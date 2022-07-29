Красно-белые свой матч за Суперкубок уже провели.

Новый сезон в немецком футболе откроется уже 30 июля матчем за Суперкубок. В нем примут участие чемпион страны «Бавария» и победитель Кубка — «Лейпциг». Игра пройдет на домашнем стадионе «РБ» — «Ред Булл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 21.30 мск. Посмотреть горячий европейский футбол в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Начало трансляции — в 21.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Германии «Лейпциг» — «Бавария» 30 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают успех «Баварии». На победу лучшей команды Германии в основное время выставлен коэффициент 1.93, это примерно 51% вероятности исхода. Триумф «Лейпцига» можно оформить за 3.60 (27%), а ставку на ничью сделать за 4.20 (22%).

Считаете, что матч получится боевым и не завершится по итогам 90 минут? Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.93.

Можете выбрать один из множества вариантов на количество голов:

тотал больше 2.5 мяча идет за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.80;

ТБ 3.5 доступен за 2.17, ТМ 3.5 — за 1.74.

Велики шансы, что команды обменяются голами, — так произошло в трех очных матчах из последних пяти. Вариант «обе забьют» рекомендовано оформить за 1.45, обратный результат — за 2.75.

Пенальти предлагается взять за 2.95, удаление — за 5.50.

Результативные действия Сержа Гнабри и новичка мюнхенцев Садио Мане — самые ожидаемые. Они оценены котировкой 2.85. У «Лейпцига» эксперты ждут гола от Кристофера Нкунку — за 3.40.

Ну и главный вопрос: кто станет обладателем Суперкубка с учетом основного времени и серии пенальти? На «РБ» коэффициент 2.50, на «Мюнхен» — 1.57.

«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Суперкубка Германии 30 июля 2022 года

«Бавария» вступает в новый сезон как в новую эпоху. Впервые за восемь лет мюнхенцам предстоит играть без своего лидера и лучшего бомбардира Германии последнего десятилетия Роберта Левандовски. Поляк вымучил переход в «Барселону» и уже провел два матча за новый клуб. А чемпионы Германии, хоть и со скрежетом, но выбили для себя приемлемые условия — заработали на трансфере форварда 45 млн евро, которые потратили на усиление состава.

Причем Левандовски, пусть и с существенной доплатой, удалось разменять сразу на нескольких игроков различных амплуа: в клуб пришли защитники Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи, полузащитник Райан Гравенберх и один из лидеров «Ливерпуля» — Садио Мане. Именно сенегальцу предстоит взять на себя обазанности польского страйкера, который забивал по 50 и более мячей за сезон.

Возможно, свой первый гол в официальном матче Садио оформит как раз против «Лейпцига» и поможет своей новой команде забить больше одного мяча. ИТБ2 (1.5) идет за 1.60.

К Суперкубку участники подходят с одинаковыми результатами в товарищеских матчах: «Бавария» разгромила «ДС Юнайтед» (6:2) и проиграла «Манчестер Сити» (0:1), а «Лейпциг» справился с «Саутгемптоном» (3:1), но был раздавлен «Ливерпулем» (0:5). Показатели «РБ» — причина серьезных перестроек в команде. Доменико Тедеско летом остался без пятерых игроков, один из которых — основной крайний защитник Норди Мукиэле. Он ушел в «ПСЖ».

В медиа обсуждается возможность возвращения в «Лейпциг» форварда «Челси» и легенды «РБ» Тимо Вернера. Его наличие в клубе сильно помогло бы в матче с «Баварией», но придется справляться с теми, кто есть. ИТБ1 (1.5) идет за 2.22.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария»

В период с 2019-го по 2020-й «Лейпциг» довольно успешно противостоял «Баварии», но после ухода большинства лидеров ни разу не составил мюнхенцам существенную конкуренцию. В это межсезонье «РБ» стал еще чуточку слабее, а «Бавария» прокачала состав и пусть потеряла Левандовски, но не утратила умение терзать и топтать соперников ниже классом. Этим же она займется уже в ближайшую субботу.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» — обладатель Суперкубка» за 1.57.