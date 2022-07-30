Федотова ждет третья победа подряд.

Лидер чемпионата России ЦСКА в очередном туре постарается выбить страйк из трех побед подряд. Для этого армейцам предстоит обыграть «Нижний Новгород». Игра состоится 31 июля и начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород». Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА 31 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА солидным фаворитом встречи. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.86, это приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.70 (27%), успех «Нижнего Новгорода» идет за 4.40 (20%).

На предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер» команда Михаила Галактионова добилась уверенной победы над армейцами со счетом 2:0. Получится ли у аутсайдера набрать очки и на этот раз? Вариант 1Х можно оформить за 2.00.

Эксперты не уверены, что матч получится слишком результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

ЦСКА в обоих матчах стартовавшего сезона забил больше 1.5 гола: обыграл 2:0 «Урал» и 3:0 — «Сочи». ИТБ2 (1.5) доступен за 1.90.

«Нижнему» же результативные атаки даются с трудом: «Локомотиву» забили в меньшинстве единственным ударом, а «Химкам» уступили 0:3. Даже один гол в ворота армейцев в исполнении хозяев оценен в 1.53.

Пенальти в игре можно взять за 2.35, удаление — за 2.95.

Предполагается, что матч закончится минимальной победой москвичей 1:0 за 6.60.

«Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 3-го тура РПЛ 31 июля 2022 года

ЦСКА на старте сезона — пример того, почему нельзя сопоставлять результаты команд в межсезонье и в официальных матчах. Товарищеские встречи сложились для армейцев кошмарно: три поражения подряд без единого забитого мяча были перекрыты лишь в последний момент успехом против «Сочи». Казалось, начало чемпионата получится для команды Владимира Федотова тяжелым, но москвичи очень резко преобразились и единственные добились двух побед.

После выигрышей у «Урала» (2:0) и «Сочи» (3:0) красно-синие возглавили таблицу, причем в обеих встречах они играли с большим преимуществом и почти безошибочно. По воротам екатеринбуржцев в первом тайме они нанесли рекордные 22 удара и задушили соперника агрессивной игрой в атаке, а южанам хоть и уступили по атакам, но на этот раз были крайне эффективны — забили три мяча тремя ударами в створ.

«Нижний», который в межсезонье, наоборот, был очень хорош и занял в «Кубке Матч Премьер» второе место вслед за «Зенитом», сезон начал ужасно. Нижегородцы чудом в меньшинстве увезли ничью из Черкизова, а спустя неделю были уничтожены «Химками» (0:3). Команда Михаила Галактионова, которая в прошлом сезоне под руководством Александра Кержакова играла строго от обороны и редко пропускала пачками, перестраивается и пока не может привыкнуть к новому стилю. Хотя какой бы стиль она ни использовала, против такого строгого ЦСКА показать что-то внятное будет тяжело.

На победу армейцев с форой (-1.5) можно поставить с коэффициентом 3.10.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — ЦСКА

Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Федор Чалов — нападение ЦСКА в новом сезоне очень скоростное и техничное, справиться с ним будет тяжело не только «Нижнему». Учитывая, сколько моментов у своих ворот «НН» допустил в игре с «Локо» и как жалко выглядел против «Химок», армейцев им сдержать не удастся.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола за 1.90.