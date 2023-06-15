Грилиш и еще четыре игрока сборной Англии ядерно отпраздновали победу «Сити» в ЛЧ. Найдут ли они мотивацию на игру с Мальтой?
16 июня сборная Англии в третьем туре отборочного турнира к Евро-2024 сыграет в гостях с Мальтой. Встреча пройдет на минималистичном 17-тысячном Национальном стадионе в Та-Кали и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен хорват Игор Паяч.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Мальта — Англия 16 июня 2023 года
Англия — «железный» фаворит матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу родоначальников футбола можно поставить с коэффициентом 1.04, вероятность этого исхода очень высока — примерно 96%. Ничья идет за 16.0 (3%), успех Мальты — за 60.0 (1%).
Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.70, а ТМ 3.5 — за 2.19. Последний матч между соперниками в 2017 году завершился через «верх».
Успех англичан с форой (-3) гола идет за 1.74, а выигрыш мальтийцев с гандикапом (+3) — за 2.12.
Эксперты не сомневаются в Харри Кейне: на его результативный удар котировка — 1.27. А вторым претендентом на гол неожиданно идет Каллум Уилсон — 1.35.
Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу Англии за 4.73.
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Мальта — Англия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 июня 2023 года
Сборная Англии после вылета в четвертьфинале чемпионата мира ударно начала новую кампанию — отборочную к Евро-2024. По сути, Гарет Саутгейт и его футболисты уже выполнили 60% плана, потому что в первом туре обыграли главного конкурента в борьбе за вершину таблицы — Италию (2:1). Тот матч получился близким, но родоначальники футбола лучше реализовали свои шансы. Отличились Райс и Кейн с пенальти. Во втором туре англичане дома уверенно скрутили Украину (2:0) и теперь лидируют в группе из пяти команд.
Следующие соперники у «Трех львов» могут вызвать разве что дремоту. Мальтийцы и северные македонцы вряд ли рассчитывают выйти из группы с двумя топовыми сборными, поэтому отыграют групповой этап исключительно в удовольствие. Первым предстоит принять Рэшфорда и компанию уже 16 июня.
Мальта проиграла оба стартовых матча — Северной Македонии (1:2) и Италии (0:2). И эти результаты были читаемы, потому что на данный момент команда Микеле Марколини оказывает сопротивление в исключительных случаях: либо таким же карликовым сборным (например, дважды за два года обыграла Кипр и Сан-Марино), либо растерявшимся середнякам в товарищеских играх (2:1 с Израилем, 2:2 с Грецией).
В предстоящей встрече у мальтийцев есть шанс разве что не проиграть очень крупно. Во-первых, английские футболисты вряд ли готовы убиваться после длительного сезона в матчах, где все изначально решено. Те же Кейн и Рэшфорд банально выдернуты с пляжей и хотели бы вернуться обратно. А еще есть игроки «Сити»: Грилиш, Уокер, Стоунз, Фоден и Филлипс еще три дня назад убивались алкоголем в чемпионском автобусе, а теперь вынуждены гонять мяч с полупрофессионалами. Конечно, напрягаться они вряд ли станут. Или вряд ли смогут.
Прогноз и ставка на матч Мальта — Англия
У Мальты есть шикарная возможность повторить результат 2016 года, когда в отборе к Евро она проиграла Англии всего 0:2. Сейчас главная мотивация богатых и уставших футболистов — скорее рухнуть обратно на песок или прилечь на барную стойку. А их зачем-то выведут на 17-тысячный местный стадион на потеху местной публики.
Вероятно, Кейн и остальные не будут разбиваться в пыль ради каких-то дополнительных голов. Им хватит и пары, чтобы набрать три очка и продолжить путешествие на первой строчке в таблице.
Рекомендуемая ставка: победа Мальты с форой (+3.5) мяча за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9