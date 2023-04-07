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«Реал» — «Вильярреал»: Бензема и Винисиус довольствуются разгромом «Барселоны» перед игрой с «Челси»

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Вильярреал» 8 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема и Винисиус.
Фото Global Look Press

8 апреля вдохновленный разгромом «Барселоны» в полуфинале Кубка «Реал» сыграет в ла лиге с «Вильярреалом». Игра 28-го тура состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России ее можно посмотреть по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр Хавьер Альберола Рохас.

Испания. Ла Лига. 28-й тур
08 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вильярреал

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. Взять победу команды Карло Анчелотти можно за небольшой коэффициент 1.54, вероятность исхода — около 64%. Ничья оценена в 4.70 (21%), сенсационный триумф «Вильярреала» — в 5.80 (15%).

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«Вильярреал» проиграл «Реалу» только один из четырех последних матчей. На то, что команда Кике Сетьена не уступит и на этот раз, котировка — 2.58.

В трех играх из четырех предыдущих в Мадриде команды оформляли «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.40.

«Реал» — самый результативный клуб испанской элиты: бланкос забили 57 мячей в 27 матчах, а дома отличились 32 раза в 13 встречах (в среднем — 2.46 гола за 90 минут). ИТБ1 (1.5) в предстоящей игре идет за 1.54, ИТБ1 (2.5) — за 2.47.

В трех предыдущих матчах «Вильярреала» и в трех из четырех у «Реала» не было обмена голами. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.73, противоположный исход — за 2.11.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Вильярреал»

«Реал» разгромил «Барселону» в класико (4:0) и впервые с 2014 года пробился в финал Кубка Испании. Победа была удивительной, мощной и красивой, но она не должна вводить в заблуждение перед встречей с «Вильярреалом». Эмоционально собраться после уничтожения главного конкурента будет очень непросто.

Также не факт, что Карло Анчелотти выпустит на поле всех лидеров. Наверняка на скамейку отправятся Модрич, Кроос и Бензема. К ним может примкнуть и разгоряченный Винисиус — нельзя забывать, что на неделе «Реалу» предстоит игра в ЛЧ с «Челси», и всем этим игрокам понадобится отдых.

Конечно, мадридцам нужна победа над командой Сетьена. Отставание от «Барселоны» в чемпионате составляет всего четыре очка, поэтому шансы на требл еще не потеряны. С другой стороны, выворачиваться перед ответственной игрой с англичанами испанцы тоже не станут. Их вполне удовлетворит минимальная домашняя победа 1:0 или 2:1. Тем более «Вильярреал» не та команда, которая даст себя в обиду и позволит разнести в клочья.

Рекомендуемая ставка: победа «Вильярреала» с форой (+1.5) за 1.62.

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Футбол
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ФК Вильярреал
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
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Спартак – Динамо
 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
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