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Исландия — Португалия: тяжелый климат притормозит Роналду и Бернарду

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия 20 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Исландия дома способна доставить проблем.

20 июня в матче отборочного турнира Евро-2024 сойдутся команды из группы J — Исландия и Португалия. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике. Стартовый свисток немецкого арбитра Даниэля Зиберта прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
20 июн, 21:45. ()
Исландия
Португалия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.35, что примерно 73% вероятности. Выигрыш коллектива Оге Харейде доступен за 9.00 (10%) — это наименее ожидаемый исход. Котировка на ничью — 5.17 (17%).

В последний раз команды пересекались на групповом этапе чемпионата Европы 2016 года — та разборка завершилась вничью (1:1). Считаете, что северяне и в этот раз смогут не уступить «европейским бразильцам»? Поставить на непоражение хозяев можно за 3.28.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния подчеркивают преимущество португальцев:

• успех 2:0 идет за 5.46;

• 1:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 7.47.

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Обе сборные проводят достаточно веселую кампанию: Португалия после трех матчей имеет разницу забитых и пропущенных мячей 13:0, Исландия — 8:5. Поэтому букмекеры считают, что предстоящая встреча может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен меткими попаданиями можно взять за 2.12, обратный вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.71.

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Исландия — Португалия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года

Португалия выглядит очень мощно: первые три тура отборочного турнира команда Роберто Мартинеса выиграла с общим счетом 13:0. Правда, чемпионам Европы 2016 года явно повезло с группой: они провели поединки с Лихтенштейном, Люксембургом и Боснией, впереди встречи с Исландией и Словакией. «Европейские бразильцы» явно превосходят в классе каждого оппонента.

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Главную угрозу для соперников представляют Криштиану Роналду и Бернарду Силва: у страйкера «Аль-Насра» четыре точных выстрела, у полузащитника «Ман Сити» — три. Также хороший ход набрал плеймейкер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — у него 2+2 по системе «гол+пас».

Ждете еще одно шоу от португальцев? В каждом матче отбора они забивали минимум три мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 идет за 2.35, ИТМ2 (2.5) — за 1.54.

Исландия выглядит серьезным аутсайдером. За три тура «Викинги» обыграли только карликовый Лихтенштейн (7:0), зато уступили Боснии (0:3) и Словакии (1:2). С такими мрачными результатами парни Оге Харейде припарковались на предпоследней строчке в группе.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия

Сборные встречались друг с другом трижды в истории: исландцы ни разу не обыгрывали соперника, но забивали в каждой игре, а в отборе Евро-2012 и вовсе вонзили три мяча в гостях. В текущем турнире северяне тоже неплохо атакуют: забросили семерку Лихтенштейну, огорчили Словакию и не пробили только Боснию на выезде. Дома Исландия способна создать проблемы — в родных краях с 2022 года не отличилась только в одном матче. Ну а в том, что Португалия хотя бы раз огорчит соперника, вряд ли есть сомнения: коллектив Мартинеса настрелял 13 голов в первых трех турах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.12.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Александр Соболев

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