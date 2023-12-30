«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» зарубятся в последнем матче 2023-го. Чем закончится противостояние Кучерова и Панарина?
Лидер Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» закончит 2023 год выездным матчем с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра регулярного чемпионата пройдет 31 декабря на «Амали Арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча невозможно легально посмотреть из России.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 31 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.51 (37%), котировка на ничью — 4.14 (23%).
Триумф «Лайтнинг» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.85, этот рынок на «Рейнджерс» идет за 1.94.
Также предложен широкий выбор ставок на победу любой команды с форой:
• Ф1(0) — за 1.81, Ф2(0) — за 1.93;
• Ф1(-1) — за 2.62, 2(+1) — за 1.44.
Эксперты ожидают результативный поединок: тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.16.
Вероятность овертайма оценена в 4.14, обратный рынок доступен за 1.22.
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«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ матча НХЛ 31 декабря 2023 года
Гости возглавляют Восточную конференцию и общую турнирную таблицу НХЛ. При этом к противостоянию с «молниями» подошли после поражения от «Флориды» (3:4). Также у них всего одна победа в основное время в четырех предыдущих играх. Зато «синерубашечники» входят в топ-10 чемпионата по результативности — отличаются в среднем 3,38 раза за игру, а лидер команды Артемий Панарин занимает пятую строчку в гонке бомбардиров с 47 результативными действиями (20+27).
Лидер «Тампы» — другой россиянин. Никита Кучеров проводит очередной мощный сезон и возглавляет зачет снайперов и бомбардиров НХЛ (набрал 24+34). При этом сама команда выступает далеко не так успешно: занимает лишь десятое место на «Востоке» и пока даже не попадает в зону плей-офф.
При этом в последнее время хозяева демонстрируют неплохие результаты и вполне могут навязать борьбу «синерубашечникам». Как и «Нью-Йорк», «Тампа» в предыдущей встрече уступила «Флориде» (2:3), но до этого выдала три победы подряд, а из прошлых 11 матчей регулярного чемпионата в пользу «молний» закончилось семь.
Кроме поражения «Флориде», у команд есть еще одна общая черта — отличный процент реализации большинства. «Нью-Йорк» с показателем в 30,9% возглавляет рейтинг по игре в неравных составах, «Тампа-Бэй» с 29,6% идет на третьем месте.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»
Команды вполне могут закончить год ярко: лидеры клубов Кучеров и Панарин — одни из главных звезд лиги и показывают в этом сезоне отличную результативность, в том числе в последних играх. Также единственная встреча «Тампы» и «Нью-Йорка» в текущей регулярке завершилась взрывными 6:3 в пользу «синерубашечников».
Гости входят в топ-10 НХЛ по результативности (3,38 гола в среднем за матч), а хозяева — одни из худших по игре в обороне (3,42).
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5