«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: Клоппу с Салахом пора выбираться из кризиса
«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» 7 января сыграли вничью (2:2) в рамках третьего раунда Кубка Англии, поэтому 17 января их ждет переигровка. Она начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Молинью», прямая трансляция для России недоступна.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 17 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 1.95, это примерно 51% вероятности. Ничью оценили в 3.60 (27%), успех хозяев — в 3.90 (22%).
В первом матче «Вулвз» не уступили «Ливерпулю» на «Энфилде». Если считаете, что они повторят успех дома, оформите ставку за 1.85.
Кто пройдет в следующую стадию? Красных можно взять за 1.50, их соперников — за 2.60.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.85, Ф2(0) — за 1.43.
В первой игре команды сыграли со счетом 2:2. Эксперты не сомневаются, что «верх» по голам пройдет и во второй встрече: поставить на ТБ 2.5 можно за 1.67.
Вариант «обе забьют» предложен за 1.63, противоположный — за 2.20.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Кубка Англии 17 января 2023 года
«Вулверхэмптон» сотворил сенсацию в первом матче третьего раунда Кубка Англии. Самая нерезультативная команда АПЛ вдруг сыграла вничью с «Ливерпулем» на «Энфилде». Более того, «волки» перестреляли красных по ударам в створ (5:3). Гости отличились дважды — забили первыми, а потом сравняли счет на 66-й минуте. Ситуация нечастая — в этом сезоне во всех турнирах «Вулверхэмптон» лишь три раза оформлял два мяча.
У «Ливерпуля» начало января получилось ужасным — красные не выиграли ни одной встречи: сыграли вничью с «Вулверхэмптоном», а еще проиграли «Брентфорду» (1:3) и «Брайтону» (0:3). Дела идут плохо: команда Клоппа в этом сезоне не поборется за победу в АПЛ, имеет невысокие шансы в Лиге чемпионов (хотя по котировкам идет четвертым фаворитом за 10.0) и уже вылетела из Кубка лиги.
По итогам поражения от «Брайтона» Клопп лютовал: «Плохо. Очень плохо. Не припоминаю матча хуже этого. Соперник играл лучше и полностью заслужил победу. Он был действительно хорош. Я не могу стоять тут и притворяться. Конечно, это должно вызывать у нас серьезное беспокойство».
Неизвестно, насколько такая реакция главного тренера повлияет на игру команды, но пока ситуация и правда не очень: в этом году «Ливерпуль» только раз в трех встречах забил больше одного мяча. Если считаете, что команда попала в серьезный кризис и матч на «Молинью» не сулит красным ничего хорошего, поставьте на ИТМ2 (1.5) за 2.00.
Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» действительно плох, «Брайтон» в последнем матче просто разбомбил их ворота (16 ударов, девять в створ). Красные ответили всего двумя ударами в площадь ворот. Клопп сказал, что не помнит игры хуже этой, а тем временем серия без побед у мерсисайдцев составляет уже три встречи.
Правда, «Вулверхэмптон» вообще не похож на «Брайтон». «Чайки» подпирают топ-6, это одна из самых результативных команд АПЛ. «Вулвз» же оформили всего 12 голов в 19 турах чемпионата, от зоны вылета их отделяют два очка. К тому же слова Клоппа после матча с «Брайтоном» намекают, что переигровка в Кубке Англии станет для команды матчем жизни. «Ливерпулю», который до этого разбил «волков» в семи встречах подряд, пора встрепенуться.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2