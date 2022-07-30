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«Нижний Новгород» — ЦСКА: хозяевам нужны конспекты Кержакова

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА 31 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Нижний Новгород».
Фото Сайт ФК «Нижний Новгород»
Федотова ждет третья победа подряд.

Лидер чемпионата России ЦСКА в очередном туре постарается выбить страйк из трех побед подряд. Для этого армейцам предстоит обыграть «Нижний Новгород». Игра состоится 31 июля и начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород». Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА 31 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА солидным фаворитом встречи. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.86, это приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.70 (27%), успех «Нижнего Новгорода» идет за 4.40 (20%).

На предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер» команда Михаила Галактионова добилась уверенной победы над армейцами со счетом 2:0. Получится ли у аутсайдера набрать очки и на этот раз? Вариант 1Х можно оформить за 2.00.

Эксперты не уверены, что матч получится слишком результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

ЦСКА в обоих матчах стартовавшего сезона забил больше 1.5 гола: обыграл 2:0 «Урал» и 3:0 — «Сочи». ИТБ2 (1.5) доступен за 1.90.

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«Нижнему» же результативные атаки даются с трудом: «Локомотиву» забили в меньшинстве единственным ударом, а «Химкам» уступили 0:3. Даже один гол в ворота армейцев в исполнении хозяев оценен в 1.53.

Пенальти в игре можно взять за 2.35, удаление — за 2.95.

Предполагается, что матч закончится минимальной победой москвичей 1:0 за 6.60.

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ЦСКА на старте сезона — пример того, почему нельзя сопоставлять результаты команд в межсезонье и в официальных матчах. Товарищеские встречи сложились для армейцев кошмарно: три поражения подряд без единого забитого мяча были перекрыты лишь в последний момент успехом против «Сочи». Казалось, начало чемпионата получится для команды Владимира Федотова тяжелым, но москвичи очень резко преобразились и единственные добились двух побед.

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После выигрышей у «Урала» (2:0) и «Сочи» (3:0) красно-синие возглавили таблицу, причем в обеих встречах они играли с большим преимуществом и почти безошибочно. По воротам екатеринбуржцев в первом тайме они нанесли рекордные 22 удара и задушили соперника агрессивной игрой в атаке, а южанам хоть и уступили по атакам, но на этот раз были крайне эффективны — забили три мяча тремя ударами в створ.

«Нижний», который в межсезонье, наоборот, был очень хорош и занял в «Кубке Матч Премьер» второе место вслед за «Зенитом», сезон начал ужасно. Нижегородцы чудом в меньшинстве увезли ничью из Черкизова, а спустя неделю были уничтожены «Химками» (0:3). Команда Михаила Галактионова, которая в прошлом сезоне под руководством Александра Кержакова играла строго от обороны и редко пропускала пачками, перестраивается и пока не может привыкнуть к новому стилю. Хотя какой бы стиль она ни использовала, против такого строгого ЦСКА показать что-то внятное будет тяжело.

На победу армейцев с форой (-1.5) можно поставить с коэффициентом 3.10.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — ЦСКА

Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Федор Чалов — нападение ЦСКА в новом сезоне очень скоростное и техничное, справиться с ним будет тяжело не только «Нижнему». Учитывая, сколько моментов у своих ворот «НН» допустил в игре с «Локо» и как жалко выглядел против «Химок», армейцев им сдержать не удастся.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола за 1.90.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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