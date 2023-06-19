Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 23:15

«Манчестер Сити» принес букмекерам наибольшую прибыль в Лиге чемпионов-2022/23. Игрокам помогли заработать «Ливерпуль» и «Айнтрахт»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Манчестер Сити» празднует победу в Лиге чемпионов.
Фото Getty Images
Эрлинг Холанн против Хакана Чалханоглу.
Фото Getty Images
Хосеп Гвардиола.
Фото Getty Images
1/3

Букмекерская компания PARI подвела итоги Лиги чемпионов сезона-2022/23, победу в котором впервые в истории одержал «Манчестер Сити». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев рассказал, какие матчи главного еврокубка стали самыми прибыльными и самыми убыточными для букмекерской компании и клиентов.

«Манчестер Сити» на пути к первому триумфу в ЛЧ прошел через несколько эпичных неудач, включая поражение от «Челси» в финале-2020/21, но они придали Пепу Гвардиоле и его футболистам сил и мотивации. В решающем матче этого года «Интер» навязал борьбу англичанам и даже создал больше моментов, но «Сити» по праву забрал трофей как сильнейшая команда сезона.

Эрлинг Холанн против Хакана Чалханоглу.
Фото Getty Images

Доминирование «горожан» весной в АПЛ и плей-офф ЛЧ было тотальным. В матчах на вылет команда Гвардиолы столкнулась с такими монстрами, как «Бавария» и действующий победитель турнира «Реал», но деклассировала их с общим счетом 9:2. Так что перед финалом веры в «Интер» было не много.

Фаворитом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» считался еще до старта сезона. Среди ставок на итогового победителя турнира 26,6% от всего их объема в денежном выражении приходилось на команду Гвардиолы. Интересно, что в пятерке фаворитов помимо традиционных «Реала» с «Баварией» оказались и внезапные претенденты — «Наполи» и «Милан». Итальянские клубы действительно подобрались максимально близко к решающей стадии, но самым успешным в этой части сетки плей-офф оказался «Интер».

Стоит отметить, что перед финалом и во время него самым популярным рынком для игроков оказался выбор победителя матча. Почти 28% клиентов делали ставки на триумф «Манчестер Сити» или «Интера» в основное время (преимущественно в пользу англичан). В целом же на прематч пришлось 61,6% от общего оборота ставок, а на пари в лайве — 38,4%.

Решающая встреча сезона, прошедшая в Стамбуле, оказалась самым крупным событием ЛЧ по обороту ставок, которые приняла компания PARI. На нее пришлось 12,66% от общей доли оборота пари на плей-офф.

Хосеп Гвардиола.
Фото Getty Images

Еще четыре места в топ-5 заняли первые и ответные матчи 1/2 финала, причем в тройку вошли встречи между «Манчестер Сити» и «Реалом». На ответную игру, в которой «горожане» разгромили «сливочных» 4:0, пришлось 6,95% от общей доли оборота плей-офф Лиги чемпионов, а показатель первой игры (ничья 1:1 в Мадриде) составил 6,05%. «Интер» с «Миланом» в первом матче собрали 5,26%, а в ответном — 4,33% от общего оборота весенней стадии.

Несмотря на выход в полуфинал, «Милан» оказался одной из самых неинтересных команд для клиентов. Среди худших матчей по обороту — две встречи «россонери» с английским «Тоттенхэмом» в 1/8 финала. Правда, еще меньше интереса вызвало противостояние португальской «Бенфики» и бельгийского «Брюгге» на этой же стадии.

Если судить по показателям оборота, то в сезоне-2022/23 решающие матчи вызвали у клиентов PARI вдвое больше интереса, чем прошлой весной. Например, начиная с 1/4 финала прирост оборота составил 113,6%. Если же сравнивать финальные встречи «Реала» с «Ливерпулем» (сезон-2021/22) и «Манчестер Сити» с «Интером», то за год прирост оборота достиг 107,9%.

Самым прибыльным матчем ЛЧ для PARI оказался финал. На решающую встречу сезона пришлось 10,14% от общей доли прибыли компании от приема ставок на плей-офф турнира. На втором месте оказалась ответная встреча 1/8 финала между «Баварией» и «ПСЖ». Мюнхенский клуб выходил на домашний матч после победы со счетом 1:0 в гостях и повторно обыграл парижан — 2:0. Болельщики явно ждали от звезд мирового футбола во главе с Лео Месси большего сопротивления. В итоге эта встреча принесла PARI 7,46% от всей прибыли по итогам турнира. В топ-3 также вошел первый полуфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити», завершившийся ничьей 1:1.

Самым успешным для клиентов PARI оказался первый матч 1/8 финала между «Ливерпулем» и «Реалом». Мадридский клуб уже к 14-й минуте проигрывал на «Энфилде» 0:2, но еще до перерыва сравнял счет, а затем разгромил хозяев 5:2. Изначальное превосходство «Реала» и слабые результаты «Ливерпуля» в той части сезона явно давали надежду на успех испанцев даже при неблагоприятном для них развитии событий. Так в итоге и произошло.

Любопытно, что в числе самых убыточных матчей для PARI оказались сразу четыре первые игры 1/8 финала. В частности, игроки заработали на выездных победах «Наполи» над «Айнтрахтом» (2:0) и «Бенфики» над «Брюгге» (2:0).

Крупнейший выигрыш в Лиге чемпионов одному из клиентов PARI принес экспресс из ставок на победу «Манчестер Сити» над «Интером» и успех Team Vitality в финале киберспортивного турнира BLAST Premier: Spring Final. Ставка в размере 3 000 000 рублей с общим коэффициентом 2.70 подарила беттору 5 100 000 рублей чистого выигрыша.

Среди «сгоревших» ставок выделяется неудача клиента, поверившего в гостевую победу «Манчестер Сити» над «Реалом» в первом матче 1/2 финала. Из-за ничьей 1:1 в Мадриде игрок потерял 2 235 000 рублей. У еще одного беттора не доехал экспресс на сумму 2 000 000 рублей на тотал больше 1.5 в ответных матчах 1/8 финала «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» и «Порту» — «Интер». Если в первой игре план перевыполнил один Эрлинг Холанд, забивший пять мячей, то в Португалии внезапно получилась закрытая игра с итоговыми нулями на табло.

Если суммировать все игры 16 участников плей-офф Лиги чемпионов, то отрицательный результат PARI принесли только «Айнтрахт» (-2,4%) и «Ливерпуль» (-2%). Самыми прибыльными командами для PARI оказались «Манчестер Сити» (23,5%), «Интер» (почти 17%), а также «Бавария» и «Милан» (по 12,4%).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исландия — Португалия: тяжелый климат притормозит Роналду и Бернарду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости