«Локомотив» — «Динамо»: Смолов добьет бывшую перед финишем чемпионата?
В 29-м туре чемпионата России «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Динамо». Московское дерби начнется 14 мая 2022 года в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 16.00 мск. Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 14 мая 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Динамо» высокие шансы победить. На успех бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.86, это примерно 54% вероятности исхода. Ничья и триумф «Локомотива» доступны за одинаковую котировку — 4.00 (по 23%).
На то, что красно-зеленые не проиграют, коэффициент 2.00.
Можно выбрать несколько вариантов для ставок на тотал голов в матче, в том числе:
Неплохие шансы увидеть в матче голы в исполнении обеих команд — на «обе забьют» котировка 1.74, на обратный исход — 2.10.
В составе «Локомотива» наилучшие шансы отличиться у Вильсона Изидора — 3.05, в «Динамо» — у Федора Смолова, 2.41.
«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 14 мая 2022 года
«Локомотив» уже давно замедлился, предвосхищая конечную остановку. До начала апреля москвичи боролись с соперниками и с самими собой, но что-то пошло не так — случились поражения от «Ростова», «Зенита» и «Краснодара», была тяжелая ничья с «Сочи». И даже победы были добыты на волоске — погибающий «Рубин» обыгран только благодаря голу с пенальти, а «Нижний Новгород» уступил всего в один мяч в гостях.
На этой неделе появилась информация о критическом положении клуба. Якобы у «Локо» большие долги, и игроки могут почувствовать это на себе. Все эти слухи точно не пойдут на пользу и стремятся вызвать негатив с дополнительными проблемами в и без того поникшем коллективе.
«Динамо» тоже отнюдь не на подъеме. Бело-голубые проиграли в РПЛ три матча подряд и прервали серию неудач только в матче БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией» (3:0). От этой игры как раз стоит отталкиваться, ведь положительные эмоции после первого за 10 лет выхода в финал дадут дополнительный импульс против «Локомотива». Учитывая, что железнодорожники в агонии и пропустили в восьми из десяти последних матчей, можно взять два и более гола динамовцев за 1.84.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»
«Локомотиву» уже ничего не нужно — до медалей не дотянуться, а пятое место из-за отстранения больше не переадресовывает в еврокубки. А вот «Динамо» сражается с «Сочи» за серебро, и перед очным матчем в последнем туре важно будет сохранить преимущество перед южанами. Если получится, то бело-голубых с командой Владимира Федотова устроит даже ничья — на это они будут рассчитывать. Так что гости порвутся в клочья, но три очка в ближайшей игре заберут.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0