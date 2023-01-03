«Салернитана» — «Милан»: Жиру и Леау прибьют середняка серии А
4 января в чемпионате Италии состоится матч между «Миланом» и «Салернитаной». Игра пройдет в городе Салерно на стадионе «Ареки» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 14.25 мск. Обслужит встречу арбитр Франческо Фурно.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Салернитана» — «Милан» 4 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность исхода — приблизительно 67%. Ничья доступна за 4.60 (22%), успех «Салернитаны» — за 7.10 (11%).
Верите, что хозяева дадут бой и не проиграют? Вариант 1Х идет за 2.70.
Эксперты ожидают горячий матч с большим количеством голов, поэтому стоит присмотреться к ставке на тотал больше 2.5 мяча за 1.76. ТМ 2.5 оценен в 2.14.
На условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» коэффициенты одинаковые — 1.90.
Высока вероятность, что счет в матче откроют гости — на это предложена котировка 1.41. На то, что первой отличится «Салернитана», — 3.30. На отсутствие голов — 15.5.
Волевая победа одной из команд доступна за 5.50.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
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«Милан» показывал довольно приятный футбол до перерыва на чемпионат мира и сопровождал это приличными результатами. В чемпионате «россонери» идут следом за «Наполи», а также прошли в плей-офф Лиги чемпионов. Рестарт еврокубка состоится только в середине февраля, поэтому в первую очередь сейчас стоит думать о результатах в серии А.
В 15 матчах турнира миланцы победили 10 раз и трижды сыграли вничью, а поражения потерпели от «Наполи» и «Торино» (не без участия Миранчука). Команда Стефано Пиоли неплохо проявляла себя в атаке: в первую очередь усилиями Леау и Жиру, у которых 11 голов, забила 29 мячей — это третий показатель в серии А. А вот с обороной возникали проблемы (15 пропущенных) — в среднем в ворота «россонери» влетает один мяч за игру.
На то, что «Салернитана» забьет в предстоящей игре, котировка — 1.66.
Коллектив Давиде Николы завис в середине таблицы и не побеждает в турнире уже три игры. В них «Салернитана» получила семь мячей. Всего на ее счету 24 пропущенных гола. При этом исторически гранатовые вынимают от «Милана» не меньше двух.
Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Милан»
«Милан» хорошо играет с середняками и аутсайдерами, потерял очки всего три раза за 15 матчей серии А. Также команда Пиоли достаточно результативна благодаря связке Жиру-Леау. «Салернитане», которая закончила стартовый отрезок сезона серией неудачных матчей и обычно неважно смотрится против «россонери», нечем крыть соперника.
Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2