«Ньюкасл» валится из-за эпидемии травм. Но это не значит, что «Ливерпуль» легко загонит «сорок» в клетку

Красные давно не выигрывали в АПЛ с крупным счетом.

1 января на «Энфилде» состоится первый поединок АПЛ в 2024 году — «Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в 20-м туре. Главный арбитр Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 1 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают хозяев явными фаворитами: поставить на триумф команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 65% вероятности результата. Выигрыш «Ньюкасла» предложили за 6.17 (16%). Ничью — за 5.17 (19%).

В первом круге «Ливерпуль» одолел «сорок» на выезде (2:1). Верите, что на «Энфилде» парни Эдди Хау наберут очки? Хватайте опцию X2 за 2.83.

Виктория мерсисайдцев с форой (-1) идет за 1.70, Ф2(+1) доступна за 2.17.

Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.68, обратный вариант — 2.20.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.62, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.31.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:1 в пользу красных. Финиш встречи с таким счетом дали за 8.25.

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«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 января 2024 года

«Сороки» изнывают от травм: в лазарете числятся восемь человек, а Сандро Тонали недоступен из-за дисквалификации. Беда с составом не могла не сказаться на результатах: в семи последних матчах парни Эдди Хау победили всего однажды. Групповой этап Лиги чемпионов закончили на дне таблицы в квартете с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Миланом», а неделю назад вылетели еще и из Кубка Лиги — в 1/4 финала уступили «Челси» по пенальти (2:4). Хотя благодаря меткому выстрелу Каллума Уилсона на 16-й минуте черно-белые вели в счете вплоть до конца основного времени. Но на второй компенсированной ко второму тайму минуте Михаил Мудрик сравнял и перевел разборку к серии 11-метровых.

В двух недавних поединках АПЛ «Ньюкасл» проиграл борющимся за выживание «Лутону» и «Ноттингему» с общим счетом 1:4. Причем если дебютанту премьер-лиги покорились на выезде с минимальным счетом, то «Форест» влетели дома, пропустив трижды уже в 60-й минуте. Всего же у «сорок» четыре поражения в пяти последних турах — в таблице они скатились на девятое место. Отставание от замыкающего топ-4 «Ман Сити» — восемь очков. При этом у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе.

Теперь черно-белым предстоит разборка с лидером чемпионата — «Ливерпулем». В нынешней кампании мерсисайдцы уступили только «Тоттенхэму» (1:2). Та встреча получилась скандальной и запомнилась ошибками судей, которые украли чистый гол красных из-за ошибочно зафиксированного офсайда у Луиса Диаса. После этого Мо Салах и компания выдали 12-матчевую беспроигрышную серию и взобрались на вершину таблицы.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Мерсисайдцы — в топе АПЛ по ничьим. Красные делили очки с соперниками шесть раз — столько же «мирных» результатов у «Брайтона» и «Кристал Пэлас», а больше нет ни у кого. Кажется, ничья — единственное, на что стоит надеяться «сорокам», ведь в 21 веке они не победили на «Энфилде» ни разу. Но последние неудачи не повод недооценивать парней Эдди Хау — характера им точно не занимать. Поэтому на битву с лидерами таблицы черно-белые выйдут с двукратной мотивацией. Победа «Ливерпуля» точно не будет крупной. Тем более таких у парней Клоппа набралось всего три, причем все — с одинаковым счетом (3:0). А с момента предыдущего разгрома прошло уже полтора месяца.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.70.

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