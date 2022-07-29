«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Холанну и Нуньесу не по зубам тренд английских финалов?
Футбольный сезон в Англии стартует совсем скоро: 30 июля «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разыграют первый трофей года — Суперкубок Англии. Матч пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, время начала — 19.00 мск. Встречу рассудит Энтони Тейлор. В России матч показывать не будут.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «горожанам»: коэффициент на победу «Ман Сити» в основное время — 2.40, около 41% вероятности. На успех «Ливерпуля» предложена котировка 2.80 (33%). Ничья оценена в 3.70 (26%).
В командах играют элитные нападающие. Ждете голов от обеих команд? Этот рынок идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04.
Эксперты не верят, что в матче случится удаление. Эта ставка доступна с коэффициентом 6.00, обратный рынок предложен с котировкой 1.11.
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Суперкубка Англии 30 июля 2022 года
Команды провели продуктивную трансферную кампанию. «Горожане» купили одного из лучших нападающих мира Эрлинга Холанна, «Ливерпуль» ответил подписанием Дарвина Нуньеса из «Бенфики». Также к «Манчестеру» присоединился опорник «Лидса» и сборной Англии Кэлвин Филлипс.
Последние пять лет эти клубы активно соперничают в АПЛ: четыре кубка уехали в Манчестер, один — в Ливерпуль. Плюс мерсисайдцы за это время выиграли Лигу чемпионов и еще дважды играли в финале — оба раза уступили мадридскому «Реалу».
Очные матчи между соперниками тоже получаются зрелищными: в семи последних играх только однажды команды забили меньше четырех мячей на двоих. Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 3.00, ТМ 3.5 — за 1.39.
При этом в Суперкубке Англии команды встречались друг с другом редко. Последний очный матч случился в 2019-м: тогда «горожане» обыграли оппонента по пенальти, основное время закончилось вничью — 1:1.
Клубы подходят к сезону без проблем в составе. У «Манчестер Сити» недоступен левый защитник Бенжамен Менди, но француз уже давно вне игры из-за обвинений в изнасиловании. «Ливерпуль» же лишился Алекса Окслейд-Чемберлена, который редко выходит в основе из-за многочисленных травм.
Прогноз и ставка на матч Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года
Суперкубок Англии в последние годы редко изобилует голами. Больше двух мячей команды забили в последний раз в 2016-м, а счет 1:1 стал одним из самых популярных: так закончились три встречи из пяти, победителя выявляли в серии пенальти.
«Ман Сити» и «Ливерпуль» обладают бешеным атакующим потенциалом, но в матчах за трофей слишком велика цена ошибки. Команды достаточно часто играли друг с другом вничью — трижды в последних пяти встречах.
Учитывая, что серия пенальти стала традицией для Суперкубка Англии, возможно, команды пойдут по этому же пути и решат судьбу трофея в послематчевой перестрелке. Более того, в прошлом сезоне таким образом определились победители обоих английских Кубков: «Ливерпуль» дважды победил «Челси».
Рекомендуемая ставка: ничья в основное время за 3.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1