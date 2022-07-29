Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Лейпциг» — «Бавария»: команду Тедеско ждет участь «Спартака»?

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Германии «Лейпциг» — «Бавария» 30 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско, «Лейпциг».
Фото Global Look Press
Красно-белые свой матч за Суперкубок уже провели.

Новый сезон в немецком футболе откроется уже 30 июля матчем за Суперкубок. В нем примут участие чемпион страны «Бавария» и победитель Кубка — «Лейпциг». Игра пройдет на домашнем стадионе «РБ» — «Ред Булл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 21.30 мск. Посмотреть горячий европейский футбол в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Начало трансляции — в 21.25 мск.

Германия. Суперкубок.
30 июл, 21:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Германии «Лейпциг» — «Бавария» 30 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают успех «Баварии». На победу лучшей команды Германии в основное время выставлен коэффициент 1.93, это примерно 51% вероятности исхода. Триумф «Лейпцига» можно оформить за 3.60 (27%), а ставку на ничью сделать за 4.20 (22%).

Считаете, что матч получится боевым и не завершится по итогам 90 минут? Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.93.

Можете выбрать один из множества вариантов на количество голов:

  • тотал больше 2.5 мяча идет за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.80;

  • ТБ 3.5 доступен за 2.17, ТМ 3.5 — за 1.74.

Велики шансы, что команды обменяются голами, — так произошло в трех очных матчах из последних пяти. Вариант «обе забьют» рекомендовано оформить за 1.45, обратный результат — за 2.75.

 
&laquo;Краснодар&raquo;. «Урал» — «Краснодар»: команда Сторожука докажет, что разгром от «Спартака» был случайностью

Пенальти предлагается взять за 2.95, удаление — за 5.50.

Результативные действия Сержа Гнабри и новичка мюнхенцев Садио Мане — самые ожидаемые. Они оценены котировкой 2.85. У «Лейпцига» эксперты ждут гола от Кристофера Нкунку — за 3.40.

Ну и главный вопрос: кто станет обладателем Суперкубка с учетом основного времени и серии пенальти? На «РБ» коэффициент 2.50, на «Мюнхен» — 1.57.

«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Суперкубка Германии 30 июля 2022 года

«Бавария» вступает в новый сезон как в новую эпоху. Впервые за восемь лет мюнхенцам предстоит играть без своего лидера и лучшего бомбардира Германии последнего десятилетия Роберта Левандовски. Поляк вымучил переход в «Барселону» и уже провел два матча за новый клуб. А чемпионы Германии, хоть и со скрежетом, но выбили для себя приемлемые условия — заработали на трансфере форварда 45 млн евро, которые потратили на усиление состава.

 
Гамид Агаларов, &laquo;Ахмат&raquo;. «Сочи» — «Ахмат»: вице-чемпионы не остановят грозного Агаларова

Причем Левандовски, пусть и с существенной доплатой, удалось разменять сразу на нескольких игроков различных амплуа: в клуб пришли защитники Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи, полузащитник Райан Гравенберх и один из лидеров «Ливерпуля» — Садио Мане. Именно сенегальцу предстоит взять на себя обазанности польского страйкера, который забивал по 50 и более мячей за сезон.

Возможно, свой первый гол в официальном матче Садио оформит как раз против «Лейпцига» и поможет своей новой команде забить больше одного мяча. ИТБ2 (1.5) идет за 1.60.

К Суперкубку участники подходят с одинаковыми результатами в товарищеских матчах: «Бавария» разгромила «ДС Юнайтед» (6:2) и проиграла «Манчестер Сити» (0:1), а «Лейпциг» справился с «Саутгемптоном» (3:1), но был раздавлен «Ливерпулем» (0:5). Показатели «РБ» — причина серьезных перестроек в команде. Доменико Тедеско летом остался без пятерых игроков, один из которых — основной крайний защитник Норди Мукиэле. Он ушел в «ПСЖ».

В медиа обсуждается возможность возвращения в «Лейпциг» форварда «Челси» и легенды «РБ» Тимо Вернера. Его наличие в клубе сильно помогло бы в матче с «Баварией», но придется справляться с теми, кто есть. ИТБ1 (1.5) идет за 2.22.

 
&laquo;Динамо&raquo;. «Факел» — «Динамо»: хозяева помогут Смолову стать лидером бомбардирской гонки

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария»

В период с 2019-го по 2020-й «Лейпциг» довольно успешно противостоял «Баварии», но после ухода большинства лидеров ни разу не составил мюнхенцам существенную конкуренцию. В это межсезонье «РБ» стал еще чуточку слабее, а «Бавария» прокачала состав и пусть потеряла Левандовски, но не утратила умение терзать и топтать соперников ниже классом. Этим же она займется уже в ближайшую субботу.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» — обладатель Суперкубка» за 1.57.

 
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лейпциг
0
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Оздоев уехал в Турцию, «Оренбург» покупает аргентинца, экс-игрок «Ростова» Еременко возобновил карьеру. Главные трансферы и слухи РПЛ на 29 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Холанну и Нуньесу не по зубам тренд английских финалов?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости