«Манчестер Сити» принес букмекерам наибольшую прибыль в Лиге чемпионов-2022/23. Игрокам помогли заработать «Ливерпуль» и «Айнтрахт»

Букмекерская компания PARI подвела итоги Лиги чемпионов сезона-2022/23, победу в котором впервые в истории одержал «Манчестер Сити». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев рассказал, какие матчи главного еврокубка стали самыми прибыльными и самыми убыточными для букмекерской компании и клиентов.

«Манчестер Сити» на пути к первому триумфу в ЛЧ прошел через несколько эпичных неудач, включая поражение от «Челси» в финале-2020/21, но они придали Пепу Гвардиоле и его футболистам сил и мотивации. В решающем матче этого года «Интер» навязал борьбу англичанам и даже создал больше моментов, но «Сити» по праву забрал трофей как сильнейшая команда сезона.

Эрлинг Холанн против Хакана Чалханоглу. Фото Getty Images

Доминирование «горожан» весной в АПЛ и плей-офф ЛЧ было тотальным. В матчах на вылет команда Гвардиолы столкнулась с такими монстрами, как «Бавария» и действующий победитель турнира «Реал», но деклассировала их с общим счетом 9:2. Так что перед финалом веры в «Интер» было не много.

Фаворитом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» считался еще до старта сезона. Среди ставок на итогового победителя турнира 26,6% от всего их объема в денежном выражении приходилось на команду Гвардиолы. Интересно, что в пятерке фаворитов помимо традиционных «Реала» с «Баварией» оказались и внезапные претенденты — «Наполи» и «Милан». Итальянские клубы действительно подобрались максимально близко к решающей стадии, но самым успешным в этой части сетки плей-офф оказался «Интер».

Стоит отметить, что перед финалом и во время него самым популярным рынком для игроков оказался выбор победителя матча. Почти 28% клиентов делали ставки на триумф «Манчестер Сити» или «Интера» в основное время (преимущественно в пользу англичан). В целом же на прематч пришлось 61,6% от общего оборота ставок, а на пари в лайве — 38,4%.

Решающая встреча сезона, прошедшая в Стамбуле, оказалась самым крупным событием ЛЧ по обороту ставок, которые приняла компания PARI. На нее пришлось 12,66% от общей доли оборота пари на плей-офф.

Хосеп Гвардиола. Фото Getty Images

Еще четыре места в топ-5 заняли первые и ответные матчи 1/2 финала, причем в тройку вошли встречи между «Манчестер Сити» и «Реалом». На ответную игру, в которой «горожане» разгромили «сливочных» 4:0, пришлось 6,95% от общей доли оборота плей-офф Лиги чемпионов, а показатель первой игры (ничья 1:1 в Мадриде) составил 6,05%. «Интер» с «Миланом» в первом матче собрали 5,26%, а в ответном — 4,33% от общего оборота весенней стадии.

Несмотря на выход в полуфинал, «Милан» оказался одной из самых неинтересных команд для клиентов. Среди худших матчей по обороту — две встречи «россонери» с английским «Тоттенхэмом» в 1/8 финала. Правда, еще меньше интереса вызвало противостояние португальской «Бенфики» и бельгийского «Брюгге» на этой же стадии.

Если судить по показателям оборота, то в сезоне-2022/23 решающие матчи вызвали у клиентов PARI вдвое больше интереса, чем прошлой весной. Например, начиная с 1/4 финала прирост оборота составил 113,6%. Если же сравнивать финальные встречи «Реала» с «Ливерпулем» (сезон-2021/22) и «Манчестер Сити» с «Интером», то за год прирост оборота достиг 107,9%.

Самым прибыльным матчем ЛЧ для PARI оказался финал. На решающую встречу сезона пришлось 10,14% от общей доли прибыли компании от приема ставок на плей-офф турнира. На втором месте оказалась ответная встреча 1/8 финала между «Баварией» и «ПСЖ». Мюнхенский клуб выходил на домашний матч после победы со счетом 1:0 в гостях и повторно обыграл парижан — 2:0. Болельщики явно ждали от звезд мирового футбола во главе с Лео Месси большего сопротивления. В итоге эта встреча принесла PARI 7,46% от всей прибыли по итогам турнира. В топ-3 также вошел первый полуфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити», завершившийся ничьей 1:1.

Самым успешным для клиентов PARI оказался первый матч 1/8 финала между «Ливерпулем» и «Реалом». Мадридский клуб уже к 14-й минуте проигрывал на «Энфилде» 0:2, но еще до перерыва сравнял счет, а затем разгромил хозяев 5:2. Изначальное превосходство «Реала» и слабые результаты «Ливерпуля» в той части сезона явно давали надежду на успех испанцев даже при неблагоприятном для них развитии событий. Так в итоге и произошло.

Любопытно, что в числе самых убыточных матчей для PARI оказались сразу четыре первые игры 1/8 финала. В частности, игроки заработали на выездных победах «Наполи» над «Айнтрахтом» (2:0) и «Бенфики» над «Брюгге» (2:0).

Крупнейший выигрыш в Лиге чемпионов одному из клиентов PARI принес экспресс из ставок на победу «Манчестер Сити» над «Интером» и успех Team Vitality в финале киберспортивного турнира BLAST Premier: Spring Final. Ставка в размере 3 000 000 рублей с общим коэффициентом 2.70 подарила беттору 5 100 000 рублей чистого выигрыша.

Среди «сгоревших» ставок выделяется неудача клиента, поверившего в гостевую победу «Манчестер Сити» над «Реалом» в первом матче 1/2 финала. Из-за ничьей 1:1 в Мадриде игрок потерял 2 235 000 рублей. У еще одного беттора не доехал экспресс на сумму 2 000 000 рублей на тотал больше 1.5 в ответных матчах 1/8 финала «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» и «Порту» — «Интер». Если в первой игре план перевыполнил один Эрлинг Холанд, забивший пять мячей, то в Португалии внезапно получилась закрытая игра с итоговыми нулями на табло.

Если суммировать все игры 16 участников плей-офф Лиги чемпионов, то отрицательный результат PARI принесли только «Айнтрахт» (-2,4%) и «Ливерпуль» (-2%). Самыми прибыльными командами для PARI оказались «Манчестер Сити» (23,5%), «Интер» (почти 17%), а также «Бавария» и «Милан» (по 12,4%).