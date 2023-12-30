«Ньюкасл» валится из-за эпидемии травм. Но это не значит, что «Ливерпуль» легко загонит «сорок» в клетку
1 января на «Энфилде» состоится первый поединок АПЛ в 2024 году — «Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в 20-м туре. Главный арбитр Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 1 января 2024 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают хозяев явными фаворитами: поставить на триумф команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 65% вероятности результата. Выигрыш «Ньюкасла» предложили за 6.17 (16%). Ничью — за 5.17 (19%).
В первом круге «Ливерпуль» одолел «сорок» на выезде (2:1). Верите, что на «Энфилде» парни Эдди Хау наберут очки? Хватайте опцию X2 за 2.83.
Виктория мерсисайдцев с форой (-1) идет за 1.70, Ф2(+1) доступна за 2.17.
Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.68, обратный вариант — 2.20.
Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.62, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.31.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:1 в пользу красных. Финиш встречи с таким счетом дали за 8.25.
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«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 января 2024 года
«Сороки» изнывают от травм: в лазарете числятся восемь человек, а Сандро Тонали недоступен из-за дисквалификации. Беда с составом не могла не сказаться на результатах: в семи последних матчах парни Эдди Хау победили всего однажды. Групповой этап Лиги чемпионов закончили на дне таблицы в квартете с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Миланом», а неделю назад вылетели еще и из Кубка Лиги — в 1/4 финала уступили «Челси» по пенальти (2:4). Хотя благодаря меткому выстрелу Каллума Уилсона на 16-й минуте черно-белые вели в счете вплоть до конца основного времени. Но на второй компенсированной ко второму тайму минуте Михаил Мудрик сравнял и перевел разборку к серии 11-метровых.
В двух недавних поединках АПЛ «Ньюкасл» проиграл борющимся за выживание «Лутону» и «Ноттингему» с общим счетом 1:4. Причем если дебютанту премьер-лиги покорились на выезде с минимальным счетом, то «Форест» влетели дома, пропустив трижды уже в 60-й минуте. Всего же у «сорок» четыре поражения в пяти последних турах — в таблице они скатились на девятое место. Отставание от замыкающего топ-4 «Ман Сити» — восемь очков. При этом у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе.
Теперь черно-белым предстоит разборка с лидером чемпионата — «Ливерпулем». В нынешней кампании мерсисайдцы уступили только «Тоттенхэму» (1:2). Та встреча получилась скандальной и запомнилась ошибками судей, которые украли чистый гол красных из-за ошибочно зафиксированного офсайда у Луиса Диаса. После этого Мо Салах и компания выдали 12-матчевую беспроигрышную серию и взобрались на вершину таблицы.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
Мерсисайдцы — в топе АПЛ по ничьим. Красные делили очки с соперниками шесть раз — столько же «мирных» результатов у «Брайтона» и «Кристал Пэлас», а больше нет ни у кого. Кажется, ничья — единственное, на что стоит надеяться «сорокам», ведь в 21 веке они не победили на «Энфилде» ни разу. Но последние неудачи не повод недооценивать парней Эдди Хау — характера им точно не занимать. Поэтому на битву с лидерами таблицы черно-белые выйдут с двукратной мотивацией. Победа «Ливерпуля» точно не будет крупной. Тем более таких у парней Клоппа набралось всего три, причем все — с одинаковым счетом (3:0). А с момента предыдущего разгрома прошло уже полтора месяца.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5