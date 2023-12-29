«Айлендерс» не скрасят результативность матча с «Вашингтоном». Овечкин и партнеры забивают с огромным трудом
«Нью-Йорк Айлендерс» завершит 2023 год домашним матчем против «Вашингтон Кэпиталз». Игра регулярного чемпионата НХЛ пройдет 30 декабря на льду «Ю-Би-Эс-Арены» и начнется в 03.30 по московскому времени. В России легально североамериканскую лигу не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 30 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «Айлендерс» в основное время предложен за 1.93, вероятность исхода — примерно 50%. Выигрыш столичной команды доступен за 3.26 (28%), «мирный» результат предложен с котировкой 4.15 (22%).
Триумф команды из Нью-Йорка с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.56, этот рынок на «Вашингтон» можно взять за 2.41.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.52, Ф2(0) — за 2.39;
• Ф1(-1) — за 2.16, Ф2(+1) — за 1.65.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.77, ТМ 5.5 — за 1.98.
Вероятность овертайма аналитики оценили в 4.23, его отсутствие — за 1.23.
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«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 30 декабря 2023 года
Команды располагаются неподалеку друг от друга в турнирной таблице Восточной конференции: хозяева идут четвертыми, гости — восьмыми. При этом их разделяет всего два очка, такой гандикап может исчезнуть по итогам очного матча. К тому же оба коллектива находятся не в лучшей форме и вполне могут допустить осечку в предстоящем поединке.
«Нью-Йорк» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах, а прямо перед поединком с «Вашингтоном» влетел «Питтсбургу» (0:7) на домашнем льду. Команда из столицы США подошла к противостоянию с «айлс» после двух поражений, причем в прошлой игре регулярного чемпионата крупно уступила другому нью-йоркскому клубу — «Рейнджерс» (1:5). Вдобавок «Кэпиталз» не побеждали в основное время уже на протяжении семи встреч.
Оппоненты не лучшим образом показывают себя в атаке: хозяева отличаются 3,03 раза за игру (20-й показатель в НХЛ), гости — 2,34, меньше них в лиге забивает только «Сан-Хосе» (2,11). С трудом голы даются и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Россиянин за 32 матча выжал лишь шесть заброшенных шайб и лишь совсем недавно оборвал 14-матчевую серию без результативных бросков.
Прогноз и ставка на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» 30 декабря 2023 года
Команды испытывают проблемы перед чужими воротами, причем «Вашингтон» вообще забивает практически меньше всех в НХЛ — только «Сан-Хосе» отличается реже. Личное противостояние клубов тоже не отличается высокой результативностью: в четырех из пяти последних очных матчей оппоненты забрасывали на двоих не больше пяти шайб. Вдобавок «кэпс» достойно действуют в обороне, что усложнит задачу «Айлендерс». В среднем за три периода «Кэпиталс» пропускают всего 2.75 раза — это восьмой показатель в чемпионате.
Рекомендуемая ставка: ТМ 6 за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5