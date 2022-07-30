«Нижний Новгород» — ЦСКА: хозяевам нужны конспекты Кержакова
Лидер чемпионата России ЦСКА в очередном туре постарается выбить страйк из трех побед подряд. Для этого армейцам предстоит обыграть «Нижний Новгород». Игра состоится 31 июля и начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород». Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА 31 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА солидным фаворитом встречи. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.86, это приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.70 (27%), успех «Нижнего Новгорода» идет за 4.40 (20%).
На предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер» команда Михаила Галактионова добилась уверенной победы над армейцами со счетом 2:0. Получится ли у аутсайдера набрать очки и на этот раз? Вариант 1Х можно оформить за 2.00.
Эксперты не уверены, что матч получится слишком результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.
ЦСКА в обоих матчах стартовавшего сезона забил больше 1.5 гола: обыграл 2:0 «Урал» и 3:0 — «Сочи». ИТБ2 (1.5) доступен за 1.90.
«Нижнему» же результативные атаки даются с трудом: «Локомотиву» забили в меньшинстве единственным ударом, а «Химкам» уступили 0:3. Даже один гол в ворота армейцев в исполнении хозяев оценен в 1.53.
Пенальти в игре можно взять за 2.35, удаление — за 2.95.
Предполагается, что матч закончится минимальной победой москвичей 1:0 за 6.60.
«Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 3-го тура РПЛ 31 июля 2022 года
ЦСКА на старте сезона — пример того, почему нельзя сопоставлять результаты команд в межсезонье и в официальных матчах. Товарищеские встречи сложились для армейцев кошмарно: три поражения подряд без единого забитого мяча были перекрыты лишь в последний момент успехом против «Сочи». Казалось, начало чемпионата получится для команды Владимира Федотова тяжелым, но москвичи очень резко преобразились и единственные добились двух побед.
После выигрышей у «Урала» (2:0) и «Сочи» (3:0) красно-синие возглавили таблицу, причем в обеих встречах они играли с большим преимуществом и почти безошибочно. По воротам екатеринбуржцев в первом тайме они нанесли рекордные 22 удара и задушили соперника агрессивной игрой в атаке, а южанам хоть и уступили по атакам, но на этот раз были крайне эффективны — забили три мяча тремя ударами в створ.
«Нижний», который в межсезонье, наоборот, был очень хорош и занял в «Кубке Матч Премьер» второе место вслед за «Зенитом», сезон начал ужасно. Нижегородцы чудом в меньшинстве увезли ничью из Черкизова, а спустя неделю были уничтожены «Химками» (0:3). Команда Михаила Галактионова, которая в прошлом сезоне под руководством Александра Кержакова играла строго от обороны и редко пропускала пачками, перестраивается и пока не может привыкнуть к новому стилю. Хотя какой бы стиль она ни использовала, против такого строгого ЦСКА показать что-то внятное будет тяжело.
На победу армейцев с форой (-1.5) можно поставить с коэффициентом 3.10.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — ЦСКА
Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Федор Чалов — нападение ЦСКА в новом сезоне очень скоростное и техничное, справиться с ним будет тяжело не только «Нижнему». Учитывая, сколько моментов у своих ворот «НН» допустил в игре с «Локо» и как жалко выглядел против «Химок», армейцев им сдержать не удастся.
Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1