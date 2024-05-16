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Сегодня, 20:15

Легенда «Интера» поведет «Спартак» за трофеями. Деян Станкович — новый тренер красно-белых

Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Деян Станкович.
Фото Global Look Press
Деян Станкович.
Фото Global Look Press
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Малышев и Амарал сделали ставку на сербского специалиста. Могло быть хуже.

В нынешнем сезоне я практически не хвалил «Спартак», красно-белые давали для этого совсем мало поводов. К очередному увольнению провалившегося тренера добавилась глупая потеря легенды клуба, который практически добровольно решил сесть в тюрьму за торговлю наркотиками, и неудачные трансферы, не позволившие команде прогрессировать. Вот, пожалуй, краткие итоги текущего сезона «Спартака».

Деян Станкович. «Спартак» назвал нового главного тренера. Онлайн о назначении Станковича

Признаюсь честно, думал, что клуб сделает выбор в пользу очередного модного молодого тренера-европейца, и был приятно удивлен, что руководство назначило тренером легенду сербского футбола Деяна Станковича. Как ни крути, экс-югославы нам ближе и совершенно точно понимают нас лучше, нежели западноевропейские модники. Пример Абаскаля и Слишковича в этом плане самый красноречивый.

Также «Спартак» приятно удивил тем фактом, что в ситуации с назначением нового тренера клуб впервые за два десятка лет не выглядел как старый дуршлаг. Информацию смогли сохранить внутри и избежать утечки, в сегодняшних реалиях сделать это очень сложно. Впервые за долгие годы появилась надежда, что ситуация со сливами новостей из клуба наконец-то изменится.

Деян Станкович.
Фото Global Look Press

Означает ли приход Станковича, что «Спартак» сосредоточится исключительно на балканском рынке и меньше будет смотреть по сторонам? Не думаю. Амарал знает всю Европу и, наверное, может найти там хороших игроков, главное, чтобы не получилось, как с Угальде. У костариканца остается все меньше шансов доказать, что он стоит тех денег, которые на него потратили.

Что ждет «Спартак» при Станковиче? От серба это зависит в меньшей степени. Результаты команды будут определяться той трансферной кампанией, которую проведут Амарал и Малышев. Если красно-белые смогут взять двух-трех квалифицированных игроков, клуб может вмешаться в борьбу за трофеи. Чемпионат России сегодня — турнир с достаточно низким уровнем сопротивления. Его вполне возможно выиграть с наскока.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Деян Станкович
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«Спартак» возглавит легендарный Станкович. Что о нем известно?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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