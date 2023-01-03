Прогноз и ставка на матч серии А «Салернитана» — «Милан» 4 января 2023 года

Миланцы всегда забивают этому сопернику больше одного мяча.

4 января в чемпионате Италии состоится матч между «Миланом» и «Салернитаной». Игра пройдет в городе Салерно на стадионе «Ареки» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 14.25 мск. Обслужит встречу арбитр Франческо Фурно.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Салернитана» — «Милан» 4 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность исхода — приблизительно 67%. Ничья доступна за 4.60 (22%), успех «Салернитаны» — за 7.10 (11%).

Верите, что хозяева дадут бой и не проиграют? Вариант 1Х идет за 2.70.

Эксперты ожидают горячий матч с большим количеством голов, поэтому стоит присмотреться к ставке на тотал больше 2.5 мяча за 1.76. ТМ 2.5 оценен в 2.14.

На условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» коэффициенты одинаковые — 1.90.

Высока вероятность, что счет в матче откроют гости — на это предложена котировка 1.41. На то, что первой отличится «Салернитана», — 3.30. На отсутствие голов — 15.5.

Волевая победа одной из команд доступна за 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

2:0 в пользу «Милана» — за 6.80;

1:0 — 6.90;

ничья 1:1 идет за 7.90.

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«Милан» показывал довольно приятный футбол до перерыва на чемпионат мира и сопровождал это приличными результатами. В чемпионате «россонери» идут следом за «Наполи», а также прошли в плей-офф Лиги чемпионов. Рестарт еврокубка состоится только в середине февраля, поэтому в первую очередь сейчас стоит думать о результатах в серии А.

В 15 матчах турнира миланцы победили 10 раз и трижды сыграли вничью, а поражения потерпели от «Наполи» и «Торино» (не без участия Миранчука). Команда Стефано Пиоли неплохо проявляла себя в атаке: в первую очередь усилиями Леау и Жиру, у которых 11 голов, забила 29 мячей — это третий показатель в серии А. А вот с обороной возникали проблемы (15 пропущенных) — в среднем в ворота «россонери» влетает один мяч за игру.

На то, что «Салернитана» забьет в предстоящей игре, котировка — 1.66.

Коллектив Давиде Николы завис в середине таблицы и не побеждает в турнире уже три игры. В них «Салернитана» получила семь мячей. Всего на ее счету 24 пропущенных гола. При этом исторически гранатовые вынимают от «Милана» не меньше двух.

Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Милан»

«Милан» хорошо играет с середняками и аутсайдерами, потерял очки всего три раза за 15 матчей серии А. Также команда Пиоли достаточно результативна благодаря связке Жиру-Леау. «Салернитане», которая закончила стартовый отрезок сезона серией неудачных матчей и обычно неважно смотрится против «россонери», нечем крыть соперника.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.79.