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«Наполи» — «Кремонезе»: Хвича и Осимхен разорвут аутсайдера на куски

Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе» 17 января 2023 года
Артем Белинин
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Осимхен и Хвича.
Фото Global Look Press
Даже «Ювентус» вынул от команды Спаллетти пять мячей.

17 января в матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Наполи» и «Кремонезе». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на онлайн-платформе Okko Спорт.

Италия. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Кремонезе

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе» 17 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в гостей. Поставить на них можно за 12.0, это примерно 8% вероятности. Ничья доступна за 6.50 (12%), победа «Наполи» в основное время идет за 1.25 (80%).

В этом сезоне «Кремонезе» семь раз сыграл вничью и дважды победил (оба раза в Кубке Италии). Если считаете, что команда Альвини не уступит на выезде лидеру серии А, оформите ставку за 4.20.

В матче есть линия на проход в четвертьфинал: успех «Наполи» оценен в 1.11, их соперников — в 7.30.

Улучшить котировку на победу неаполитанцев или добавить шансов «Кремонезе» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.67, Ф2(+1.5) — за 2.28.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча идет за 1.49, ТБ 3.5 — за 2.25.

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В обеих встречах «Кремонезе» в рамках Кубка Италии прошла ставка «обе забьют». Взять обмен голами в матче с «Наполи» можно за 2.03.

В последних четырех встречах серо-красные не забивали голов. Поставить на то, что и «Наполи» не пострадает, можно за 1.92.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу неаполитанцев за 6.30.

«Наполи» — «Кремонезе»: прогноз и анализ матча Кубка Италии 17 января 2023 года

«Наполи» в великолепной форме: подопечные Спаллетти лишь недавно проиграли первый матч в серии А (4 января уступили «Интеру» — 0:1), но после этого разошлись. Сначала «адзурри» разбомбили «Сампдорию» (по моментам, пусть и победили скромно — 2:0), а потом устроили концерт в домашнем матче с «Ювентусом».

«Старая синьора» не пропускала в лиге с октября, выиграла всухую восемь встреч подряд — но для «Наполи» это ничего не значило. Кварацхелия с компанией уничтожили Войцеха Щенсны, забив пять мячей. Гости ответили лишь один раз. Теперь у «Наполи» 44 мяча в чемпионате (2.5 гола за игру), с такой результативностью за оборону следующего соперника просто страшно.

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«Кремонезе» — уникальная команда в Европе. Матч с «Наполи» пройдет в рамках 1/8 Кубка Италии — чтобы дойти до этой стадии, серо-красным пришлось победить два клуба. В первом раунде одолели «Тернану» из серии В (3:2), во втором — победили «Модену» из того же дивизиона со счетом 4:2. А уникальность «Кремонезе» в том, что это единственные победы клуба в этом сезоне.

Подопечные Массимилиано Альвини — одна из двух команд в Европе с нулем викторий в чемпионате. Ожидаемо, что футболисты из Кремоны занимают последнюю строчку в серии А, являясь одной из самых пропускающих (29) и нерезультативных (13) команд турнира. Учитывая, что даже средние клубы второго дивизиона забивали «Кремонезе» минимум дважды, от лидера серии А «Наполи» можно ждать еще больше мячей. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе»

У «Кремонезе» практически нет шансов на успех: эта команда победила лишь дважды в текущем сезоне, оба раза соперники были из серии В. И даже учитывая, что «Тернана» и «Модена» — середняки второго дивизиона, «Кремонезе» умудрился в каждой встрече пропустить дважды. «Наполи» — лидер серии А, забивает больше всех в лиге и наверняка на кураже после победы над «Ювентусом» разнесет серо-красных в щепки.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.69.

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ФК Кремонезе
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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