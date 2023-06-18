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18 июня, 23:15

Шотландия — Грузия: Хвича не справится с напором «Тартановой армии»

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Шотландия — Грузия 20 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Хвича Кварацхелия с партнерами по сборной в матче против Норвегии.
Фото Global Look Press
Шотландцы идут в отборе без осечек.

20 июня в матче отборочного турнира к Евро-2024 лидер группы А Шотландия примет команду Грузии. Игра пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — венгр Иштван Вад. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
20 июн, 21:45. ()
Шотландия
Грузия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Шотландия — Грузия

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, британцы — огромные фавориты предстоящего матча: поставить на триумф хозяев можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 7.50 (12%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.28 (21%).

Грузины за два тура не потерпели еще ни одного поражения, хотя уже встречались с одним из фаворитов группы — Норвегией (1:1). А в последнем поединке с шотландцами, в отборе на Евро-2016, победили (1:0). Поставить, что на этот раз «Крестоносцы» как минимум не уступят, можно за 2.74.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на серьезное превосходство Шотландии:

• успех хозяев 1:0 идет за 5.20;

• 2:0 — за 5.44;

• 0:0 — за 7.49.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.74. Команды друг с другом действуют осторожно: за четыре очных столкновения Грузия и Шотландия лишь однажды забили на двоих хотя бы три мяча.

Поставить на обмен точными ударами можно за 2.36, рынок «обе забьют — нет» идет за 1.58.

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Шотландия — Грузия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года

«Тартановая армия» очень мощно стартовала в отборочном турнире и летит на первой строчке с отрывом в пять баллов как раз от Грузии . Шотландцы одержали три победы в трех встречах, причем обыграли главных фаворитов группы — Испанию (2:0) и Норвегию (2:1).

В текущей квалификации британцы настреляли уже семь голов и ни разу не отличались менее двух раз за 90 минут. В обороне команда Стива Кларка выглядит еще лучше: пропустила один мяч за три тура — прошить шотландцев удалось только Эрлингу Холанну с пенальти. Также за сборную выступает второй бомбардир отбора Скотт Мактоминей — полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил уже четырежды.

Также хорошую форму набрали Линдон Дайкс и Эндрю Робертсон: нападающий «Куинз Парк Рейнджерс» оформил 1+2 по системе «гол+пас», защитник «Ливерпуля» отдал уже три ассиста. Ждете еще один яркий перформанс в исполнении Шотландии? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 меткого попадания оценен в 1.74, ИТМ1 (1.5) — в 2.08.

Грузины провели пока только два матча, но при этом они опережают Испанию и Норвегию, с которой «Крестоносцы» сыграли вничью (1:1) в первом туре. Правда, команда Хвичи Кварацхелии выглядит не слишком убедительно: единственную викторию над хилым Кипром добыла с трудом (2:1) — победный мяч забила только на 84-й минуте.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Шотландия — Грузия

Шансы «Тартановой армии» выглядят намного предпочтительней. Команда проводит отличную кампанию: оформила три победы в трех поединках, в которых забивала минимум по два мяча, а пропустила лишь один с пенальти. К тому же британцы выступают дома, где в официальных матчах выиграли пять раз подряд, а в этом отборочном турнире уже прикончили грозную Испанию (2:0).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.74.

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 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
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11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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