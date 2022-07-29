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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Холанну и Нуньесу не по зубам тренд английских финалов?

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Серия пенальти — норма для Суперкубка Англии.

Футбольный сезон в Англии стартует совсем скоро: 30 июля «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разыграют первый трофей года — Суперкубок Англии. Матч пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, время начала — 19.00 мск. Встречу рассудит Энтони Тейлор. В России матч показывать не будут.

Англия. Суперкубок.
30 июл, 19:00. King Power Stadium (Лестер)
Ливерпуль
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «горожанам»: коэффициент на победу «Ман Сити» в основное время — 2.40, около 41% вероятности. На успех «Ливерпуля» предложена котировка 2.80 (33%). Ничья оценена в 3.70 (26%).

В командах играют элитные нападающие. Ждете голов от обеих команд? Этот рынок идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04.

Эксперты не верят, что в матче случится удаление. Эта ставка доступна с коэффициентом 6.00, обратный рынок предложен с котировкой 1.11.

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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Суперкубка Англии 30 июля 2022 года

Команды провели продуктивную трансферную кампанию. «Горожане» купили одного из лучших нападающих мира Эрлинга Холанна, «Ливерпуль» ответил подписанием Дарвина Нуньеса из «Бенфики». Также к «Манчестеру» присоединился опорник «Лидса» и сборной Англии Кэлвин Филлипс.

Последние пять лет эти клубы активно соперничают в АПЛ: четыре кубка уехали в Манчестер, один — в Ливерпуль. Плюс мерсисайдцы за это время выиграли Лигу чемпионов и еще дважды играли в финале — оба раза уступили мадридскому «Реалу».

Очные матчи между соперниками тоже получаются зрелищными: в семи последних играх только однажды команды забили меньше четырех мячей на двоих. Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 3.00, ТМ 3.5 — за 1.39.

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При этом в Суперкубке Англии команды встречались друг с другом редко. Последний очный матч случился в 2019-м: тогда «горожане» обыграли оппонента по пенальти, основное время закончилось вничью — 1:1.

Клубы подходят к сезону без проблем в составе. У «Манчестер Сити» недоступен левый защитник Бенжамен Менди, но француз уже давно вне игры из-за обвинений в изнасиловании. «Ливерпуль» же лишился Алекса Окслейд-Чемберлена, который редко выходит в основе из-за многочисленных травм.

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Прогноз и ставка на матч Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года

Суперкубок Англии в последние годы редко изобилует голами. Больше двух мячей команды забили в последний раз в 2016-м, а счет 1:1 стал одним из самых популярных: так закончились три встречи из пяти, победителя выявляли в серии пенальти.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» обладают бешеным атакующим потенциалом, но в матчах за трофей слишком велика цена ошибки. Команды достаточно часто играли друг с другом вничью — трижды в последних пяти встречах.

Учитывая, что серия пенальти стала традицией для Суперкубка Англии, возможно, команды пойдут по этому же пути и решат судьбу трофея в послематчевой перестрелке. Более того, в прошлом сезоне таким образом определились победители обоих английских Кубков: «Ливерпуль» дважды победил «Челси».

Рекомендуемая ставка: ничья в основное время за 3.70.

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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
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Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Сочи – Ахмат
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