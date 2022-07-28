Екатеринбуржцы попадут под каток.

29 июля в третьем туре чемпионата России «Краснодар» после болезненного поражения от «Спартака» сыграет с «Уралом». Игра пройдет на Центральном стадионе в Екатеринбурге и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Краснодар» 29 июля 2022 года

Вы удивитесь, но фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — «Урал». Успех команды Игоря Шалимова можно оформить с котировкой 2.40, это приблизительно 41% вероятности исхода. Победа «Краснодара» оценена в 3.00 (33%), ничья — в 3.50 (26%).

Если считаете, что эксперты ошиблись, оформите ставку со страховкой — «Краснодар» не проиграет» за 1.61.

«Быки» в первом туре забили четыре мяча на пару с «Факелом», а затем пять вместе со «Спартаком». Уверены, что новый матч снова получится результативным? Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.

«Урал» в двух официальных играх сезона не отличился ни разу. Индивидуальный тотал «шмелей» меньше 1.5 мяча идет за 1.60, отсутствие голов — за 3.60.

Во втором круге прошлого сезона соперники сыграли результативно и обменялись голами. На «обе забьют» можно поставить за 1.84, на обратный исход — за 1.96.

«Краснодар» в матче со «Спартаком» собрал комбо из событий — заработал и удаление, и пенальти. На 11-метровый в предстоящей игре котировка 2.35, на красную карточку — 2.95, на все вместе — 5.50.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.

«Урал» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 29 июля 2022 года

«Краснодар» провалил матч со «Спартаком» (1:4) ровно в тот момент, когда рука арбитра с красной карточкой взлетела над головой Александра Черникова. До этого игра была равна и ни одна из команд сильно не выделялась в лучшую сторону. Лишившись опорного полузащитника, «быки» поплыли: футболистам пришлось работать и в других зонах, а в нападении не складывалось из-за ухода Кордобы — Сторожуку пришлось экстренно заменить его на игрока средней линии Якимова.

Новый матч краснодарцы начнут в равных составах, так что шансов победить у «Урала» будет точно меньше, чем у красно-белых. Тем более у команды Игоря Шалимова страшные проблемы в обороне — в двух матчах екатеринбуржцы пропустили пять мячей. Да, против «Оренбурга» им тоже пришлось больше половины встречи действовать в меньшинстве, но все-таки, при всем уважении к «Газовику», они по уровню и близко не «Спартак».

Есть другой пример — в первом туре «Урал» позволил ЦСКА установить рекорд по ударам за тайм. А всего екатеринбуржцы пропустили два, хотя должны были вынуть мяч из ворот не меньше пяти раз — армейцы оказались слишком милосердными.

Для провинциального клуба усилить оборону по щелчку пальцев — нереальная задача. Как и перетасовать состав таким образом, чтобы все заработало лучше, чем в BMW. А нападение «Краснодара» уже наточило клыки, чтобы вонзиться в соперника и отыграться за последние неудачи.

Забьют ли гости больше 1.5 гола? Кажется, это вполне решаемо и в прошлом сезоне удалось дважды. Коэффициент на этот вариант — 2.70.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Краснодар»

У «Урала» и с нападением беда — ноль голов в двух играх. Непонятно, как они собираются набирать очки в этом сезоне и забить конкретно «Краснодару». Гости вряд ли проиграют, только если им не помешает очередное удаление, а вообще должны быть ближе к победе и без проблем набрать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 2.17.