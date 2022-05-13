Железнодорожников одолевают неудачи и внутренние проблемы.

В 29-м туре чемпионата России «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Динамо». Московское дерби начнется 14 мая 2022 года в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 16.00 мск. Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 14 мая 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Динамо» высокие шансы победить. На успех бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.86, это примерно 54% вероятности исхода. Ничья и триумф «Локомотива» доступны за одинаковую котировку — 4.00 (по 23%).

На то, что красно-зеленые не проиграют, коэффициент 2.00.

Можно выбрать несколько вариантов для ставок на тотал голов в матче, в том числе:

тотал больше 2.5 идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.07;

тотал больше 3.5 идет за 3.00, ТМ 3.5 — за 1.40.

Неплохие шансы увидеть в матче голы в исполнении обеих команд — на «обе забьют» котировка 1.74, на обратный исход — 2.10.

В составе «Локомотива» наилучшие шансы отличиться у Вильсона Изидора — 3.05, в «Динамо» — у Федора Смолова, 2.41.

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 14 мая 2022 года

«Локомотив» уже давно замедлился, предвосхищая конечную остановку. До начала апреля москвичи боролись с соперниками и с самими собой, но что-то пошло не так — случились поражения от «Ростова», «Зенита» и «Краснодара», была тяжелая ничья с «Сочи». И даже победы были добыты на волоске — погибающий «Рубин» обыгран только благодаря голу с пенальти, а «Нижний Новгород» уступил всего в один мяч в гостях.

На этой неделе появилась информация о критическом положении клуба. Якобы у «Локо» большие долги, и игроки могут почувствовать это на себе. Все эти слухи точно не пойдут на пользу и стремятся вызвать негатив с дополнительными проблемами в и без того поникшем коллективе.

«Динамо» тоже отнюдь не на подъеме. Бело-голубые проиграли в РПЛ три матча подряд и прервали серию неудач только в матче БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией» (3:0). От этой игры как раз стоит отталкиваться, ведь положительные эмоции после первого за 10 лет выхода в финал дадут дополнительный импульс против «Локомотива». Учитывая, что железнодорожники в агонии и пропустили в восьми из десяти последних матчей, можно взять два и более гола динамовцев за 1.84.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

«Локомотиву» уже ничего не нужно — до медалей не дотянуться, а пятое место из-за отстранения больше не переадресовывает в еврокубки. А вот «Динамо» сражается с «Сочи» за серебро, и перед очным матчем в последнем туре важно будет сохранить преимущество перед южанами. Если получится, то бело-голубых с командой Владимира Федотова устроит даже ничья — на это они будут рассчитывать. Так что гости порвутся в клочья, но три очка в ближайшей игре заберут.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 1.86.