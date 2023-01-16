Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Гол Бензема на 93-й минуте Эль-Класико принес игроку букмекера 1 млн рублей

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
«Реал» и «Барселона» выдали яркий матч.

«Барселона» и «Реал» показали очень зрелищный футбол в финале Суперкубка Испании — несмотря на важность и статус матча, зрители увидели сразу четыре забитых мяча. Каталонцы победили со счетом 3:1 и в 14-й раз забрали трофей. А еще помогли клиенту букмекерской компании БЕТСИТИ стать миллионером: на 32-й минуте он поставил 200 000 рублей на ТБ 3 гола с коэффициентом 5.10. В результате его выигрыш составил 1 020 000 рублей.

Осимхен и&nbsp;Хвича. «Наполи» — «Кремонезе»: Хвича и Осимхен разорвут аутсайдера на куски

«Реал» боролся до конца и не позволил случиться возврату

Сразу после второго полуфинала с участием «Барселоны» аналитики решили, что у финалистов будут близкие шансы на успех. Однако уже в день игры превосходство каталонцев по котировкам было достаточно внушительным. Так же получилось и по игре — команда Хави полностью переиграла соперника.

Юрген Клопп. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: Клоппу с Салахом пора выбираться из кризиса

В первые полчаса соперники присматривались друг к другу, а на 33-й произошел взрыв на ровном месте. Мадридцы неудачно вышли в атаку и потеряли мяч неподалеку от собственной штрафной, в результате чего Левандовски отпасовал на Гави, и тот прошил Куртуа. Не успели номинальные хозяева прийти в себя и создать что-то стоящее в ответ, как мяч влетел в их ворота во второй раз — на этот раз Гави прострелил на Левандовски, и поляк поразил цель.

Во втором тайме у каталонцев было несколько возможностей увеличить счет, но Куртуа раз за разом оставлял «Реал» в игре. Однако на 69-й у него не было шансов справиться с ударом Педри — полузащитник нанес его с трех метров в пустой угол. В тот момент автор ставки наверняка был очень рад — Педри своим голом как минимум вернул сумму владельцу.

Криштиану Роналду. Побьет рекорд результативности или провалится? Что покажет Роналду в «Аль-Насре»

Приумножить 200 000 рублей в пять раз клиенту позволил поздний гол Карима Бензема. Казалось, «Реал» должен был уже смириться с поражением, но «бланкос» продолжили атаковать и были вознаграждены на 93-й минуте — французский нападающий со второй попытки вонзил мяч в сетку тер Штегена и немного подсластил неудачу мадридцев. И сделал как минимум одного человека сильно богаче.

Карим Бензема
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Бетина Попова: «Запрещать шоу в минус 20 не нужно, но стоит рассмотреть переносы»
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — СКА: Окулов и Хайруллин наконец подарят зрителям яркое зрелище
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости