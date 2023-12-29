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29 декабря, 23:20

Клиент ФОНБЕТ выиграл 250 000 рублей со ставки в 3000. Ему помогли голы «Астон Виллы» в ворота «МЮ»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Эмилиано Мартинес.
Фото Getty Images
У автора экспресса доехал коэффициент 82.

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ стал обладателем 245 550 рублей со ставки всего в 3000 рублей. У него сыграл экспресс из шести футбольных событий с общим коэффициентом 81.85. Одним из условий были голы «Астон Виллы» в ворота «МЮ», и бирмингемцы не подвели.

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Полностью экспресс выглядит следующим образом:

  • «МЮ» — «Астон Вилла», гости забьют больше одного гола за 1.50 (счет: 3:2);

  • «Шеффилд» — «Лутон», гости забьют больше одного гола за 2.10 (2:3);

  • «Ньюкасл» — «Ноттингем», гости забьют больше одного гола за 3.15 (1:3);

  • «Вестерло» — «Моленбек», победа хозяев за 1.95 (3:0);

  • «Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуа», обе забьют за 1.80 (1:1);

  • «Генк» — «Антверпен», победа хозяев за 2.35 (3:0).

Итоговый коэффициент: 1.50 х 2.10 х 3.15 х 1.95 х 1.80 х 2.35 = 81.85.

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Этот экспресс нужно распечатать и повесить в музее ставок, потому что он идеален. У автора не было ни малейшего повода понервничать, потому что во всех матчах выбранные условия зашли с запасом. Например, победы «Вестерло» и «Генка» не были вымучены, а получились громогласными — по 3:0 без единого шанса для соперников. Или обмен голами в игре «Брюгге» — «Юнион» — случился уже на 56-й минуте.

Если какие-то вопросы и были, так это к выбранным условиям на матчи АПЛ, но и там все завершилось без проблем. Особенно удивил «Ньюкасл», который, обладая одной из сильнейших оборонительных линий в АПЛ, трижды пропустил от «Ноттингема». К слову, «Форест» забили так много впервые в сезоне. Постарался нападающий Крис Вуд, который с 45-й по 60-ю минуту оформил хет-трик.

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Не сплоховал и «Лутон». И снова не самый сильный по меркам английского первенства коллектив забил трижды, повторив свой лучший результат в сезоне — в предыдущий раз «Таун» оформили трешку в ворота «Арсенала». На этот раз от них пострадал последний клуб лиги — «Шеффилд». Необходимый второй мяч влетел в его ворота на 77-й.

Ну а на закуску был припасен главный матч тура — «МЮ» против «Астон Виллы». Бирмингемцы совсем недавно обыграли «Сити» с «Арсеналом», а у манкунианцев возник ворох проблем. Поэтому ставка на голы гостей казалась отличной идеей. И в данном случае также все прошло отлично — «Вилла» забила оба мяча к 26-й минуте. Да, в итоге сенсационно уступила 2:3, но это не особо тревожило автора экспресса — к тому моменту он уже стал обладателем 245 550 рублей.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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