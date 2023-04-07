«Реал» — «Вильярреал»: Бензема и Винисиус довольствуются разгромом «Барселоны» перед игрой с «Челси»
8 апреля вдохновленный разгромом «Барселоны» в полуфинале Кубка «Реал» сыграет в ла лиге с «Вильярреалом». Игра 28-го тура состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России ее можно посмотреть по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр Хавьер Альберола Рохас.
Букмекерская компания Olimpbet назвала «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. Взять победу команды Карло Анчелотти можно за небольшой коэффициент 1.54, вероятность исхода — около 64%. Ничья оценена в 4.70 (21%), сенсационный триумф «Вильярреала» — в 5.80 (15%).
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«Вильярреал» проиграл «Реалу» только один из четырех последних матчей. На то, что команда Кике Сетьена не уступит и на этот раз, котировка — 2.58.
В трех играх из четырех предыдущих в Мадриде команды оформляли «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.40.
«Реал» — самый результативный клуб испанской элиты: бланкос забили 57 мячей в 27 матчах, а дома отличились 32 раза в 13 встречах (в среднем — 2.46 гола за 90 минут). ИТБ1 (1.5) в предстоящей игре идет за 1.54, ИТБ1 (2.5) — за 2.47.
В трех предыдущих матчах «Вильярреала» и в трех из четырех у «Реала» не было обмена голами. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.73, противоположный исход — за 2.11.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Вильярреал»
«Реал» разгромил «Барселону» в класико (4:0) и впервые с 2014 года пробился в финал Кубка Испании. Победа была удивительной, мощной и красивой, но она не должна вводить в заблуждение перед встречей с «Вильярреалом». Эмоционально собраться после уничтожения главного конкурента будет очень непросто.
Также не факт, что Карло Анчелотти выпустит на поле всех лидеров. Наверняка на скамейку отправятся Модрич, Кроос и Бензема. К ним может примкнуть и разгоряченный Винисиус — нельзя забывать, что на неделе «Реалу» предстоит игра в ЛЧ с «Челси», и всем этим игрокам понадобится отдых.
Конечно, мадридцам нужна победа над командой Сетьена. Отставание от «Барселоны» в чемпионате составляет всего четыре очка, поэтому шансы на требл еще не потеряны. С другой стороны, выворачиваться перед ответственной игрой с англичанами испанцы тоже не станут. Их вполне удовлетворит минимальная домашняя победа 1:0 или 2:1. Тем более «Вильярреал» не та команда, которая даст себя в обиду и позволит разнести в клочья.
Рекомендуемая ставка: победа «Вильярреала» с форой (+1.5) за 1.62.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4