Сан Эметерио — никто из них не считался безусловно основным и до травм. Практически прямо перед «Барсой» вылетел нападающий Макси Гомес, но у него ноль голов в сезоне, и в основном уругваец выходит на замены в конце игр.

У «Барселоны» также уже продолжительное время нездоровы Алекс Бальде и Гави. При этом у клуба трое дисквалифицированных — из-за перебора желтых игру пропустят Жоау Канселу, Иньиго Мартинес и Роберт Левандовски.

«Кадис» — «Барселона»: статистика личных встреч

Сине-гранатовые в трех последних встречах с «Кадисом» оформили три сухих триумфа, закрыв серию из четырех безвыигрышных поединков с андалусийцами. Всего в истории противостояния на стороне «Барсы» огромное преимущество — 22 победы в 31 матче и лишь четыре поражения.

Прогноз и ставка на матч «Кадис» — «Барселона»

Игра вряд ли получится результативной: в пяти из семи встреч команд после возвращения «Кадиса» в ла лигу зашел ТМ 2.5, лишь одна команда тоже отличилась в пяти поединках. Андалусийцы стали нечасто пропускать дома (1,13 гола за 90 минут), а мало забивают на любой поляне — 21 точный удар в 30 турах, это худший показатель в ла лиге. «Барселона» же осталась без лучшего бомбардира Левандовского (20 мячей во всех турнирах), а также имела всего два дня отдыха после триллера с «ПСЖ» в ЛЧ.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» и ТМ 2.5 гола за 2.18.

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