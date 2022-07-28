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«Сочи» — «Ахмат»: вице-чемпионы не остановят грозного Агаларова

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 30 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов, «Ахмат».
Фото Официальная группа «Ахмата» в VK.
Экс-уфимец уже забил дебютный мяч за новый клуб.

30 июля в матче третьего тура РПЛ «Сочи» примет «Ахмат». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.00 мск. Погода в Сочи ожидается дождливая, температура — 21 градус.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 30 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи хозяев. Поставить на победу «Сочи» можно за 2.02, это примерно 50% вероятности. Шансы «Ахмата» ниже, коэффициент — 3.60 (27%). Ничью можно взять за 3.80 (23%).

Вариант, при котором гости не проиграют, идет за 1.85.

В составе «Ахмата» играет топовый бомбардир прошлого сезона, а в минувших двух турах в играх «Сочи» проходил «верх». По этим причинам стоит присмотреться к тоталу больше 2.5 мяча — коэффициент на него 1.86. Обратный исход доступен за 2.00.

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У команд проблемы с обороной — взять «обе забьют» можно за 1.75.

Если считаете, что игра получится грубой, можете поставить на пенальти за 2.35 или удаление за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.70.

«Сочи» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 30 июля 2022 года

Сочинцы стартовали неважно. Конечно, есть целый ряд объективных причин. Южан покинул вытянувший прошлый сезон тренер Владимир Федотов, а также основные нападающий и защитник — Кассьерра и Родригао. Однако перестройка и спад в результатах не должны пугать болельщиков. Девятиматчевую серию без поражений обновленный «Сочи» прервал уже во втором туре, уступив ЦСКА 0:3. Если еще в мае сочинцы возили армейцев в гостях, то теперь ситуация изменилась.

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Однако «Сочи» в этом сезоне еще не играл дома. Возможно, родные стены добавят команде уверенности — в прошлом розыгрыше команда на «Фиште» была практически непобедима. Правда, неожиданно появилась другая проблема — безусловный лидер клуба Кристиан Нобоа публично выразил недовольство в комментарии «Спорт-Экспрессу». 37-летний эквадорец раздосадован тем, что не играет, и такой разлад вряд ли пойдет команде на пользу.

«Ахмат» пока стабильнее и убедительнее — плохих новостей от команды нет, хорошие периодически появляются, в первых двух матчах набрано четыре очка. «Факел» обыграли (например, «Краснодару» это не удалось), со «Спартаком» сыграли вничью. Приятная весть для болельщиков грозненцев в том, что дебютный и победный мяч положил Агаларов — подтвердив тем самым, что он по-прежнему в порядке. Атака у «Ахмата» работает — если верите в нее, можете поставить на ИТБ2 (1.5) за 2.85.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Ахмат»

Нынешний «Сочи» точно не безоговорочный фаворит этой встречи. Да, есть определенная интрига в том, удастся ли южанам сохранить свой дом неприступным, однако надежды на это мало. Главный игрок команды недоволен игровым временем и не хочет продлевать контракт, с обороной непорядок.

Для «Ахмата» единственная сложность в том, что игра пройдет на выезде. В прошлом сезоне команда Андрея Талалаева добыла в гостях всего четыре победы и три ничьих. Но когда-то надо исправляться.

Рекомендуемая ставка: «гости не проиграют» за 1.85.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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