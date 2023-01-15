«Наполи» — «Кремонезе»: Хвича и Осимхен разорвут аутсайдера на куски
17 января в матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Наполи» и «Кремонезе». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на онлайн-платформе Okko Спорт.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе» 17 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в гостей. Поставить на них можно за 12.0, это примерно 8% вероятности. Ничья доступна за 6.50 (12%), победа «Наполи» в основное время идет за 1.25 (80%).
В этом сезоне «Кремонезе» семь раз сыграл вничью и дважды победил (оба раза в Кубке Италии). Если считаете, что команда Альвини не уступит на выезде лидеру серии А, оформите ставку за 4.20.
В матче есть линия на проход в четвертьфинал: успех «Наполи» оценен в 1.11, их соперников — в 7.30.
Улучшить котировку на победу неаполитанцев или добавить шансов «Кремонезе» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.67, Ф2(+1.5) — за 2.28.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча идет за 1.49, ТБ 3.5 — за 2.25.
В обеих встречах «Кремонезе» в рамках Кубка Италии прошла ставка «обе забьют». Взять обмен голами в матче с «Наполи» можно за 2.03.
В последних четырех встречах серо-красные не забивали голов. Поставить на то, что и «Наполи» не пострадает, можно за 1.92.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу неаполитанцев за 6.30.
«Наполи» — «Кремонезе»: прогноз и анализ матча Кубка Италии 17 января 2023 года
«Наполи» в великолепной форме: подопечные Спаллетти лишь недавно проиграли первый матч в серии А (4 января уступили «Интеру» — 0:1), но после этого разошлись. Сначала «адзурри» разбомбили «Сампдорию» (по моментам, пусть и победили скромно — 2:0), а потом устроили концерт в домашнем матче с «Ювентусом».
«Старая синьора» не пропускала в лиге с октября, выиграла всухую восемь встреч подряд — но для «Наполи» это ничего не значило. Кварацхелия с компанией уничтожили Войцеха Щенсны, забив пять мячей. Гости ответили лишь один раз. Теперь у «Наполи» 44 мяча в чемпионате (2.5 гола за игру), с такой результативностью за оборону следующего соперника просто страшно.
«Кремонезе» — уникальная команда в Европе. Матч с «Наполи» пройдет в рамках 1/8 Кубка Италии — чтобы дойти до этой стадии, серо-красным пришлось победить два клуба. В первом раунде одолели «Тернану» из серии В (3:2), во втором — победили «Модену» из того же дивизиона со счетом 4:2. А уникальность «Кремонезе» в том, что это единственные победы клуба в этом сезоне.
Подопечные Массимилиано Альвини — одна из двух команд в Европе с нулем викторий в чемпионате. Ожидаемо, что футболисты из Кремоны занимают последнюю строчку в серии А, являясь одной из самых пропускающих (29) и нерезультативных (13) команд турнира. Учитывая, что даже средние клубы второго дивизиона забивали «Кремонезе» минимум дважды, от лидера серии А «Наполи» можно ждать еще больше мячей. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 1.94.
Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе»
У «Кремонезе» практически нет шансов на успех: эта команда победила лишь дважды в текущем сезоне, оба раза соперники были из серии В. И даже учитывая, что «Тернана» и «Модена» — середняки второго дивизиона, «Кремонезе» умудрился в каждой встрече пропустить дважды. «Наполи» — лидер серии А, забивает больше всех в лиге и наверняка на кураже после победы над «Ювентусом» разнесет серо-красных в щепки.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2