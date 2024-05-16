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Сегодня, 19:40

Мостовой поддержал назначение Станковича в «Спартак»: «Если меня еще позовут — будет совсем здорово!»

Мостовой поддержал назначение Станковича в «Спартак»
Зарина Халимхонова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/25.

«Обрадовался тому, что выбрали футбольного человека, который и в прошлом прекрасный футболист. Ясно, что это не гарантирует результат, потому что играют футболисты. Уже хорошо, что «Спартак» начал думать по-футбольному. Красно-белые всегда должны быть на верхних позициях нашего чемпионата. Не стал бы его сравнивать со Слишковичем. Владимира полтора месяца назад никто не знал. Да, он мололец. Из семи игр проиграл одну. Если он останется в штабе, будет нормально. А вот если меня еще позовут, будет вообще здорово!», — сказал Мостовой «СЭ».

45-летний Станкович тренирует венгерский «Ференцварош» с сентября прошлого года. Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Сербский клуб под его руководством выигрывал чемпионат страны.

«Спартак» в середине апреля уволил Гильермо Абаскаля. С того момента исполняющий обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
Деян Станкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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