Клиент ФОНБЕТ выиграл 250 000 рублей со ставки в 3000. Ему помогли голы «Астон Виллы» в ворота «МЮ»

У автора экспресса доехал коэффициент 82.

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ стал обладателем 245 550 рублей со ставки всего в 3000 рублей. У него сыграл экспресс из шести футбольных событий с общим коэффициентом 81.85. Одним из условий были голы «Астон Виллы» в ворота «МЮ», и бирмингемцы не подвели.

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Полностью экспресс выглядит следующим образом:

«МЮ» — «Астон Вилла», гости забьют больше одного гола за 1.50 (счет: 3:2);

«Шеффилд» — «Лутон», гости забьют больше одного гола за 2.10 (2:3);

«Ньюкасл» — «Ноттингем», гости забьют больше одного гола за 3.15 (1:3);

«Вестерло» — «Моленбек», победа хозяев за 1.95 (3:0);

«Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуа», обе забьют за 1.80 (1:1);

«Генк» — «Антверпен», победа хозяев за 2.35 (3:0).

Итоговый коэффициент: 1.50 х 2.10 х 3.15 х 1.95 х 1.80 х 2.35 = 81.85.

Этот экспресс нужно распечатать и повесить в музее ставок, потому что он идеален. У автора не было ни малейшего повода понервничать, потому что во всех матчах выбранные условия зашли с запасом. Например, победы «Вестерло» и «Генка» не были вымучены, а получились громогласными — по 3:0 без единого шанса для соперников. Или обмен голами в игре «Брюгге» — «Юнион» — случился уже на 56-й минуте.

Если какие-то вопросы и были, так это к выбранным условиям на матчи АПЛ, но и там все завершилось без проблем. Особенно удивил «Ньюкасл», который, обладая одной из сильнейших оборонительных линий в АПЛ, трижды пропустил от «Ноттингема». К слову, «Форест» забили так много впервые в сезоне. Постарался нападающий Крис Вуд, который с 45-й по 60-ю минуту оформил хет-трик.

Не сплоховал и «Лутон». И снова не самый сильный по меркам английского первенства коллектив забил трижды, повторив свой лучший результат в сезоне — в предыдущий раз «Таун» оформили трешку в ворота «Арсенала». На этот раз от них пострадал последний клуб лиги — «Шеффилд». Необходимый второй мяч влетел в его ворота на 77-й.

Ну а на закуску был припасен главный матч тура — «МЮ» против «Астон Виллы». Бирмингемцы совсем недавно обыграли «Сити» с «Арсеналом», а у манкунианцев возник ворох проблем. Поэтому ставка на голы гостей казалась отличной идеей. И в данном случае также все прошло отлично — «Вилла» забила оба мяча к 26-й минуте. Да, в итоге сенсационно уступила 2:3, но это не особо тревожило автора экспресса — к тому моменту он уже стал обладателем 245 550 рублей.