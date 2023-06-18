Шотландия — Грузия: Хвича не справится с напором «Тартановой армии»
20 июня в матче отборочного турнира к Евро-2024 лидер группы А Шотландия примет команду Грузии. Игра пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — венгр Иштван Вад. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Шотландия — Грузия
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, британцы — огромные фавориты предстоящего матча: поставить на триумф хозяев можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 7.50 (12%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.28 (21%).
Грузины за два тура не потерпели еще ни одного поражения, хотя уже встречались с одним из фаворитов группы — Норвегией (1:1). А в последнем поединке с шотландцами, в отборе на Евро-2016, победили (1:0). Поставить, что на этот раз «Крестоносцы» как минимум не уступят, можно за 2.74.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на серьезное превосходство Шотландии:
• успех хозяев 1:0 идет за 5.20;
• 2:0 — за 5.44;
• 0:0 — за 7.49.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.74. Команды друг с другом действуют осторожно: за четыре очных столкновения Грузия и Шотландия лишь однажды забили на двоих хотя бы три мяча.
Поставить на обмен точными ударами можно за 2.36, рынок «обе забьют — нет» идет за 1.58.
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Шотландия — Грузия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года
«Тартановая армия» очень мощно стартовала в отборочном турнире и летит на первой строчке с отрывом в пять баллов как раз от Грузии . Шотландцы одержали три победы в трех встречах, причем обыграли главных фаворитов группы — Испанию (2:0) и Норвегию (2:1).
В текущей квалификации британцы настреляли уже семь голов и ни разу не отличались менее двух раз за 90 минут. В обороне команда Стива Кларка выглядит еще лучше: пропустила один мяч за три тура — прошить шотландцев удалось только Эрлингу Холанну с пенальти. Также за сборную выступает второй бомбардир отбора Скотт Мактоминей — полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил уже четырежды.
Также хорошую форму набрали Линдон Дайкс и Эндрю Робертсон: нападающий «Куинз Парк Рейнджерс» оформил 1+2 по системе «гол+пас», защитник «Ливерпуля» отдал уже три ассиста. Ждете еще один яркий перформанс в исполнении Шотландии? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 меткого попадания оценен в 1.74, ИТМ1 (1.5) — в 2.08.
Грузины провели пока только два матча, но при этом они опережают Испанию и Норвегию, с которой «Крестоносцы» сыграли вничью (1:1) в первом туре. Правда, команда Хвичи Кварацхелии выглядит не слишком убедительно: единственную викторию над хилым Кипром добыла с трудом (2:1) — победный мяч забила только на 84-й минуте.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Шотландия — Грузия
Шансы «Тартановой армии» выглядят намного предпочтительней. Команда проводит отличную кампанию: оформила три победы в трех поединках, в которых забивала минимум по два мяча, а пропустила лишь один с пенальти. К тому же британцы выступают дома, где в официальных матчах выиграли пять раз подряд, а в этом отборочном турнире уже прикончили грозную Испанию (2:0).
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9