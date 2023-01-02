Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 3 января 2023 года

Нападающий забил три мяча в трех матчах после ЧМ.

3 января в 19-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее в России не покажут. Главный арбитр — Майкл Солсбери.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 3 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают манкунианцев фаворитами встречи. На их победу предложен коэффициент 1.27, вероятность исхода — приблизительно 79%. Успех «Борнмута» идет за нескромные 12.5 (5%), ничья — за 6.30 (16%).

Считаете, что «вишни» остановят команду Эрика тен Хага? Такой вариант доступен за 4.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.53, ТМ 2.5 — за 2.30.

Выберите одного из авторов гола в предстоящей встрече:

Антони Марсьяль — 2.20;

Бруну Фернандеш — 2.50;

Антони — 2.90.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 2.06. На противоположный исход — 1.76.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «МЮ»:

успех «красных дьяволов» 2:0 доступен за 6.20;

триумф 3:0 — за 7.30;

минимальная победа 1:0 — за 7.70.

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз и анализ матча 19-го тура АПЛ 3 января 2022 года

«Манчестер Юнайтед» шикарно вернулся после паузы на чемпионат мира: команда Эрика тен Хага победила «Бернли» в матче 1/8 Кубка лиги и выиграла обе встречи в АПЛ — у «Ноттингема» и «Вулверхэмптона». Главная прелесть в том, что за 270 минут «красные дьяволы» не пропустили ни одного мяча — выбили в сумме счет 6:0.

Главным героем в составе «МЮ» во всех матчах был Маркус Рэшфорд. Лучший наряду с Букайо Сака бомбардир Англии на ЧМ в Катаре (забили три мяча) оформил столько же голов в трех играх за клуб. Теперь на его счету 11 результативных ударов в 22 встречах этого сезона. На то, что он забьет и «Борнмуту», котировка — 2.40.

Матч против «вишен» крайне важен с точки зрения турнирного положения — в случае победы «красные дьяволы» выскочат на чистое третье место следом за «Сити» и «Арсеналом». Шансы на успех велики, ведь «Борнмут» после отпуска проиграл все три встречи, не забив ни одного мяча. На выезде команда Гари О'Нила кошмарнее некуда: четыре поражения в шести матчах (+ две ничьи). Всего же она провела 10 игр на чужом поле во всех турнирах и только в паре пропустила меньше двух мячей.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер» — хорош, «Борнмут» — плох. Дома манкунианцы потеряли очки только в трех матчах из 12, сейчас команда тен Хага на серии из шести побед. Очень крупных совсем мало — в основном в два или три мяча. На успех хозяев и диапазон голов от двух до четырех и стоит обратить внимание.

Рекомендуемая ставка: П1 и 2-4 гола в матче за 1.83.