Исландия — Португалия: тяжелый климат притормозит Роналду и Бернарду
20 июня в матче отборочного турнира Евро-2024 сойдутся команды из группы J — Исландия и Португалия. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике. Стартовый свисток немецкого арбитра Даниэля Зиберта прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.35, что примерно 73% вероятности. Выигрыш коллектива Оге Харейде доступен за 9.00 (10%) — это наименее ожидаемый исход. Котировка на ничью — 5.17 (17%).
В последний раз команды пересекались на групповом этапе чемпионата Европы 2016 года — та разборка завершилась вничью (1:1). Считаете, что северяне и в этот раз смогут не уступить «европейским бразильцам»? Поставить на непоражение хозяев можно за 3.28.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния подчеркивают преимущество португальцев:
• успех 2:0 идет за 5.46;
• 1:0 — за 6.20;
• 3:0 — за 7.47.
Обе сборные проводят достаточно веселую кампанию: Португалия после трех матчей имеет разницу забитых и пропущенных мячей 13:0, Исландия — 8:5. Поэтому букмекеры считают, что предстоящая встреча может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.
Рынок на обмен меткими попаданиями можно взять за 2.12, обратный вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.71.
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Исландия — Португалия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года
Португалия выглядит очень мощно: первые три тура отборочного турнира команда Роберто Мартинеса выиграла с общим счетом 13:0. Правда, чемпионам Европы 2016 года явно повезло с группой: они провели поединки с Лихтенштейном, Люксембургом и Боснией, впереди встречи с Исландией и Словакией. «Европейские бразильцы» явно превосходят в классе каждого оппонента.
Главную угрозу для соперников представляют Криштиану Роналду и Бернарду Силва: у страйкера «Аль-Насра» четыре точных выстрела, у полузащитника «Ман Сити» — три. Также хороший ход набрал плеймейкер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — у него 2+2 по системе «гол+пас».
Ждете еще одно шоу от португальцев? В каждом матче отбора они забивали минимум три мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 идет за 2.35, ИТМ2 (2.5) — за 1.54.
Исландия выглядит серьезным аутсайдером. За три тура «Викинги» обыграли только карликовый Лихтенштейн (7:0), зато уступили Боснии (0:3) и Словакии (1:2). С такими мрачными результатами парни Оге Харейде припарковались на предпоследней строчке в группе.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия
Сборные встречались друг с другом трижды в истории: исландцы ни разу не обыгрывали соперника, но забивали в каждой игре, а в отборе Евро-2012 и вовсе вонзили три мяча в гостях. В текущем турнире северяне тоже неплохо атакуют: забросили семерку Лихтенштейну, огорчили Словакию и не пробили только Боснию на выезде. Дома Исландия способна создать проблемы — в родных краях с 2022 года не отличилась только в одном матче. Ну а в том, что Португалия хотя бы раз огорчит соперника, вряд ли есть сомнения: коллектив Мартинеса настрелял 13 голов в первых трех турах.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.12.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9