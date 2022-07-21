«Химки» чемпиона за это уже наказали.

22 июля матчем «Зенит» — «Крылья Советов» откроется второй тур российской премьер-лиги. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть качественный футбол в режиме реального времени можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» начиная с 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года

У «Зенита» высокие шансы на победу, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На то, что сине-бело-голубые наберут три очка, можно поставить с коэффициентом 1.43, это приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 5.00 (20%), успех «Крыльев» — 7.30 (11%).

В прошлом сезоне «Зенит» провел два тяжелых матча против самарцев: в домашней встрече добыл волевую победу благодаря пенальти на 79-й минуте, а в гостях сыграл вничью. Если верите, что «Крылья» снова упрутся, возьмите Х2 за 3.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

«Зенит» в первом туре забил всего один мяч «Химкам» и поплатился за это потерей двух очков, поэтому на сей раз Семак попросит игроков оформить более комфортное преимущество: ИТБ1 (1.5) оценен в 1.48, ИТМ1 (1.5) — в 2.65. У гостей даже один гол можно взять за 1.63.

Команды обменялись голами с соперниками по первому туру и наверняка сделают то же самое в очном матче: вариант «обе забьют» доступен за 1.83, обратный исход — за 1.98.

Пенальти оценен котировкой 2.35, удаление — 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Зенита». Поставить на него можно за 7.00.

«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 22 июля 2022 года

«Зенит» мощно закупился в межсезонье и подошел к новому сезону РПЛ самой цельной командой турнира. Приобретения Родригао, Кассьерры и Бакаева добавили сине-бело-голубым по одной опции в каждую линию, однако это не спасло их от невнятного старта в Подмосковье в первом туре. К счастью для Семака и руководства чемпионов, игроки сразу обнажили единственную причину, из-за которой могут остаться без очередного титула.

Санкт-петербуржцы агрессивно начали матч против «Химок» и втоптали соперника в его штрафную, один за другим создавая полумоменты. На 17-й минуте Вендел открыл счет, что логично вытекало из хода игры, и никто не удивился бы, если бы «Зенит» еще до перерыва забил снова. Но гости сознательно нажали на тормоза и стали любоваться своей игрой и превосходством, за что поплатились. Во второй 45-минутке «Химки» были интереснее и сравняли счет, а сине-бело-голубым забить победный уже не хватило эмоций.

Если игроки и тренерский штаб не сделают выводов из этой ситуации, против «Крыльев Советов» «Зенит» ждут новые неприятности. К тому же самарцы не менее злые, чем химчане, но более мастеровитые. В стартовом матче они забили четыре мяча в ворота «Оренбурга», а удар Максима Глушенкова стал украшением выходных. Новоявленным лидерам чемпионата вполне по силам остановить самую богатую и успешную команду страны даже на ее поле.

Согласны с этим? На успех «Крыльев» с форой (+1.5) мяча можно поставить за коэффициент 1.72.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

Самарцы в прошлом сезоне очень неплохо противостояли «Зениту» — проиграли 1:2 в гостях и сыграли вничью 1:1 дома. Всего команды обменялись забитыми мячами в четвертый раз за пять последних матчей. Кажется, сейчас ситуация повторится, потому что «Крылья» достаточно хороши в атаке, а сине-бело-голубые ненадежны в обороне. Хотя сами они свой гол наверняка забьют.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.