«Айлендерс» не скрасят результативность матча с «Вашингтоном». Овечкин и партнеры забивают с огромным трудом

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 30 декабря 2023 года

Александр совершил всего шесть результативных бросков в этом сезоне.

«Нью-Йорк Айлендерс» завершит 2023 год домашним матчем против «Вашингтон Кэпиталз». Игра регулярного чемпионата НХЛ пройдет 30 декабря на льду «Ю-Би-Эс-Арены» и начнется в 03.30 по московскому времени. В России легально североамериканскую лигу не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 30 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «Айлендерс» в основное время предложен за 1.93, вероятность исхода — примерно 50%. Выигрыш столичной команды доступен за 3.26 (28%), «мирный» результат предложен с котировкой 4.15 (22%).

Триумф команды из Нью-Йорка с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.56, этот рынок на «Вашингтон» можно взять за 2.41.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.52, Ф2(0) — за 2.39;

• Ф1(-1) — за 2.16, Ф2(+1) — за 1.65.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.77, ТМ 5.5 — за 1.98.

Вероятность овертайма аналитики оценили в 4.23, его отсутствие — за 1.23.

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«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 30 декабря 2023 года

Команды располагаются неподалеку друг от друга в турнирной таблице Восточной конференции: хозяева идут четвертыми, гости — восьмыми. При этом их разделяет всего два очка, такой гандикап может исчезнуть по итогам очного матча. К тому же оба коллектива находятся не в лучшей форме и вполне могут допустить осечку в предстоящем поединке.

«Нью-Йорк» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах, а прямо перед поединком с «Вашингтоном» влетел «Питтсбургу» (0:7) на домашнем льду. Команда из столицы США подошла к противостоянию с «айлс» после двух поражений, причем в прошлой игре регулярного чемпионата крупно уступила другому нью-йоркскому клубу — «Рейнджерс» (1:5). Вдобавок «Кэпиталз» не побеждали в основное время уже на протяжении семи встреч.

Оппоненты не лучшим образом показывают себя в атаке: хозяева отличаются 3,03 раза за игру (20-й показатель в НХЛ), гости — 2,34, меньше них в лиге забивает только «Сан-Хосе» (2,11). С трудом голы даются и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Россиянин за 32 матча выжал лишь шесть заброшенных шайб и лишь совсем недавно оборвал 14-матчевую серию без результативных бросков.

Прогноз и ставка на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» 30 декабря 2023 года

Команды испытывают проблемы перед чужими воротами, причем «Вашингтон» вообще забивает практически меньше всех в НХЛ — только «Сан-Хосе» отличается реже. Личное противостояние клубов тоже не отличается высокой результативностью: в четырех из пяти последних очных матчей оппоненты забрасывали на двоих не больше пяти шайб. Вдобавок «кэпс» достойно действуют в обороне, что усложнит задачу «Айлендерс». В среднем за три периода «Кэпиталс» пропускают всего 2.75 раза — это восьмой показатель в чемпионате.

Рекомендуемая ставка: ТМ 6 за 1.65.

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