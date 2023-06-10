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Сегодня, 13:15

Клиенты PARI уверены в легкой победе «Сити» в финале ЛЧ. Но у Андрея Тихонова другое мнение

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Илкай Гюндоган.
Фото Getty Images

10 июня английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер» выявят победителя Лиги чемпионов сезона-2022/23. Финал турнира состоится в Стамбуле и начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила, как распределяются ставки клиентов на главный матч европейского клубного сезона.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

«Манчестер Сити» подходит к решающему матчу в статусе явного фаворита. Сделать ставку на итоговый триумф «горожан» можно по коэффициенту 1.25, что соответствует примерно 78% вероятности. Шансы «Интера» забрать трофей котируются за 4.40 (около 22%).

Триумф англичан в основное время идет за 1.50 (приблизительно 65% вероятности). Котировки на ничью по итогам 90 минут составляют 4.40 (22%). На победу «Интера» установлен коэффициент 7.30 (13%).

Клиенты PARI уверенно ставят на победу английского клуба — около 84% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «горожан». На «Интер» и ничейный исход сделано 11% и 5% соответственно. Если говорить о распределении ставок на победителя с учетом всех возможных сценариев игры, то здесь расклад аналогичен: на «Манчестер Сити» сделано 84% против 16% на клуб из Италии.

 
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Самая крупная ставка на игру, принятая в PARI, составляет 595 000 рублей. Игрок из Москвы решил сыграть сразу на двух финалах — в НБА и Лиге чемпионов. В футболе он взял победу «Манчестер Сити» с учетом дополнительного времени и пенальти, а в баскетболе — триумф «Денвера» за 1.60. Суммарный коэффициент экспресса составил 2.00. Если ставка сыграет, беттор получит выплату в размере 1 190 000 рублей.

Прогноз легенды российского футбола и амбассадора PARI Андрея Тихонова

«Если «Манчестер Сити» в финале все ждали, то «Интер», пожалуй, разорвал несколько шаблонов. Миланцы героически пробивали себе путь и оказались здесь совершенно заслуженно.

«Сити», конечно, выглядит абсолютным фаворитом. Это объективно сильнейшая на данный момент команда в мире. Но «Интеру» не привыкать к такому раскладу в этом сезоне. И команда Индзаги сейчас находится, пожалуй, в лучшей своей форме.

 
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Оба клуба выиграли Кубки своих стран, но миланцы сделали это намного раньше, 24 мая. «Сити» — 3 июня. Зато у итальянцев есть довольно ощутимые потери в составе в отличие от англичан. И все же мне кажется, что интрига тут жива и борьба будет серьезной. У итальянцев богатый выбор атакующих игроков, лучший в этой ЛЧ вратарь и быстрые фланги. Удивить они могут. Тем более матч пройдет в Стамбуле, а на этом стадионе чудеса мы уже видели в 2005-м».

 
Футбол
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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«Краснодар» — ЦСКА: Чалов разнесет ослабленную оборону «быков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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