Экс-уфимец уже забил дебютный мяч за новый клуб.

30 июля в матче третьего тура РПЛ «Сочи» примет «Ахмат». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.00 мск. Погода в Сочи ожидается дождливая, температура — 21 градус.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 30 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи хозяев. Поставить на победу «Сочи» можно за 2.02, это примерно 50% вероятности. Шансы «Ахмата» ниже, коэффициент — 3.60 (27%). Ничью можно взять за 3.80 (23%).

Вариант, при котором гости не проиграют, идет за 1.85.

В составе «Ахмата» играет топовый бомбардир прошлого сезона, а в минувших двух турах в играх «Сочи» проходил «верх». По этим причинам стоит присмотреться к тоталу больше 2.5 мяча — коэффициент на него 1.86. Обратный исход доступен за 2.00.

У команд проблемы с обороной — взять «обе забьют» можно за 1.75.

Если считаете, что игра получится грубой, можете поставить на пенальти за 2.35 или удаление за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.70.

«Сочи» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 30 июля 2022 года

Сочинцы стартовали неважно. Конечно, есть целый ряд объективных причин. Южан покинул вытянувший прошлый сезон тренер Владимир Федотов, а также основные нападающий и защитник — Кассьерра и Родригао. Однако перестройка и спад в результатах не должны пугать болельщиков. Девятиматчевую серию без поражений обновленный «Сочи» прервал уже во втором туре, уступив ЦСКА 0:3. Если еще в мае сочинцы возили армейцев в гостях, то теперь ситуация изменилась.

Однако «Сочи» в этом сезоне еще не играл дома. Возможно, родные стены добавят команде уверенности — в прошлом розыгрыше команда на «Фиште» была практически непобедима. Правда, неожиданно появилась другая проблема — безусловный лидер клуба Кристиан Нобоа публично выразил недовольство в комментарии «Спорт-Экспрессу». 37-летний эквадорец раздосадован тем, что не играет, и такой разлад вряд ли пойдет команде на пользу.

«Ахмат» пока стабильнее и убедительнее — плохих новостей от команды нет, хорошие периодически появляются, в первых двух матчах набрано четыре очка. «Факел» обыграли (например, «Краснодару» это не удалось), со «Спартаком» сыграли вничью. Приятная весть для болельщиков грозненцев в том, что дебютный и победный мяч положил Агаларов — подтвердив тем самым, что он по-прежнему в порядке. Атака у «Ахмата» работает — если верите в нее, можете поставить на ИТБ2 (1.5) за 2.85.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Ахмат»

Нынешний «Сочи» точно не безоговорочный фаворит этой встречи. Да, есть определенная интрига в том, удастся ли южанам сохранить свой дом неприступным, однако надежды на это мало. Главный игрок команды недоволен игровым временем и не хочет продлевать контракт, с обороной непорядок.

Для «Ахмата» единственная сложность в том, что игра пройдет на выезде. В прошлом сезоне команда Андрея Талалаева добыла в гостях всего четыре победы и три ничьих. Но когда-то надо исправляться.

Рекомендуемая ставка: «гости не проиграют» за 1.85.