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Игрок поставил 500 000 рублей на ПСВ в матче против «Арсенала»

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Габриэл Жезус.
Фото Getty Images

12 декабря ПСВ примет «Арсенал» в матче шестого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра лидеров группы B пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене и начнется в 20.45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Лига чемпионов. Группа B
12 дек, 20:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Арсенал

Букмекеры не выделяют в матче явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение гостям. Заключить пари на успех лондонцев можно за 2.60, что соответствует 38% вероятности. Ставки на победу хозяев принимаются за 2.70 (около 36%), ничья идет за 3.70 (26%).

Большинство клиентов букмекера при этом считают, что выиграет ПСВ. На победу нидерландского клуба приходится 74% от всего объема пари на исход поединка.

По оценкам аналитиков, матч будет результативным и команды забьют не менее двух мячей на двоих. Поставить на это можно за 1.62, а обратный вариант (тотал меньше 2.5) оценивается коэффициентом 2.35. В очной встрече первого круга «Арсенал» обыграл «ПСВ» со счетом 4:0. В целом во всех матчах группового этапа с участием «канониров» зрители увидели минимум по два гола. За пять прошедших туров только в одной встрече с участием «ПСВ» было забито меньше двух мячей.

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Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.50. Если же говорить о ставках на точный счет, то самым вероятным исходом считается ничья 1:1 (коэффициент 8.00). Вероятность того, что лондонцы откроют счет, котируется за 1.90, хозяева — за 1.95. Поставить на «сухую» победу «Арсенала» можно за 4.90. Заключить пари на то, что ПСВ будет проигрывать по ходу матча и не уступит, можно за 4.20.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 500 000 рублей на победу ПСВ за 2.70. Клиент включил этот прогноз в экспресс из трех событий ЛЧ с общим коэффициентом 14.85.

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«Арсенал» выйдет из группы с первой позиции вне зависимости от исхода грядущей игры: подопечные Микеля Артеты на четыре очка опережают ПСВ. В матче пятого тура «канониры» эффектно обыграли «Ланс» на своей арене со счетом 6:0. Команда Петера Боша после поражения от «Арсенала» в первом туре больше не проигрывала на групповом этапе и тоже уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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