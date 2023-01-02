«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: Рэшфорд принесет манкунианцам очередные три очка?
3 января в 19-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее в России не покажут. Главный арбитр — Майкл Солсбери.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 3 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают манкунианцев фаворитами встречи. На их победу предложен коэффициент 1.27, вероятность исхода — приблизительно 79%. Успех «Борнмута» идет за нескромные 12.5 (5%), ничья — за 6.30 (16%).
Считаете, что «вишни» остановят команду Эрика тен Хага? Такой вариант доступен за 4.00.
Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.53, ТМ 2.5 — за 2.30.
Выберите одного из авторов гола в предстоящей встрече:
На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 2.06. На противоположный исход — 1.76.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «МЮ»:
-
успех «красных дьяволов» 2:0 доступен за 6.20;
-
триумф 3:0 — за 7.30;
-
минимальная победа 1:0 — за 7.70.
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз и анализ матча 19-го тура АПЛ 3 января 2022 года
«Манчестер Юнайтед» шикарно вернулся после паузы на чемпионат мира: команда Эрика тен Хага победила «Бернли» в матче 1/8 Кубка лиги и выиграла обе встречи в АПЛ — у «Ноттингема» и «Вулверхэмптона». Главная прелесть в том, что за 270 минут «красные дьяволы» не пропустили ни одного мяча — выбили в сумме счет 6:0.
Главным героем в составе «МЮ» во всех матчах был Маркус Рэшфорд. Лучший наряду с Букайо Сака бомбардир Англии на ЧМ в Катаре (забили три мяча) оформил столько же голов в трех играх за клуб. Теперь на его счету 11 результативных ударов в 22 встречах этого сезона. На то, что он забьет и «Борнмуту», котировка — 2.40.
Матч против «вишен» крайне важен с точки зрения турнирного положения — в случае победы «красные дьяволы» выскочат на чистое третье место следом за «Сити» и «Арсеналом». Шансы на успех велики, ведь «Борнмут» после отпуска проиграл все три встречи, не забив ни одного мяча. На выезде команда Гари О'Нила кошмарнее некуда: четыре поражения в шести матчах (+ две ничьи). Всего же она провела 10 игр на чужом поле во всех турнирах и только в паре пропустила меньше двух мячей.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
«Манчестер» — хорош, «Борнмут» — плох. Дома манкунианцы потеряли очки только в трех матчах из 12, сейчас команда тен Хага на серии из шести побед. Очень крупных совсем мало — в основном в два или три мяча. На успех хозяев и диапазон голов от двух до четырех и стоит обратить внимание.
Рекомендуемая ставка: П1 и 2-4 гола в матче за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2