Игрок поставил 500 000 рублей на ПСВ в матче против «Арсенала»
12 декабря ПСВ примет «Арсенал» в матче шестого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра лидеров группы B пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене и начнется в 20.45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.
Букмекеры не выделяют в матче явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение гостям. Заключить пари на успех лондонцев можно за 2.60, что соответствует 38% вероятности. Ставки на победу хозяев принимаются за 2.70 (около 36%), ничья идет за 3.70 (26%).
Большинство клиентов букмекера при этом считают, что выиграет ПСВ. На победу нидерландского клуба приходится 74% от всего объема пари на исход поединка.
По оценкам аналитиков, матч будет результативным и команды забьют не менее двух мячей на двоих. Поставить на это можно за 1.62, а обратный вариант (тотал меньше 2.5) оценивается коэффициентом 2.35. В очной встрече первого круга «Арсенал» обыграл «ПСВ» со счетом 4:0. В целом во всех матчах группового этапа с участием «канониров» зрители увидели минимум по два гола. За пять прошедших туров только в одной встрече с участием «ПСВ» было забито меньше двух мячей.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.50. Если же говорить о ставках на точный счет, то самым вероятным исходом считается ничья 1:1 (коэффициент 8.00). Вероятность того, что лондонцы откроют счет, котируется за 1.90, хозяева — за 1.95. Поставить на «сухую» победу «Арсенала» можно за 4.90. Заключить пари на то, что ПСВ будет проигрывать по ходу матча и не уступит, можно за 4.20.
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 500 000 рублей на победу ПСВ за 2.70. Клиент включил этот прогноз в экспресс из трех событий ЛЧ с общим коэффициентом 14.85.
«Арсенал» выйдет из группы с первой позиции вне зависимости от исхода грядущей игры: подопечные Микеля Артеты на четыре очка опережают ПСВ. В матче пятого тура «канониры» эффектно обыграли «Ланс» на своей арене со счетом 6:0. Команда Петера Боша после поражения от «Арсенала» в первом туре больше не проигрывала на групповом этапе и тоже уже обеспечила себе выход в плей-офф.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5