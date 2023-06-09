«Краснодар» — ЦСКА: Карен Адамян считает, что команды подарят удовольствие и голы в финале FONBET Кубка России
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян сделал прогноз на суперфинал FONBET Кубка России. «Краснодар» и ЦСКА встретятся 11 июня в 17.00 мск в «Лужниках».
В какой форме «Краснодар»
В РПЛ «Краснодар» финишировал на шестом месте, причем ни разу не проиграл в шести заключительных турах: ничьи с «Уралом» (1:1), «Зенитом» (2:2), ЦСКА (0:0) и «Ахматом» (2:2), победы над «Крыльями Советов» (2:1) и «Ростовом» (3:0). В FONBET Кубке России подопечные Владимира Ивича прошли «Акрон» (0:0, 4:2 по пенальти) и «Урал» (2:1) в финале Пути регионов. При сербском тренере «быки» не проиграли в 17 из 20 матчей во всех турнирах.
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Защитник Кайо Пантелеау и Егор Сорокин, хавбеки Кади Боржес и Никита Кривцов травмированы и не сыграют в финале против ЦСКА.
В какой форме ЦСКА
При Владимире Федотове ЦСКА совершил прорыв в этом сезоне. Армейцы выиграли 12 матчей во второй части сезона, финишировали на втором месте в РПЛ и добрались до финала FONBET Кубка России. В плей-офф Пути РПЛ ЦСКА прошел «Краснодар» (3:0, 0:1), «Крылья Советов» (2:2, 1:0) и «Урал» (1:1, 2:1).
В лазарете ЦСКА находится хавбек Никита Ермаков. Все остальные игроки смогут сыграть против «Краснодара». Для защитника Георгия Щенникова финал станет последним матчем в составе столичного клуба.
«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч
Краснодарский и московский клубы обменялись победами в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:3, 1:0). В чемпионате южане не смогли одолеть ЦСКА (1:4, 0:0).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Краснодар» — ЦСКА 11 июня
«Каждый мечтает завоевать трофей на финише сезона. В суперфинале FONBET Кубка России «Краснодар» и ЦСКА доставят нам настоящее футбольное удовольствие и сделают все, чтобы завоевать титул. Сафонов и Акинфеев — блестящие вратари, но оба пропустят хотя бы по разу», — считает Адамян.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9