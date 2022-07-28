«Сочи» — «Ахмат»: вице-чемпионы не остановят грозного Агаларова
30 июля в матче третьего тура РПЛ «Сочи» примет «Ахмат». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.00 мск. Погода в Сочи ожидается дождливая, температура — 21 градус.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 30 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи хозяев. Поставить на победу «Сочи» можно за 2.02, это примерно 50% вероятности. Шансы «Ахмата» ниже, коэффициент — 3.60 (27%). Ничью можно взять за 3.80 (23%).
Вариант, при котором гости не проиграют, идет за 1.85.
В составе «Ахмата» играет топовый бомбардир прошлого сезона, а в минувших двух турах в играх «Сочи» проходил «верх». По этим причинам стоит присмотреться к тоталу больше 2.5 мяча — коэффициент на него 1.86. Обратный исход доступен за 2.00.
У команд проблемы с обороной — взять «обе забьют» можно за 1.75.
Если считаете, что игра получится грубой, можете поставить на пенальти за 2.35 или удаление за 2.95.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.70.
«Сочи» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 30 июля 2022 года
Сочинцы стартовали неважно. Конечно, есть целый ряд объективных причин. Южан покинул вытянувший прошлый сезон тренер Владимир Федотов, а также основные нападающий и защитник — Кассьерра и Родригао. Однако перестройка и спад в результатах не должны пугать болельщиков. Девятиматчевую серию без поражений обновленный «Сочи» прервал уже во втором туре, уступив ЦСКА 0:3. Если еще в мае сочинцы возили армейцев в гостях, то теперь ситуация изменилась.
Однако «Сочи» в этом сезоне еще не играл дома. Возможно, родные стены добавят команде уверенности — в прошлом розыгрыше команда на «Фиште» была практически непобедима. Правда, неожиданно появилась другая проблема — безусловный лидер клуба Кристиан Нобоа публично выразил недовольство в комментарии «Спорт-Экспрессу». 37-летний эквадорец раздосадован тем, что не играет, и такой разлад вряд ли пойдет команде на пользу.
«Ахмат» пока стабильнее и убедительнее — плохих новостей от команды нет, хорошие периодически появляются, в первых двух матчах набрано четыре очка. «Факел» обыграли (например, «Краснодару» это не удалось), со «Спартаком» сыграли вничью. Приятная весть для болельщиков грозненцев в том, что дебютный и победный мяч положил Агаларов — подтвердив тем самым, что он по-прежнему в порядке. Атака у «Ахмата» работает — если верите в нее, можете поставить на ИТБ2 (1.5) за 2.85.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Ахмат»
Нынешний «Сочи» точно не безоговорочный фаворит этой встречи. Да, есть определенная интрига в том, удастся ли южанам сохранить свой дом неприступным, однако надежды на это мало. Главный игрок команды недоволен игровым временем и не хочет продлевать контракт, с обороной непорядок.
Для «Ахмата» единственная сложность в том, что игра пройдет на выезде. В прошлом сезоне команда Андрея Талалаева добыла в гостях всего четыре победы и три ничьих. Но когда-то надо исправляться.
Рекомендуемая ставка: «гости не проиграют» за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1