Клиент ФОНБЕТ выиграл 250 000 рублей со ставки в 3000. Ему помогли голы «Астон Виллы» в ворота «МЮ»
Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ стал обладателем 245 550 рублей со ставки всего в 3000 рублей. У него сыграл экспресс из шести футбольных событий с общим коэффициентом 81.85. Одним из условий были голы «Астон Виллы» в ворота «МЮ», и бирмингемцы не подвели.
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Полностью экспресс выглядит следующим образом:
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«МЮ» — «Астон Вилла», гости забьют больше одного гола за 1.50 (счет: 3:2);
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«Шеффилд» — «Лутон», гости забьют больше одного гола за 2.10 (2:3);
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«Ньюкасл» — «Ноттингем», гости забьют больше одного гола за 3.15 (1:3);
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«Вестерло» — «Моленбек», победа хозяев за 1.95 (3:0);
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«Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуа», обе забьют за 1.80 (1:1);
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«Генк» — «Антверпен», победа хозяев за 2.35 (3:0).
Итоговый коэффициент: 1.50 х 2.10 х 3.15 х 1.95 х 1.80 х 2.35 = 81.85.
Этот экспресс нужно распечатать и повесить в музее ставок, потому что он идеален. У автора не было ни малейшего повода понервничать, потому что во всех матчах выбранные условия зашли с запасом. Например, победы «Вестерло» и «Генка» не были вымучены, а получились громогласными — по 3:0 без единого шанса для соперников. Или обмен голами в игре «Брюгге» — «Юнион» — случился уже на 56-й минуте.
Если какие-то вопросы и были, так это к выбранным условиям на матчи АПЛ, но и там все завершилось без проблем. Особенно удивил «Ньюкасл», который, обладая одной из сильнейших оборонительных линий в АПЛ, трижды пропустил от «Ноттингема». К слову, «Форест» забили так много впервые в сезоне. Постарался нападающий Крис Вуд, который с 45-й по 60-ю минуту оформил хет-трик.
Не сплоховал и «Лутон». И снова не самый сильный по меркам английского первенства коллектив забил трижды, повторив свой лучший результат в сезоне — в предыдущий раз «Таун» оформили трешку в ворота «Арсенала». На этот раз от них пострадал последний клуб лиги — «Шеффилд». Необходимый второй мяч влетел в его ворота на 77-й.
Ну а на закуску был припасен главный матч тура — «МЮ» против «Астон Виллы». Бирмингемцы совсем недавно обыграли «Сити» с «Арсеналом», а у манкунианцев возник ворох проблем. Поэтому ставка на голы гостей казалась отличной идеей. И в данном случае также все прошло отлично — «Вилла» забила оба мяча к 26-й минуте. Да, в итоге сенсационно уступила 2:3, но это не особо тревожило автора экспресса — к тому моменту он уже стал обладателем 245 550 рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5