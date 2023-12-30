«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» зарубятся в последнем матче 2023-го. Чем закончится противостояние Кучерова и Панарина?

Русские лидеры команд — одни из лучших нападающих в НХЛ.

Лидер Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» закончит 2023 год выездным матчем с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра регулярного чемпионата пройдет 31 декабря на «Амали Арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча невозможно легально посмотреть из России.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 31 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.51 (37%), котировка на ничью — 4.14 (23%).

Триумф «Лайтнинг» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.85, этот рынок на «Рейнджерс» идет за 1.94.

Также предложен широкий выбор ставок на победу любой команды с форой:

• Ф1(0) — за 1.81, Ф2(0) — за 1.93;

• Ф1(-1) — за 2.62, 2(+1) — за 1.44.

Эксперты ожидают результативный поединок: тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.16.

Вероятность овертайма оценена в 4.14, обратный рынок доступен за 1.22.

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«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ матча НХЛ 31 декабря 2023 года

Гости возглавляют Восточную конференцию и общую турнирную таблицу НХЛ. При этом к противостоянию с «молниями» подошли после поражения от «Флориды» (3:4). Также у них всего одна победа в основное время в четырех предыдущих играх. Зато «синерубашечники» входят в топ-10 чемпионата по результативности — отличаются в среднем 3,38 раза за игру, а лидер команды Артемий Панарин занимает пятую строчку в гонке бомбардиров с 47 результативными действиями (20+27).

Лидер «Тампы» — другой россиянин. Никита Кучеров проводит очередной мощный сезон и возглавляет зачет снайперов и бомбардиров НХЛ (набрал 24+34). При этом сама команда выступает далеко не так успешно: занимает лишь десятое место на «Востоке» и пока даже не попадает в зону плей-офф.

При этом в последнее время хозяева демонстрируют неплохие результаты и вполне могут навязать борьбу «синерубашечникам». Как и «Нью-Йорк», «Тампа» в предыдущей встрече уступила «Флориде» (2:3), но до этого выдала три победы подряд, а из прошлых 11 матчей регулярного чемпионата в пользу «молний» закончилось семь.

Кроме поражения «Флориде», у команд есть еще одна общая черта — отличный процент реализации большинства. «Нью-Йорк» с показателем в 30,9% возглавляет рейтинг по игре в неравных составах, «Тампа-Бэй» с 29,6% идет на третьем месте.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

Команды вполне могут закончить год ярко: лидеры клубов Кучеров и Панарин — одни из главных звезд лиги и показывают в этом сезоне отличную результативность, в том числе в последних играх. Также единственная встреча «Тампы» и «Нью-Йорка» в текущей регулярке завершилась взрывными 6:3 в пользу «синерубашечников».

Гости входят в топ-10 НХЛ по результативности (3,38 гола в среднем за матч), а хозяева — одни из худших по игре в обороне (3,42).

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.65.

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