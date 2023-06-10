Клиенты PARI уверены в легкой победе «Сити» в финале ЛЧ. Но у Андрея Тихонова другое мнение

10 июня английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер» выявят победителя Лиги чемпионов сезона-2022/23. Финал турнира состоится в Стамбуле и начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила, как распределяются ставки клиентов на главный матч европейского клубного сезона.

«Манчестер Сити» подходит к решающему матчу в статусе явного фаворита. Сделать ставку на итоговый триумф «горожан» можно по коэффициенту 1.25, что соответствует примерно 78% вероятности. Шансы «Интера» забрать трофей котируются за 4.40 (около 22%).

Триумф англичан в основное время идет за 1.50 (приблизительно 65% вероятности). Котировки на ничью по итогам 90 минут составляют 4.40 (22%). На победу «Интера» установлен коэффициент 7.30 (13%).

Клиенты PARI уверенно ставят на победу английского клуба — около 84% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «горожан». На «Интер» и ничейный исход сделано 11% и 5% соответственно. Если говорить о распределении ставок на победителя с учетом всех возможных сценариев игры, то здесь расклад аналогичен: на «Манчестер Сити» сделано 84% против 16% на клуб из Италии.

Самая крупная ставка на игру, принятая в PARI, составляет 595 000 рублей. Игрок из Москвы решил сыграть сразу на двух финалах — в НБА и Лиге чемпионов. В футболе он взял победу «Манчестер Сити» с учетом дополнительного времени и пенальти, а в баскетболе — триумф «Денвера» за 1.60. Суммарный коэффициент экспресса составил 2.00. Если ставка сыграет, беттор получит выплату в размере 1 190 000 рублей.

Прогноз легенды российского футбола и амбассадора PARI Андрея Тихонова

«Если «Манчестер Сити» в финале все ждали, то «Интер», пожалуй, разорвал несколько шаблонов. Миланцы героически пробивали себе путь и оказались здесь совершенно заслуженно.

«Сити», конечно, выглядит абсолютным фаворитом. Это объективно сильнейшая на данный момент команда в мире. Но «Интеру» не привыкать к такому раскладу в этом сезоне. И команда Индзаги сейчас находится, пожалуй, в лучшей своей форме.

Оба клуба выиграли Кубки своих стран, но миланцы сделали это намного раньше, 24 мая. «Сити» — 3 июня. Зато у итальянцев есть довольно ощутимые потери в составе в отличие от англичан. И все же мне кажется, что интрига тут жива и борьба будет серьезной. У итальянцев богатый выбор атакующих игроков, лучший в этой ЛЧ вратарь и быстрые фланги. Удивить они могут. Тем более матч пройдет в Стамбуле, а на этом стадионе чудеса мы уже видели в 2005-м».