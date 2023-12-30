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«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» зарубятся в последнем матче 2023-го. Чем закончится противостояние Кучерова и Панарина?

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 31 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Фото Getty Images
Русские лидеры команд — одни из лучших нападающих в НХЛ.

Лидер Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» закончит 2023 год выездным матчем с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра регулярного чемпионата пройдет 31 декабря на «Амали Арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча невозможно легально посмотреть из России.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 31 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.51 (37%), котировка на ничью — 4.14 (23%).

Триумф «Лайтнинг» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.85, этот рынок на «Рейнджерс» идет за 1.94.

Также предложен широкий выбор ставок на победу любой команды с форой:

• Ф1(0) — за 1.81, Ф2(0) — за 1.93;

• Ф1(-1) — за 2.62, 2(+1) — за 1.44.

Эксперты ожидают результативный поединок: тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.16.

Вероятность овертайма оценена в 4.14, обратный рынок доступен за 1.22.

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«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ матча НХЛ 31 декабря 2023 года

Гости возглавляют Восточную конференцию и общую турнирную таблицу НХЛ. При этом к противостоянию с «молниями» подошли после поражения от «Флориды» (3:4). Также у них всего одна победа в основное время в четырех предыдущих играх. Зато «синерубашечники» входят в топ-10 чемпионата по результативности — отличаются в среднем 3,38 раза за игру, а лидер команды Артемий Панарин занимает пятую строчку в гонке бомбардиров с 47 результативными действиями (20+27).

Лидер «Тампы» — другой россиянин. Никита Кучеров проводит очередной мощный сезон и возглавляет зачет снайперов и бомбардиров НХЛ (набрал 24+34). При этом сама команда выступает далеко не так успешно: занимает лишь десятое место на «Востоке» и пока даже не попадает в зону плей-офф.

При этом в последнее время хозяева демонстрируют неплохие результаты и вполне могут навязать борьбу «синерубашечникам». Как и «Нью-Йорк», «Тампа» в предыдущей встрече уступила «Флориде» (2:3), но до этого выдала три победы подряд, а из прошлых 11 матчей регулярного чемпионата в пользу «молний» закончилось семь.

Кроме поражения «Флориде», у команд есть еще одна общая черта — отличный процент реализации большинства. «Нью-Йорк» с показателем в 30,9% возглавляет рейтинг по игре в неравных составах, «Тампа-Бэй» с 29,6% идет на третьем месте.

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Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

Команды вполне могут закончить год ярко: лидеры клубов Кучеров и Панарин — одни из главных звезд лиги и показывают в этом сезоне отличную результативность, в том числе в последних играх. Также единственная встреча «Тампы» и «Нью-Йорка» в текущей регулярке завершилась взрывными 6:3 в пользу «синерубашечников».

Гости входят в топ-10 НХЛ по результативности (3,38 гола в среднем за матч), а хозяева — одни из худших по игре в обороне (3,42).

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.65.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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24 тур
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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