Дзюба феерит в РПЛ и жаждет побить «Зенит». Но Семак ничего не боится

Сине-бело-голубые настроены остановить лучшего мартовского игрока РПЛ.

9 апреля в Москве состоится очень интригующая встреча — «Локомотив» Артема Дзюбы сыграет против его бывшего клуба — «Зенита». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Роман Сафьян. Прямая трансляция будет доступна с 19.15 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 9 апреля 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает «Зенит» безусловным фаворитом встречи. На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.77, вероятность такого исхода велика — 56%. Ничья доступна за 3.99 (25%), успех «Локомотива» — за 4.59 (19%).

Железнодорожники выиграли в РПЛ четыре матча подряд. На то, что они хотя бы не уступят «Зениту», котировка — 2.11.

В трех из четырех этих встреч «Локо» прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

В последних пяти матчах в Черкизово «Зенит» не отличался больше одного раза. ИТМ2 (1.5) предложен за 2.06, ИТБ2 (1.5) — за 1.77.

На обмен голами котировка — 1.75, на противоположный исход — 2.06.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве команды Сергея Семака:

ничья 1:1 предложена за 6.80;

1:0 в пользу «Зенита» — за 7.50;

2:1 — за 7.75.

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 22-го тура РПЛ 9 апреля 2023 года

Кара в лице Артема Дзюбы уже настигла некоторые клубы РПЛ. На счету нападающего «Локомотива» шесть голов в четырех матчах чемпионата, хотя многие предрекали ему провал после полугодичного простоя вне футбола. Причем все забитые Артемом мячи оказались для железнодорожников победными, а сам он через результативные действия передал важные послания некоторым людям и командам.

Дзюба завалил хет-трик «Ростову» Карпина, один раз забил «Краснодару» и оформил дубль «Нижнему Новгороду». На очереди у него еще один противник, которому есть что доказать. «Он не скрывает, что обижен и на «Зенит», и на Семака. А значит, сделает все, чтобы ужалить бывшую команду. Когда Дзюба мотивирован, он просто неудержим! Тем интереснее!» — заявил бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов.

Сам Артем уже отметил, что матч против «Зенита» для него особенный, но лишь по причине того, что это — флагман отечественного футбола. И заявил об отсутствии дрожи перед лидером. К слову, Дзюба не боялся петербуржцев и раньше, забивая им в составах других команд — когда играл в «Спартаке» и тульском «Арсенале».

Что касается конкретно «Локомотива», то ему мандражировать уже поздно. Еще недавно москвичи стояли в зоне стыковых матчей и тогда могли переживать за последствия, но теперь они оторвались от идущего 13-м «НН» на шесть баллов. Это стало возможно благодаря победам в четырех матчах подряд, в которых железнодорожники показали не только классный футбол, но и характер — например, вдевятером не пали перед «Ахматом» (1:0).

Внушить уверенность команде Галактионова также должна удачная серия домашних встреч с «Зенитом». «Локомотив» не проиграл сине-бело-голубым в Черкизове в пяти последних матчах (две победы и три ничьи), пропустив на этом отрезке всего два мяча. Плюс сами петербуржцы уже неоднократно оступались в столице в этом сезоне: совсем недавно проиграли ЦСКА в РПЛ (0:1), сгорели «Спартаку» в Кубке (0:3) и в ближайшем Подмосковье теряли очки с «Химками» (1:1).

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Зенит»

Хотя Дзюба несколько раз прикусывал «Зенит» в интервью, а эксперты предрекают ему новые подвиги в предстоящем матче, Сергей Семак бывшего нападающего и соперника в целом не боится. Хотя и отметил, что просто против набравших ход москвичей не будет.

Учитывая нынешнюю форму «Локо», матч и правда должен быть боевым. Москвичи забили в шести играх подряд и выиграли четыре из них — Дзюба в огне, Миранчук с остальными партнерами здорово действуют на подхвате. Но и «Зениту» традиционно есть чем ответить: Малком забил уже 16 мячей в этом сезоне, дублем в прошлой игре с «Уралом» разразился Сергеев (всего 8+4 в РПЛ).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.