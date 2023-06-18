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Франция безупречна в отборе к чемпионату Европы. Мбаппе и Гризманн продлят победную серию «Трехцветных» в матче с Грецией

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Франция — Греция 19 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Антуан Гризманн.
Фото Getty Images
В трех предыдущих играх команда Дешама даже ни разу не пропустила.

19 июня в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится матч четвертого тура группового этапа квалификации Евро-2024 между Францией и Грецией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен испанец Антонио Матеу Лаос.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
19 июн, 21:45. ()
Франция
Греция

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Франция — Греция 19 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что Франция без особых трудностей наберет три очка. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.25, что приблизительно 80% вероятности исхода. Ничья идет за 6.10 (16%), успех Греции — за 13.0 (4%).

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за приятные 1.60, ТБ 3.5 — за 2.40. Противоположные результаты доступны за 2.40 и 1.57 соответственно.

Условие «обе забьют» оценено в 2.20, «обе забьют — нет» — в 1.68. Французы в квалификации Евро в трех матчах ни разу не пропустили.

На три и более гола в исполнении хозяев котировка — 2.05. Хотя бы забитый гостями мяч можно оформить за 2.07.

Считаете, что Франция будет агрессивна в предстоящей встрече? Тотал больше 6.5 удара в створ доступен за 1.85, ТБ 7.5 — за 2.55.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — успех «Трехцветных» 2:0 за 6.00.

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Франция — Греция: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года

16 июня сборные Франции и Греции провели очередные матчи на групповом этапе отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. И обе добились очень важных побед. Особенно греки, которые победили главного конкурента в борьбе за третье место — Ирландию (2:1). Успех команде Густаво Пойета принесли голы Бакасетаса и Масураса. Благодаря этому Греция набрала шесть очков после двух матчей и переместилась на вторую строчку в таблице. В первом туре они разобрались с Гибралтаром (3:0).

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Франция в квалификации выступает еще безупречнее. Мало того что коллектив Дидье Дешама выиграл все три встречи, так еще и ни разу не пропустил (разница мячей — 8:0). Причем оставить свои ворота в неприкосновенности «Трехцветным» удалось даже в битве с Нидерландами (4:0), а в последнем матче они забили три безответных мяча Гибралтару. Могли и больше, но показали слабую реализацию — преобразовали в голы меньше 10% ударов (три из 32 при девяти в створ).

Последний матч между Францией и Грецией состоялся в 2006 году — спустя два года после победы эллинов на Евро-2004. Тогда они были очень конкурентоспособны: даже на самом чемпионате выбили «Трехцветных» с Анри, Трезеге, Зиданом и другими звездами в четвертьфинале. Но сейчас пропасть между командами очень велика, тем более Дешам вызвал всех топовых игроков. Даже Мбаппе, который продолжает информационную войну с «ПСЖ» за лучшее для себя будущее.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Греция

Сборная Франции сыграет с греками в лучшем виде: на поле снова появятся все сильнейшие игроки нынешнего поколения во главе с Гризманном и Мбаппе. Пока на команде никак не сказывается даже уход Льориса и Варана — без них получается очень слаженно и четко действовать в обороне.

О силе Греции судить сложно, потому что Ирландию она переиграла в близком матче, а Гибралтар вообще не показатель. Тем более сражаться им предстоит в самом сердце Франции — на знаменитом «Стад де Франс». Здесь «Трехцветные» продемонстрируют свои лучшие качества, чтобы порадовать зрителей очередной уверенной победой.

Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.70.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
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