«Лейпциг» — «Ливерпуль»: команды Клоппа и Тедеско устроят фейерверк из голов
21 июля «Ливерпуль» проведет третий товарищеский матч в летнее межсезонье — очередным соперником красных станет «Лейпциг». Игра пройдет на домашней для немцев «Ред Булл Арене» и начнется в 20.15 по московскому времени. В России она показана не будет.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» 21 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что преимущество в игре будет на стороне «Ливерпуля». На победу красных можно поставить с коэффициентом 2.15, это примерно 44% вероятности. На ничью принимаются ставки за 3.70 (24%), на успех «Лейпцига» — за 2.90 (32%).
На то, что немецкий клуб не проиграет, котировка 1.65.
«Лейпциг» в межсезонье провел только один товарищеский матч, в котором победил «Саутгемптон» (3:1). Это была 14-я игра подряд, в которой клуб Доменико Тедеско забил хотя бы один мяч. «Ливерпуль» также почти не покидает поле без голов. Вариант «обе забьют» доступен за 1.51, обратный исход — за 2.46.
Отличные коэффициенты на индивидуальный тотал соперников: ИТБ2 (1.5) идет за 1.84, ИТМ2 (1.5) — за 1.90. У «Лейпцига» те же рынки оценены в 2.20 и 1.63 соответственно.
Общий тотал матча больше 2.5 мяча зафиксирован на отметке 1.57, ТМ 2.5 — 2.30.
На два гола подряд одной из команд можно поставить за 1.60.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, следующие:
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ничья 1:1 идет за 7.10;
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победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.40;
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успех «Лейпцига» с тем же счетом — за 9.80.
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ товарищеского матча 21 июля 2022 года
До старта АПЛ и бундеслиги остается чуть больше двух недель, поэтому команды переходят к фазе активной подготовки, когда нужно чаще использовать лучших игроков и наигрывать сильнейшие составы. Клопп с этим пока не спешит, потому что у него в заявке слишком много игроков — всех надо попробовать, от кого-то избавиться, кто-то еще наверняка придет (хотя слухов особо нет). При том, что немец задействует два или даже 2,5 состава в каждом матче, игра «Ливерпуля» по-прежнему притягивает и впечатляет.
Да, в первой товарищеской встрече случилось разгромное поражение 0:4 от «Манчестер Юнайтед», но при этом красные владели преимуществом, чаще угрожали воротам соперника и грозно комбинировали в чужой штрафной — для гола не хватило лишь везения. Поэтому победа во встрече с «Кристал Пэлас» нисколько не удивительна — мерсисайдцы снова контролировали ход игры и реализовали пару из почти десятка моментов. Причем голы случились в обоих таймах, когда на поле действовали абсолютно разные сочетания игроков.
Считаете, что в предстоящем матче «Ливерпуль» снова забьет в каждой 45-минутке? На это можно поставить за 2.75.
Тем более у «Лейпцига» есть проблемы в обороне. Команда под руководством экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско весело играет в атаке, но нередко пропускает — возможно, виной тому чрезмерно агрессивная тактика. Крайние защитники слишком активно подключаются в атаку и не успевают вернуться назад. Хотя во встрече с «Ливерпулем» такой проблемы быть не должно — немцам придется большую часть матча провести на своей половине поля.
Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Ливерпуль»
Если «Ливерпуль» заканчивает какой-то матч без гола, значит, где-то на другом краю Земли нужно ждать какую-то аномалию. Так редко это происходит. Хотя в двух из трех последних встреч красные как раз не отличились: в финале ЛЧ невероятную игру показал Куртуа, а с «МЮ» не хватило везения. У «Лейпцига» оборона не такая крепкая, чтобы сдержать Салаха и остальных звезд Клоппа.
Сам немецкий клуб тоже забивает достаточно часто. Даже на групповом этапе последней ЛЧ «Лейпциг» отличился 15 раз, в том числе во всех играх с «Сити» и «ПСЖ», а затем добрался до полуфинала Лиги Европы. Результативности стоит ждать и от товарищеской игры с «Ливерпулем».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1