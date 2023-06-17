После трех туров команда Магомеда Адиева занимает вторую строчку вслед за Данией.

19 июня в четвертом туре квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Казахстана приедет в гости к Северной Ирландии. Встреча состоится на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте. Судья из Израиля Рой Рейншрейбер даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации чемпионата Европы-2024 Северная Ирландия — Казахстан 19 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на победу «зелено-белой армии» можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 60% вероятности. Выигрыш гостей оценен котировкой 5.98 (16%) — это наименее ожидаемый исход схватки. Ничья идет за 3.99 (24%).

Парни Магомеда Адиева мощно начали отборочный цикл: две виктории из трех, одна из жертв «ястребов» — сборная Дании. Считаете, что Казахстан как минимум не уступит в Белфасте? Опция Х2 доступна за 2.40.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, обратный вариант — за 1.76. Игры казахов в квалификации радуют результативностью — в двух последних поединках они оформили по три гола.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.16, «обе забьют — нет» дан за 1.69. Во всех трех матчах отбора с участием североирландцев отличалась только одна команда.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния говорят в пользу Майкла О'Нила и компании:

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Северная Ирландия — Казахстан: прогноз и анализ матча квалификации чемпионата Европы-2024 19 июня 2023 года

После провала в отборочном цикле ЧМ-2022 (ни одной победы, 20 пропущенных мячей и последнее место в группе) «ястребы» переживают ренессанс. Сначала прошлись катком по соперникам в Лиге наций: 4 виктории и ничья при одном ничего не значащем поражении в последнем туре. Такой впечатляющий перформанс принес команде Магомеда Адиева первую строчку в квартете с Азербайджаном, Словакией и Беларусью, а вместе с ней — промо в дивизион B.

Но на этом позитив не закончился. Уже во втором туре квалификации Евро-2024 казахи преподнесли одну из главных сенсаций отбора, прихлопнув дома дерзкую сборную Дании (3:2). Причем за 10 минут до перерыва «ястребы» летели с разницей в два гола, но во втором тайме буквально заклевали фаворита и за 15 минут вонзили в ворота Каспера Шмейхеля. А уже в следующем матче парни Магомеда Адиева на классе разобрались со сборной Сан-Марино (3:0). Да, в первом туре казахи на «Астана Арене» влетели Словении (1:2), но даже несмотря на это лидируют в группе H на пару с датчанами, уступая им первое место лишь по дополнительным показателям.

У сборной Северной Ирландии дела не столь радужны. Например, выступление в Лиге наций получилось не из тех, что приятно вспоминать. В квартете с Грецией, Косово и Кипром «зелено-белая армия» вырвала всего одну победу и избежала вылета в дивизион C только за счет лучшей разницы мячей.

Квалификацию Евро-2024 коллектив Майкла О'Нила начал с рабочей виктории в гостях у Сан-Марино (2:0). Но затем дважды подряд проиграл — Финляндии в Белфасте (0:1) и Дании в Копенгагене (0:1). С добытыми еще в первом туре тремя очками североирландцы зависли на предпоследней строчке.

Прогноз и ставка на матч Северная Ирландия — Казахстан

Накануне очного матча «ястребы» превосходят «зелено-белую армию» почти по всем метрикам. У команды Магомеда Адиева больше побед, забитых голов и меньше поражений. Единственное, чем могут гордиться североирландцы, — графа «пропущенные мячи». Их у парней Майкла О'Нила лишь два, и это лучший показатель в группе H.

Казахи очень хороши в нападении: за три матча оформили семь точных выстрелов, больше среди соперников по квалификации нет ни у кого. В среднем за 90 минут «ястребы» имеют 2.3 метких попадания, Северная Ирландия — всего 0.6. Подопечные Магомеда Адиева почувствовали вкус борьбы за путевки на Евро и прилетят в Белфаст невероятно мотивированными. Букмекеры слегка недооценивают взлет казахской сборной в лидеры группы. Стоит этим воспользоваться.

Рекомендуемая ставка: Казахстан не проиграет и ТБ 1.5 за 3.58.

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