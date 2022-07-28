«Урал» — «Краснодар»: команда Сторожука докажет, что разгром от «Спартака» был случайностью
29 июля в третьем туре чемпионата России «Краснодар» после болезненного поражения от «Спартака» сыграет с «Уралом». Игра пройдет на Центральном стадионе в Екатеринбурге и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Краснодар» 29 июля 2022 года
Вы удивитесь, но фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — «Урал». Успех команды Игоря Шалимова можно оформить с котировкой 2.40, это приблизительно 41% вероятности исхода. Победа «Краснодара» оценена в 3.00 (33%), ничья — в 3.50 (26%).
Если считаете, что эксперты ошиблись, оформите ставку со страховкой — «Краснодар» не проиграет» за 1.61.
«Быки» в первом туре забили четыре мяча на пару с «Факелом», а затем пять вместе со «Спартаком». Уверены, что новый матч снова получится результативным? Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.
«Урал» в двух официальных играх сезона не отличился ни разу. Индивидуальный тотал «шмелей» меньше 1.5 мяча идет за 1.60, отсутствие голов — за 3.60.
Во втором круге прошлого сезона соперники сыграли результативно и обменялись голами. На «обе забьют» можно поставить за 1.84, на обратный исход — за 1.96.
«Краснодар» в матче со «Спартаком» собрал комбо из событий — заработал и удаление, и пенальти. На 11-метровый в предстоящей игре котировка 2.35, на красную карточку — 2.95, на все вместе — 5.50.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.
«Урал» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 29 июля 2022 года
«Краснодар» провалил матч со «Спартаком» (1:4) ровно в тот момент, когда рука арбитра с красной карточкой взлетела над головой Александра Черникова. До этого игра была равна и ни одна из команд сильно не выделялась в лучшую сторону. Лишившись опорного полузащитника, «быки» поплыли: футболистам пришлось работать и в других зонах, а в нападении не складывалось из-за ухода Кордобы — Сторожуку пришлось экстренно заменить его на игрока средней линии Якимова.
Новый матч краснодарцы начнут в равных составах, так что шансов победить у «Урала» будет точно меньше, чем у красно-белых. Тем более у команды Игоря Шалимова страшные проблемы в обороне — в двух матчах екатеринбуржцы пропустили пять мячей. Да, против «Оренбурга» им тоже пришлось больше половины встречи действовать в меньшинстве, но все-таки, при всем уважении к «Газовику», они по уровню и близко не «Спартак».
Есть другой пример — в первом туре «Урал» позволил ЦСКА установить рекорд по ударам за тайм. А всего екатеринбуржцы пропустили два, хотя должны были вынуть мяч из ворот не меньше пяти раз — армейцы оказались слишком милосердными.
Для провинциального клуба усилить оборону по щелчку пальцев — нереальная задача. Как и перетасовать состав таким образом, чтобы все заработало лучше, чем в BMW. А нападение «Краснодара» уже наточило клыки, чтобы вонзиться в соперника и отыграться за последние неудачи.
Забьют ли гости больше 1.5 гола? Кажется, это вполне решаемо и в прошлом сезоне удалось дважды. Коэффициент на этот вариант — 2.70.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Краснодар»
У «Урала» и с нападением беда — ноль голов в двух играх. Непонятно, как они собираются набирать очки в этом сезоне и забить конкретно «Краснодару». Гости вряд ли проиграют, только если им не помешает очередное удаление, а вообще должны быть ближе к победе и без проблем набрать три очка.
Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1