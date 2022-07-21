«Зенит» — «Крылья Советов»: команда Семака снова станет жертвой самоуверенности
22 июля матчем «Зенит» — «Крылья Советов» откроется второй тур российской премьер-лиги. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть качественный футбол в режиме реального времени можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» начиная с 19.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года
У «Зенита» высокие шансы на победу, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На то, что сине-бело-голубые наберут три очка, можно поставить с коэффициентом 1.43, это приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 5.00 (20%), успех «Крыльев» — 7.30 (11%).
В прошлом сезоне «Зенит» провел два тяжелых матча против самарцев: в домашней встрече добыл волевую победу благодаря пенальти на 79-й минуте, а в гостях сыграл вничью. Если верите, что «Крылья» снова упрутся, возьмите Х2 за 3.00.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.
«Зенит» в первом туре забил всего один мяч «Химкам» и поплатился за это потерей двух очков, поэтому на сей раз Семак попросит игроков оформить более комфортное преимущество: ИТБ1 (1.5) оценен в 1.48, ИТМ1 (1.5) — в 2.65. У гостей даже один гол можно взять за 1.63.
Команды обменялись голами с соперниками по первому туру и наверняка сделают то же самое в очном матче: вариант «обе забьют» доступен за 1.83, обратный исход — за 1.98.
Пенальти оценен котировкой 2.35, удаление — 2.95.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Зенита». Поставить на него можно за 7.00.
«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 22 июля 2022 года
«Зенит» мощно закупился в межсезонье и подошел к новому сезону РПЛ самой цельной командой турнира. Приобретения Родригао, Кассьерры и Бакаева добавили сине-бело-голубым по одной опции в каждую линию, однако это не спасло их от невнятного старта в Подмосковье в первом туре. К счастью для Семака и руководства чемпионов, игроки сразу обнажили единственную причину, из-за которой могут остаться без очередного титула.
Санкт-петербуржцы агрессивно начали матч против «Химок» и втоптали соперника в его штрафную, один за другим создавая полумоменты. На 17-й минуте Вендел открыл счет, что логично вытекало из хода игры, и никто не удивился бы, если бы «Зенит» еще до перерыва забил снова. Но гости сознательно нажали на тормоза и стали любоваться своей игрой и превосходством, за что поплатились. Во второй 45-минутке «Химки» были интереснее и сравняли счет, а сине-бело-голубым забить победный уже не хватило эмоций.
Если игроки и тренерский штаб не сделают выводов из этой ситуации, против «Крыльев Советов» «Зенит» ждут новые неприятности. К тому же самарцы не менее злые, чем химчане, но более мастеровитые. В стартовом матче они забили четыре мяча в ворота «Оренбурга», а удар Максима Глушенкова стал украшением выходных. Новоявленным лидерам чемпионата вполне по силам остановить самую богатую и успешную команду страны даже на ее поле.
Согласны с этим? На успех «Крыльев» с форой (+1.5) мяча можно поставить за коэффициент 1.72.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»
Самарцы в прошлом сезоне очень неплохо противостояли «Зениту» — проиграли 1:2 в гостях и сыграли вничью 1:1 дома. Всего команды обменялись забитыми мячами в четвертый раз за пять последних матчей. Кажется, сейчас ситуация повторится, потому что «Крылья» достаточно хороши в атаке, а сине-бело-голубые ненадежны в обороне. Хотя сами они свой гол наверняка забьют.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1