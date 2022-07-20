Играть от обороны — не в правилах будущих соперников.

21 июля «Ливерпуль» проведет третий товарищеский матч в летнее межсезонье — очередным соперником красных станет «Лейпциг». Игра пройдет на домашней для немцев «Ред Булл Арене» и начнется в 20.15 по московскому времени. В России она показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» 21 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что преимущество в игре будет на стороне «Ливерпуля». На победу красных можно поставить с коэффициентом 2.15, это примерно 44% вероятности. На ничью принимаются ставки за 3.70 (24%), на успех «Лейпцига» — за 2.90 (32%).

На то, что немецкий клуб не проиграет, котировка 1.65.

«Лейпциг» в межсезонье провел только один товарищеский матч, в котором победил «Саутгемптон» (3:1). Это была 14-я игра подряд, в которой клуб Доменико Тедеско забил хотя бы один мяч. «Ливерпуль» также почти не покидает поле без голов. Вариант «обе забьют» доступен за 1.51, обратный исход — за 2.46.

Отличные коэффициенты на индивидуальный тотал соперников: ИТБ2 (1.5) идет за 1.84, ИТМ2 (1.5) — за 1.90. У «Лейпцига» те же рынки оценены в 2.20 и 1.63 соответственно.

Общий тотал матча больше 2.5 мяча зафиксирован на отметке 1.57, ТМ 2.5 — 2.30.

На два гола подряд одной из команд можно поставить за 1.60.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, следующие:

ничья 1:1 идет за 7.10;

победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.40;

успех «Лейпцига» с тем же счетом — за 9.80.

«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ товарищеского матча 21 июля 2022 года

До старта АПЛ и бундеслиги остается чуть больше двух недель, поэтому команды переходят к фазе активной подготовки, когда нужно чаще использовать лучших игроков и наигрывать сильнейшие составы. Клопп с этим пока не спешит, потому что у него в заявке слишком много игроков — всех надо попробовать, от кого-то избавиться, кто-то еще наверняка придет (хотя слухов особо нет). При том, что немец задействует два или даже 2,5 состава в каждом матче, игра «Ливерпуля» по-прежнему притягивает и впечатляет.

Да, в первой товарищеской встрече случилось разгромное поражение 0:4 от «Манчестер Юнайтед», но при этом красные владели преимуществом, чаще угрожали воротам соперника и грозно комбинировали в чужой штрафной — для гола не хватило лишь везения. Поэтому победа во встрече с «Кристал Пэлас» нисколько не удивительна — мерсисайдцы снова контролировали ход игры и реализовали пару из почти десятка моментов. Причем голы случились в обоих таймах, когда на поле действовали абсолютно разные сочетания игроков.

Считаете, что в предстоящем матче «Ливерпуль» снова забьет в каждой 45-минутке? На это можно поставить за 2.75.

Тем более у «Лейпцига» есть проблемы в обороне. Команда под руководством экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско весело играет в атаке, но нередко пропускает — возможно, виной тому чрезмерно агрессивная тактика. Крайние защитники слишком активно подключаются в атаку и не успевают вернуться назад. Хотя во встрече с «Ливерпулем» такой проблемы быть не должно — немцам придется большую часть матча провести на своей половине поля.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Ливерпуль»

Если «Ливерпуль» заканчивает какой-то матч без гола, значит, где-то на другом краю Земли нужно ждать какую-то аномалию. Так редко это происходит. Хотя в двух из трех последних встреч красные как раз не отличились: в финале ЛЧ невероятную игру показал Куртуа, а с «МЮ» не хватило везения. У «Лейпцига» оборона не такая крепкая, чтобы сдержать Салаха и остальных звезд Клоппа.

Сам немецкий клуб тоже забивает достаточно часто. Даже на групповом этапе последней ЛЧ «Лейпциг» отличился 15 раз, в том числе во всех играх с «Сити» и «ПСЖ», а затем добрался до полуфинала Лиги Европы. Результативности стоит ждать и от товарищеской игры с «Ливерпулем».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.77.