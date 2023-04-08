Дзюба феерит в РПЛ и жаждет побить «Зенит». Но Семак ничего не боится
9 апреля в Москве состоится очень интригующая встреча — «Локомотив» Артема Дзюбы сыграет против его бывшего клуба — «Зенита». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Роман Сафьян. Прямая трансляция будет доступна с 19.15 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 9 апреля 2023 года
Букмекерская компания Olimpbet считает «Зенит» безусловным фаворитом встречи. На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.77, вероятность такого исхода велика — 56%. Ничья доступна за 3.99 (25%), успех «Локомотива» — за 4.59 (19%).
Железнодорожники выиграли в РПЛ четыре матча подряд. На то, что они хотя бы не уступят «Зениту», котировка — 2.11.
В трех из четырех этих встреч «Локо» прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.
В последних пяти матчах в Черкизово «Зенит» не отличался больше одного раза. ИТМ2 (1.5) предложен за 2.06, ИТБ2 (1.5) — за 1.77.
На обмен голами котировка — 1.75, на противоположный исход — 2.06.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве команды Сергея Семака:
«Локомотив» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 22-го тура РПЛ 9 апреля 2023 года
Кара в лице Артема Дзюбы уже настигла некоторые клубы РПЛ. На счету нападающего «Локомотива» шесть голов в четырех матчах чемпионата, хотя многие предрекали ему провал после полугодичного простоя вне футбола. Причем все забитые Артемом мячи оказались для железнодорожников победными, а сам он через результативные действия передал важные послания некоторым людям и командам.
Дзюба завалил хет-трик «Ростову» Карпина, один раз забил «Краснодару» и оформил дубль «Нижнему Новгороду». На очереди у него еще один противник, которому есть что доказать. «Он не скрывает, что обижен и на «Зенит», и на Семака. А значит, сделает все, чтобы ужалить бывшую команду. Когда Дзюба мотивирован, он просто неудержим! Тем интереснее!» — заявил бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов.
Сам Артем уже отметил, что матч против «Зенита» для него особенный, но лишь по причине того, что это — флагман отечественного футбола. И заявил об отсутствии дрожи перед лидером. К слову, Дзюба не боялся петербуржцев и раньше, забивая им в составах других команд — когда играл в «Спартаке» и тульском «Арсенале».
Что касается конкретно «Локомотива», то ему мандражировать уже поздно. Еще недавно москвичи стояли в зоне стыковых матчей и тогда могли переживать за последствия, но теперь они оторвались от идущего 13-м «НН» на шесть баллов. Это стало возможно благодаря победам в четырех матчах подряд, в которых железнодорожники показали не только классный футбол, но и характер — например, вдевятером не пали перед «Ахматом» (1:0).
Внушить уверенность команде Галактионова также должна удачная серия домашних встреч с «Зенитом». «Локомотив» не проиграл сине-бело-голубым в Черкизове в пяти последних матчах (две победы и три ничьи), пропустив на этом отрезке всего два мяча. Плюс сами петербуржцы уже неоднократно оступались в столице в этом сезоне: совсем недавно проиграли ЦСКА в РПЛ (0:1), сгорели «Спартаку» в Кубке (0:3) и в ближайшем Подмосковье теряли очки с «Химками» (1:1).
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Зенит»
Хотя Дзюба несколько раз прикусывал «Зенит» в интервью, а эксперты предрекают ему новые подвиги в предстоящем матче, Сергей Семак бывшего нападающего и соперника в целом не боится. Хотя и отметил, что просто против набравших ход москвичей не будет.
Учитывая нынешнюю форму «Локо», матч и правда должен быть боевым. Москвичи забили в шести играх подряд и выиграли четыре из них — Дзюба в огне, Миранчук с остальными партнерами здорово действуют на подхвате. Но и «Зениту» традиционно есть чем ответить: Малком забил уже 16 мячей в этом сезоне, дублем в прошлой игре с «Уралом» разразился Сергеев (всего 8+4 в РПЛ).
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4