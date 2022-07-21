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«Зенит» — «Крылья Советов»: команда Семака снова станет жертвой самоуверенности

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сергей Семак, «Зенит».
Фото Global Look Press
«Химки» чемпиона за это уже наказали.

22 июля матчем «Зенит» — «Крылья Советов» откроется второй тур российской премьер-лиги. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть качественный футбол в режиме реального времени можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» начиная с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
22 июл, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года

У «Зенита» высокие шансы на победу, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На то, что сине-бело-голубые наберут три очка, можно поставить с коэффициентом 1.43, это приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 5.00 (20%), успех «Крыльев» — 7.30 (11%).

В прошлом сезоне «Зенит» провел два тяжелых матча против самарцев: в домашней встрече добыл волевую победу благодаря пенальти на 79-й минуте, а в гостях сыграл вничью. Если верите, что «Крылья» снова упрутся, возьмите Х2 за 3.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

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«Зенит» в первом туре забил всего один мяч «Химкам» и поплатился за это потерей двух очков, поэтому на сей раз Семак попросит игроков оформить более комфортное преимущество: ИТБ1 (1.5) оценен в 1.48, ИТМ1 (1.5) — в 2.65. У гостей даже один гол можно взять за 1.63.

Команды обменялись голами с соперниками по первому туру и наверняка сделают то же самое в очном матче: вариант «обе забьют» доступен за 1.83, обратный исход — за 1.98.

Пенальти оценен котировкой 2.35, удаление — 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Зенита». Поставить на него можно за 7.00.

«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 22 июля 2022 года

«Зенит» мощно закупился в межсезонье и подошел к новому сезону РПЛ самой цельной командой турнира. Приобретения Родригао, Кассьерры и Бакаева добавили сине-бело-голубым по одной опции в каждую линию, однако это не спасло их от невнятного старта в Подмосковье в первом туре. К счастью для Семака и руководства чемпионов, игроки сразу обнажили единственную причину, из-за которой могут остаться без очередного титула.

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Санкт-петербуржцы агрессивно начали матч против «Химок» и втоптали соперника в его штрафную, один за другим создавая полумоменты. На 17-й минуте Вендел открыл счет, что логично вытекало из хода игры, и никто не удивился бы, если бы «Зенит» еще до перерыва забил снова. Но гости сознательно нажали на тормоза и стали любоваться своей игрой и превосходством, за что поплатились. Во второй 45-минутке «Химки» были интереснее и сравняли счет, а сине-бело-голубым забить победный уже не хватило эмоций.

Если игроки и тренерский штаб не сделают выводов из этой ситуации, против «Крыльев Советов» «Зенит» ждут новые неприятности. К тому же самарцы не менее злые, чем химчане, но более мастеровитые. В стартовом матче они забили четыре мяча в ворота «Оренбурга», а удар Максима Глушенкова стал украшением выходных. Новоявленным лидерам чемпионата вполне по силам остановить самую богатую и успешную команду страны даже на ее поле.

Согласны с этим? На успех «Крыльев» с форой (+1.5) мяча можно поставить за коэффициент 1.72.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

Самарцы в прошлом сезоне очень неплохо противостояли «Зениту» — проиграли 1:2 в гостях и сыграли вничью 1:1 дома. Всего команды обменялись забитыми мячами в четвертый раз за пять последних матчей. Кажется, сейчас ситуация повторится, потому что «Крылья» достаточно хороши в атаке, а сине-бело-голубые ненадежны в обороне. Хотя сами они свой гол наверняка забьют.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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