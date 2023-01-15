Даже «Ювентус» вынул от команды Спаллетти пять мячей.

17 января в матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Наполи» и «Кремонезе». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на онлайн-платформе Okko Спорт.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе» 17 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в гостей. Поставить на них можно за 12.0, это примерно 8% вероятности. Ничья доступна за 6.50 (12%), победа «Наполи» в основное время идет за 1.25 (80%).

В этом сезоне «Кремонезе» семь раз сыграл вничью и дважды победил (оба раза в Кубке Италии). Если считаете, что команда Альвини не уступит на выезде лидеру серии А, оформите ставку за 4.20.

В матче есть линия на проход в четвертьфинал: успех «Наполи» оценен в 1.11, их соперников — в 7.30.

Улучшить котировку на победу неаполитанцев или добавить шансов «Кремонезе» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.67, Ф2(+1.5) — за 2.28.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча идет за 1.49, ТБ 3.5 — за 2.25.

В обеих встречах «Кремонезе» в рамках Кубка Италии прошла ставка «обе забьют». Взять обмен голами в матче с «Наполи» можно за 2.03.

В последних четырех встречах серо-красные не забивали голов. Поставить на то, что и «Наполи» не пострадает, можно за 1.92.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу неаполитанцев за 6.30.

«Наполи» — «Кремонезе»: прогноз и анализ матча Кубка Италии 17 января 2023 года

«Наполи» в великолепной форме: подопечные Спаллетти лишь недавно проиграли первый матч в серии А (4 января уступили «Интеру» — 0:1), но после этого разошлись. Сначала «адзурри» разбомбили «Сампдорию» (по моментам, пусть и победили скромно — 2:0), а потом устроили концерт в домашнем матче с «Ювентусом».

«Старая синьора» не пропускала в лиге с октября, выиграла всухую восемь встреч подряд — но для «Наполи» это ничего не значило. Кварацхелия с компанией уничтожили Войцеха Щенсны, забив пять мячей. Гости ответили лишь один раз. Теперь у «Наполи» 44 мяча в чемпионате (2.5 гола за игру), с такой результативностью за оборону следующего соперника просто страшно.

«Кремонезе» — уникальная команда в Европе. Матч с «Наполи» пройдет в рамках 1/8 Кубка Италии — чтобы дойти до этой стадии, серо-красным пришлось победить два клуба. В первом раунде одолели «Тернану» из серии В (3:2), во втором — победили «Модену» из того же дивизиона со счетом 4:2. А уникальность «Кремонезе» в том, что это единственные победы клуба в этом сезоне.

Подопечные Массимилиано Альвини — одна из двух команд в Европе с нулем викторий в чемпионате. Ожидаемо, что футболисты из Кремоны занимают последнюю строчку в серии А, являясь одной из самых пропускающих (29) и нерезультативных (13) команд турнира. Учитывая, что даже средние клубы второго дивизиона забивали «Кремонезе» минимум дважды, от лидера серии А «Наполи» можно ждать еще больше мячей. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 1.94.

Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе»

У «Кремонезе» практически нет шансов на успех: эта команда победила лишь дважды в текущем сезоне, оба раза соперники были из серии В. И даже учитывая, что «Тернана» и «Модена» — середняки второго дивизиона, «Кремонезе» умудрился в каждой встрече пропустить дважды. «Наполи» — лидер серии А, забивает больше всех в лиге и наверняка на кураже после победы над «Ювентусом» разнесет серо-красных в щепки.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.69.