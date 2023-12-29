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«Айлендерс» не скрасят результативность матча с «Вашингтоном». Овечкин и партнеры забивают с огромным трудом

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Александр совершил всего шесть результативных бросков в этом сезоне.

«Нью-Йорк Айлендерс» завершит 2023 год домашним матчем против «Вашингтон Кэпиталз». Игра регулярного чемпионата НХЛ пройдет 30 декабря на льду «Ю-Би-Эс-Арены» и начнется в 03.30 по московскому времени. В России легально североамериканскую лигу не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 30 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «Айлендерс» в основное время предложен за 1.93, вероятность исхода — примерно 50%. Выигрыш столичной команды доступен за 3.26 (28%), «мирный» результат предложен с котировкой 4.15 (22%).

Триумф команды из Нью-Йорка с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.56, этот рынок на «Вашингтон» можно взять за 2.41.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.52, Ф2(0) — за 2.39;

• Ф1(-1) — за 2.16, Ф2(+1) — за 1.65.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.77, ТМ 5.5 — за 1.98.

Вероятность овертайма аналитики оценили в 4.23, его отсутствие — за 1.23.

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«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 30 декабря 2023 года

Команды располагаются неподалеку друг от друга в турнирной таблице Восточной конференции: хозяева идут четвертыми, гости — восьмыми. При этом их разделяет всего два очка, такой гандикап может исчезнуть по итогам очного матча. К тому же оба коллектива находятся не в лучшей форме и вполне могут допустить осечку в предстоящем поединке.

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«Нью-Йорк» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах, а прямо перед поединком с «Вашингтоном» влетел «Питтсбургу» (0:7) на домашнем льду. Команда из столицы США подошла к противостоянию с «айлс» после двух поражений, причем в прошлой игре регулярного чемпионата крупно уступила другому нью-йоркскому клубу — «Рейнджерс» (1:5). Вдобавок «Кэпиталз» не побеждали в основное время уже на протяжении семи встреч.

Оппоненты не лучшим образом показывают себя в атаке: хозяева отличаются 3,03 раза за игру (20-й показатель в НХЛ), гости — 2,34, меньше них в лиге забивает только «Сан-Хосе» (2,11). С трудом голы даются и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Россиянин за 32 матча выжал лишь шесть заброшенных шайб и лишь совсем недавно оборвал 14-матчевую серию без результативных бросков.

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Прогноз и ставка на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» 30 декабря 2023 года

Команды испытывают проблемы перед чужими воротами, причем «Вашингтон» вообще забивает практически меньше всех в НХЛ — только «Сан-Хосе» отличается реже. Личное противостояние клубов тоже не отличается высокой результативностью: в четырех из пяти последних очных матчей оппоненты забрасывали на двоих не больше пяти шайб. Вдобавок «кэпс» достойно действуют в обороне, что усложнит задачу «Айлендерс». В среднем за три периода «Кэпиталс» пропускают всего 2.75 раза — это восьмой показатель в чемпионате.

Рекомендуемая ставка: ТМ 6 за 1.65.

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Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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