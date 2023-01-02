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«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: Рэшфорд принесет манкунианцам очередные три очка?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 3 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
Нападающий забил три мяча в трех матчах после ЧМ.

3 января в 19-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее в России не покажут. Главный арбитр — Майкл Солсбери.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Борнмут

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 3 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают манкунианцев фаворитами встречи. На их победу предложен коэффициент 1.27, вероятность исхода — приблизительно 79%. Успех «Борнмута» идет за нескромные 12.5 (5%), ничья — за 6.30 (16%).

Считаете, что «вишни» остановят команду Эрика тен Хага? Такой вариант доступен за 4.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.53, ТМ 2.5 — за 2.30.

Выберите одного из авторов гола в предстоящей встрече:

  • Антони Марсьяль — 2.20;

  • Бруну Фернандеш — 2.50;

  • Антони — 2.90.

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На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 2.06. На противоположный исход — 1.76.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «МЮ»:

  • успех «красных дьяволов» 2:0 доступен за 6.20;

  • триумф 3:0 — за 7.30;

  • минимальная победа 1:0 — за 7.70.

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз и анализ матча 19-го тура АПЛ 3 января 2022 года

«Манчестер Юнайтед» шикарно вернулся после паузы на чемпионат мира: команда Эрика тен Хага победила «Бернли» в матче 1/8 Кубка лиги и выиграла обе встречи в АПЛ — у «Ноттингема» и «Вулверхэмптона». Главная прелесть в том, что за 270 минут «красные дьяволы» не пропустили ни одного мяча — выбили в сумме счет 6:0.

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Главным героем в составе «МЮ» во всех матчах был Маркус Рэшфорд. Лучший наряду с Букайо Сака бомбардир Англии на ЧМ в Катаре (забили три мяча) оформил столько же голов в трех играх за клуб. Теперь на его счету 11 результативных ударов в 22 встречах этого сезона. На то, что он забьет и «Борнмуту», котировка — 2.40.

Матч против «вишен» крайне важен с точки зрения турнирного положения — в случае победы «красные дьяволы» выскочат на чистое третье место следом за «Сити» и «Арсеналом». Шансы на успех велики, ведь «Борнмут» после отпуска проиграл все три встречи, не забив ни одного мяча. На выезде команда Гари О'Нила кошмарнее некуда: четыре поражения в шести матчах (+ две ничьи). Всего же она провела 10 игр на чужом поле во всех турнирах и только в паре пропустила меньше двух мячей.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер» — хорош, «Борнмут» — плох. Дома манкунианцы потеряли очки только в трех матчах из 12, сейчас команда тен Хага на серии из шести побед. Очень крупных совсем мало — в основном в два или три мяча. На успех хозяев и диапазон голов от двух до четырех и стоит обратить внимание.

Рекомендуемая ставка: П1 и 2-4 гола в матче за 1.83.

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ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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 6
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 16 1 3
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 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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