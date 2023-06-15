Грилиш и еще четыре игрока сборной Англии ядерно отпраздновали победу «Сити» в ЛЧ. Найдут ли они мотивацию на игру с Мальтой?

Разгром хозяев никому не нужен.

16 июня сборная Англии в третьем туре отборочного турнира к Евро-2024 сыграет в гостях с Мальтой. Встреча пройдет на минималистичном 17-тысячном Национальном стадионе в Та-Кали и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен хорват Игор Паяч.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Мальта — Англия 16 июня 2023 года

Англия — «железный» фаворит матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу родоначальников футбола можно поставить с коэффициентом 1.04, вероятность этого исхода очень высока — примерно 96%. Ничья идет за 16.0 (3%), успех Мальты — за 60.0 (1%).

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.70, а ТМ 3.5 — за 2.19. Последний матч между соперниками в 2017 году завершился через «верх».

Успех англичан с форой (-3) гола идет за 1.74, а выигрыш мальтийцев с гандикапом (+3) — за 2.12.

Эксперты не сомневаются в Харри Кейне: на его результативный удар котировка — 1.27. А вторым претендентом на гол неожиданно идет Каллум Уилсон — 1.35.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу Англии за 4.73.

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Мальта — Англия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 июня 2023 года

Сборная Англии после вылета в четвертьфинале чемпионата мира ударно начала новую кампанию — отборочную к Евро-2024. По сути, Гарет Саутгейт и его футболисты уже выполнили 60% плана, потому что в первом туре обыграли главного конкурента в борьбе за вершину таблицы — Италию (2:1). Тот матч получился близким, но родоначальники футбола лучше реализовали свои шансы. Отличились Райс и Кейн с пенальти. Во втором туре англичане дома уверенно скрутили Украину (2:0) и теперь лидируют в группе из пяти команд.

Следующие соперники у «Трех львов» могут вызвать разве что дремоту. Мальтийцы и северные македонцы вряд ли рассчитывают выйти из группы с двумя топовыми сборными, поэтому отыграют групповой этап исключительно в удовольствие. Первым предстоит принять Рэшфорда и компанию уже 16 июня.

Мальта проиграла оба стартовых матча — Северной Македонии (1:2) и Италии (0:2). И эти результаты были читаемы, потому что на данный момент команда Микеле Марколини оказывает сопротивление в исключительных случаях: либо таким же карликовым сборным (например, дважды за два года обыграла Кипр и Сан-Марино), либо растерявшимся середнякам в товарищеских играх (2:1 с Израилем, 2:2 с Грецией).

В предстоящей встрече у мальтийцев есть шанс разве что не проиграть очень крупно. Во-первых, английские футболисты вряд ли готовы убиваться после длительного сезона в матчах, где все изначально решено. Те же Кейн и Рэшфорд банально выдернуты с пляжей и хотели бы вернуться обратно. А еще есть игроки «Сити»: Грилиш, Уокер, Стоунз, Фоден и Филлипс еще три дня назад убивались алкоголем в чемпионском автобусе, а теперь вынуждены гонять мяч с полупрофессионалами. Конечно, напрягаться они вряд ли станут. Или вряд ли смогут.

Прогноз и ставка на матч Мальта — Англия

У Мальты есть шикарная возможность повторить результат 2016 года, когда в отборе к Евро она проиграла Англии всего 0:2. Сейчас главная мотивация богатых и уставших футболистов — скорее рухнуть обратно на песок или прилечь на барную стойку. А их зачем-то выведут на 17-тысячный местный стадион на потеху местной публики.

Вероятно, Кейн и остальные не будут разбиваться в пыль ради каких-то дополнительных голов. Им хватит и пары, чтобы набрать три очка и продолжить путешествие на первой строчке в таблице.

Рекомендуемая ставка: победа Мальты с форой (+3.5) мяча за 1.71.

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