Гол Бензема на 93-й минуте Эль-Класико принес игроку букмекера 1 млн рублей
«Барселона» и «Реал» показали очень зрелищный футбол в финале Суперкубка Испании — несмотря на важность и статус матча, зрители увидели сразу четыре забитых мяча. Каталонцы победили со счетом 3:1 и в 14-й раз забрали трофей. А еще помогли клиенту букмекерской компании БЕТСИТИ стать миллионером: на 32-й минуте он поставил 200 000 рублей на ТБ 3 гола с коэффициентом 5.10. В результате его выигрыш составил 1 020 000 рублей.
«Реал» боролся до конца и не позволил случиться возврату
Сразу после второго полуфинала с участием «Барселоны» аналитики решили, что у финалистов будут близкие шансы на успех. Однако уже в день игры превосходство каталонцев по котировкам было достаточно внушительным. Так же получилось и по игре — команда Хави полностью переиграла соперника.
В первые полчаса соперники присматривались друг к другу, а на 33-й произошел взрыв на ровном месте. Мадридцы неудачно вышли в атаку и потеряли мяч неподалеку от собственной штрафной, в результате чего Левандовски отпасовал на Гави, и тот прошил Куртуа. Не успели номинальные хозяева прийти в себя и создать что-то стоящее в ответ, как мяч влетел в их ворота во второй раз — на этот раз Гави прострелил на Левандовски, и поляк поразил цель.
Во втором тайме у каталонцев было несколько возможностей увеличить счет, но Куртуа раз за разом оставлял «Реал» в игре. Однако на 69-й у него не было шансов справиться с ударом Педри — полузащитник нанес его с трех метров в пустой угол. В тот момент автор ставки наверняка был очень рад — Педри своим голом как минимум вернул сумму владельцу.
Приумножить 200 000 рублей в пять раз клиенту позволил поздний гол Карима Бензема. Казалось, «Реал» должен был уже смириться с поражением, но «бланкос» продолжили атаковать и были вознаграждены на 93-й минуте — французский нападающий со второй попытки вонзил мяч в сетку тер Штегена и немного подсластил неудачу мадридцев. И сделал как минимум одного человека сильно богаче.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2