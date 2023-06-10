Клиенты PARI уверены в легкой победе «Сити» в финале ЛЧ. Но у Андрея Тихонова другое мнение
10 июня английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер» выявят победителя Лиги чемпионов сезона-2022/23. Финал турнира состоится в Стамбуле и начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила, как распределяются ставки клиентов на главный матч европейского клубного сезона.
«Манчестер Сити» подходит к решающему матчу в статусе явного фаворита. Сделать ставку на итоговый триумф «горожан» можно по коэффициенту 1.25, что соответствует примерно 78% вероятности. Шансы «Интера» забрать трофей котируются за 4.40 (около 22%).
Триумф англичан в основное время идет за 1.50 (приблизительно 65% вероятности). Котировки на ничью по итогам 90 минут составляют 4.40 (22%). На победу «Интера» установлен коэффициент 7.30 (13%).
Клиенты PARI уверенно ставят на победу английского клуба — около 84% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «горожан». На «Интер» и ничейный исход сделано 11% и 5% соответственно. Если говорить о распределении ставок на победителя с учетом всех возможных сценариев игры, то здесь расклад аналогичен: на «Манчестер Сити» сделано 84% против 16% на клуб из Италии.
Самая крупная ставка на игру, принятая в PARI, составляет 595 000 рублей. Игрок из Москвы решил сыграть сразу на двух финалах — в НБА и Лиге чемпионов. В футболе он взял победу «Манчестер Сити» с учетом дополнительного времени и пенальти, а в баскетболе — триумф «Денвера» за 1.60. Суммарный коэффициент экспресса составил 2.00. Если ставка сыграет, беттор получит выплату в размере 1 190 000 рублей.
Прогноз легенды российского футбола и амбассадора PARI Андрея Тихонова
«Если «Манчестер Сити» в финале все ждали, то «Интер», пожалуй, разорвал несколько шаблонов. Миланцы героически пробивали себе путь и оказались здесь совершенно заслуженно.
«Сити», конечно, выглядит абсолютным фаворитом. Это объективно сильнейшая на данный момент команда в мире. Но «Интеру» не привыкать к такому раскладу в этом сезоне. И команда Индзаги сейчас находится, пожалуй, в лучшей своей форме.
Оба клуба выиграли Кубки своих стран, но миланцы сделали это намного раньше, 24 мая. «Сити» — 3 июня. Зато у итальянцев есть довольно ощутимые потери в составе в отличие от англичан. И все же мне кажется, что интрига тут жива и борьба будет серьезной. У итальянцев богатый выбор атакующих игроков, лучший в этой ЛЧ вратарь и быстрые фланги. Удивить они могут. Тем более матч пройдет в Стамбуле, а на этом стадионе чудеса мы уже видели в 2005-м».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9