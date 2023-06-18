Франция безупречна в отборе к чемпионату Европы. Мбаппе и Гризманн продлят победную серию «Трехцветных» в матче с Грецией

В трех предыдущих играх команда Дешама даже ни разу не пропустила.

19 июня в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится матч четвертого тура группового этапа квалификации Евро-2024 между Францией и Грецией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен испанец Антонио Матеу Лаос.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Франция — Греция 19 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что Франция без особых трудностей наберет три очка. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.25, что приблизительно 80% вероятности исхода. Ничья идет за 6.10 (16%), успех Греции — за 13.0 (4%).

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за приятные 1.60, ТБ 3.5 — за 2.40. Противоположные результаты доступны за 2.40 и 1.57 соответственно.

Условие «обе забьют» оценено в 2.20, «обе забьют — нет» — в 1.68. Французы в квалификации Евро в трех матчах ни разу не пропустили.

На три и более гола в исполнении хозяев котировка — 2.05. Хотя бы забитый гостями мяч можно оформить за 2.07.

Считаете, что Франция будет агрессивна в предстоящей встрече? Тотал больше 6.5 удара в створ доступен за 1.85, ТБ 7.5 — за 2.55.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — успех «Трехцветных» 2:0 за 6.00.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

Франция — Греция: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года

16 июня сборные Франции и Греции провели очередные матчи на групповом этапе отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. И обе добились очень важных побед. Особенно греки, которые победили главного конкурента в борьбе за третье место — Ирландию (2:1). Успех команде Густаво Пойета принесли голы Бакасетаса и Масураса. Благодаря этому Греция набрала шесть очков после двух матчей и переместилась на вторую строчку в таблице. В первом туре они разобрались с Гибралтаром (3:0).

Франция в квалификации выступает еще безупречнее. Мало того что коллектив Дидье Дешама выиграл все три встречи, так еще и ни разу не пропустил (разница мячей — 8:0). Причем оставить свои ворота в неприкосновенности «Трехцветным» удалось даже в битве с Нидерландами (4:0), а в последнем матче они забили три безответных мяча Гибралтару. Могли и больше, но показали слабую реализацию — преобразовали в голы меньше 10% ударов (три из 32 при девяти в створ).

Последний матч между Францией и Грецией состоялся в 2006 году — спустя два года после победы эллинов на Евро-2004. Тогда они были очень конкурентоспособны: даже на самом чемпионате выбили «Трехцветных» с Анри, Трезеге, Зиданом и другими звездами в четвертьфинале. Но сейчас пропасть между командами очень велика, тем более Дешам вызвал всех топовых игроков. Даже Мбаппе, который продолжает информационную войну с «ПСЖ» за лучшее для себя будущее.

Прогноз и ставка на матч Франция — Греция

Сборная Франции сыграет с греками в лучшем виде: на поле снова появятся все сильнейшие игроки нынешнего поколения во главе с Гризманном и Мбаппе. Пока на команде никак не сказывается даже уход Льориса и Варана — без них получается очень слаженно и четко действовать в обороне.

О силе Греции судить сложно, потому что Ирландию она переиграла в близком матче, а Гибралтар вообще не показатель. Тем более сражаться им предстоит в самом сердце Франции — на знаменитом «Стад де Франс». Здесь «Трехцветные» продемонстрируют свои лучшие качества, чтобы порадовать зрителей очередной уверенной победой.

Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.70.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS